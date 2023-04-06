Samsung uyardı: Galaxy S23 aksesuarları telefona zarar verebilir

Onaysız aksesuarlar Galaxy S23 serisinde hasar bırakabilir
Bildiğiniz üzere günümüzde akıllı telefon fiyatlarında yaşanan artış, kullanıcıların cihazlarını korumak adına çeşitli kılıf ya da ekran koruyucularına yönelmesine neden oluyor. İşte tam bu noktada Samsung, üçüncü taraf aksuarların özellikle Galaxy S23 serisinde neden olabileceği zararları örnekler ile açıkladı.
Fotoğrafın alt kısmında yer alan görüntüde ise Koreli dev, koruyucu kılıflar ve cam koruyucuların mikrofon ve ses iletimi ile ilgili sorunlara neden olabileceğini belirtiyor.
Destek sayfasında yer verilen uyarıların yalnızca Galaxy S23 serisi için geçerli olmadığını belirtelim. Nitekim benzer sorunlar, güncel birçok akıllı telefonda yaşanabilir. Bu nedenle aksesuar seçimi sırasında kullanıcıların bilindik veya iyi değerlendirilmiş bir markayı tercih etmelerini öneriyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı