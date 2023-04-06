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    Samsung uyardı: Galaxy S23 aksesuarları telefona zarar verebilir

    Samsung, Galaxy S23 serisiyle kullanılan üçüncü taraf aksesuarlar konusunda yeni bir uyarı yayınladı. Teknoloji devi bu aksesuarların cihazlara zarar verebileceğini söylüyor.
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    Samsung uyardı: Galaxy S23 aksesuarları telefona zarar verebilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Şubat ayında yeni amiral gemisi Galaxy S23 serini duyuran Samsung, telefonlarda kullanılan üçüncü taraf veya sertifikasız aksesuarlar konusunda bir uyarı yayınladı. Teknoloji devi, bu tür aksesuarların başta arka kamera camı olmak üzere Galaxy S23 modellerine zarar verebileceğini iddia ediyor. 

    Onaysız aksesuarlar Galaxy S23 serisinde hasar bırakabilir

    Bildiğiniz üzere günümüzde akıllı telefon fiyatlarında yaşanan artış, kullanıcıların cihazlarını korumak adına çeşitli kılıf ya da ekran koruyucularına yönelmesine neden oluyor. İşte tam bu noktada Samsung, üçüncü taraf aksuarların özellikle Galaxy S23 serisinde neden olabileceği zararları örnekler ile açıkladı.

    Samsung uyardı: Galaxy S23 aksesuarları telefona zarar verebilir
    SamMobile aracılığıyla yayınlanan uyarıda, en dikkat çeken aksesuarın günümüzde birçok kullanıcı tarafından tercih edilen kamera merceği koruyucuları olduğunu görüyoruz. Yapılan açıklamada ise Samsung, onaysız kamera koruyucuların çizik, nem ve toz birikimi gibi sorunlara ek olarak görüntü kalitesini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

    Fotoğrafın alt kısmında yer alan görüntüde ise Koreli dev, koruyucu kılıflar ve cam koruyucuların mikrofon ve ses iletimi ile ilgili sorunlara neden olabileceğini belirtiyor.

    Destek sayfasında yer verilen uyarıların yalnızca Galaxy S23 serisi için geçerli olmadığını belirtelim. Nitekim benzer sorunlar, güncel birçok akıllı telefonda yaşanabilir. Bu nedenle aksesuar seçimi sırasında kullanıcıların bilindik veya iyi değerlendirilmiş bir markayı tercih etmelerini öneriyoruz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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