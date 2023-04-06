Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Şubat ayında yeni amiral gemisi Galaxy S23 serini duyuran Samsung, telefonlarda kullanılan üçüncü taraf veya sertifikasız aksesuarlar konusunda bir uyarı yayınladı. Teknoloji devi, bu tür aksesuarların başta arka kamera camı olmak üzere Galaxy S23 modellerine zarar verebileceğini iddia ediyor.

Onaysız aksesuarlar Galaxy S23 serisinde hasar bırakabilir

Bildiğiniz üzere günümüzde akıllı telefon fiyatlarında yaşanan artış, kullanıcıların cihazlarını korumak adına çeşitli kılıf ya da ekran koruyucularına yönelmesine neden oluyor. İşte tam bu noktada Samsung, üçüncü taraf aksuarların özellikle Galaxy S23 serisinde neden olabileceği zararları örnekler ile açıkladı.

SamMobile aracılığıyla yayınlanan uyarıda, en dikkat çeken aksesuarın günümüzde birçok kullanıcı tarafından tercih edilen kamera merceği koruyucuları olduğunu görüyoruz. Yapılan açıklamada ise Samsung, onaysız kamera koruyucuların çizik, nem ve toz birikimi gibi sorunlara ek olarak görüntü kalitesini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

Fotoğrafın alt kısmında yer alan görüntüde ise Koreli dev, koruyucu kılıflar ve cam koruyucuların mikrofon ve ses iletimi ile ilgili sorunlara neden olabileceğini belirtiyor.

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Destek sayfasında yer verilen uyarıların yalnızca Galaxy S23 serisi için geçerli olmadığını belirtelim. Nitekim benzer sorunlar, güncel birçok akıllı telefonda yaşanabilir. Bu nedenle aksesuar seçimi sırasında kullanıcıların bilindik veya iyi değerlendirilmiş bir markayı tercih etmelerini öneriyoruz.

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Samsung uyardı: Galaxy S23 aksesuarları telefona zarar verebilir