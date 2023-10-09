Eylül ayının en hızlı Android telefonları açıklandı: İşte AnTuTu listesi

Tam Boyutta Gör Popüler akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, her yeni ayın başında olduğu gibi geride bıraktığımız Eylül ayının da en hızlı Android telefonlarını paylaştı. Peki hem amiral gemisi hem de orta seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Eylül ayının en güçlü telefonlarına göz atalım.

Eylül ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

AnTuTu’nun 1/30 Eylül arası topladığı istatistiklere göre, Eylül ayında amiral gemisi listesinde lider yine değişmedi. Bunlar arasından Eylül ayının en güçlü Android telefonu toplam 1.662.767 puanla OnePlus Ace 2 Pro olurken, listenin ilk üç sırasında Vivo iQOO 11S (1.645.443), Red Magic 8S Pro+ (1.629.654) ve iQOO 11 Pro (1.626.293) yer aldı.

Listenin beşincilik koltuğuna ise, Vivo'nun amiral gemisi Vivo X90 Pro+ yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT5, Oppo Find X6 Pro, OnePlus 11, Xiaomi 13 Ultra ve iQOO Neo 8 Pro geliyor. Ayrıca iQOO Neo 8 Pro'nun listedeki tek MediaTek Dimensity 9200+ işlemcili telefon olduğunu belirtelim.

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Tam Boyutta Gör Alt amiral gemisi listesine gelirsek, burada MediaTek Dimensity 8100 ve 8200 serisi işlemcili telefonlar ağırlık kazansa da, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 platformunun listeye giriş yaptığını görüyoruz. Bununla birlikte listenin ilk üç sırasına Realme GT Neo 5 SE (1.149.733), Redmi Note 12 Turbo (1.148.560) ve iQOO Z8 (959.160) yerleşti.

Listenin devamında yer alan modeller ise şu şekilde: iQOO Neo 7 SE, Vivo S17 Pro, Oppo Reno 10 Pro 5G, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi K60E, Xiaomi Civi 3 ve Redmi Note 12T Pro.

Eylül ayının en güçlü telefonları

OnePlus Ace 2 Pro Vivo iQOO 11S Red Magic 8S Pro+ iQOO 11 Pro Vivo X90 Pro+ Realme GT5 Oppo Find X6 Pro OnePlus 11 Xiaomi 13 Ultra iQOO Neo 8 Pro

Eylül ayının en güçlü bütçe telefonları

Realme GT Neo5 SE Redmi Note 12 Turbo iQOO Z8 iQOO Neo 7 SE Vivo S17 Pro Oppo Reno 10 Pro 5G OnePlus Ace Racing edition Redmi K60E Xiaomi Civi 3 Redmi Note 12T Pro

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Eylül ayının en hızlı Android telefonları açıklandı: İşte liste