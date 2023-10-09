Eylül ayının en hızlı Android telefonları açıklandı: İşte AnTuTu listesi

- Eylül ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
- Eylül ayının en güçlü telefonları
- Eylül ayının en güçlü bütçe telefonları
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Eylül ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
AnTuTu’nun 1/30 Eylül arası topladığı istatistiklere göre, Eylül ayında amiral gemisi listesinde lider yine değişmedi. Bunlar arasından Eylül ayının en güçlü Android telefonu toplam 1.662.767 puanla OnePlus Ace 2 Pro olurken, listenin ilk üç sırasında Vivo iQOO 11S (1.645.443), Red Magic 8S Pro+ (1.629.654) ve iQOO 11 Pro (1.626.293) yer aldı.
Listenin beşincilik koltuğuna ise, Vivo'nun amiral gemisi Vivo X90 Pro+ yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT5, Oppo Find X6 Pro, OnePlus 11, Xiaomi 13 Ultra ve iQOO Neo 8 Pro geliyor. Ayrıca iQOO Neo 8 Pro'nun listedeki tek MediaTek Dimensity 9200+ işlemcili telefon olduğunu belirtelim.
Listenin devamında yer alan modeller ise şu şekilde: iQOO Neo 7 SE, Vivo S17 Pro, Oppo Reno 10 Pro 5G, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi K60E, Xiaomi Civi 3 ve Redmi Note 12T Pro.
Eylül ayının en güçlü telefonları
- OnePlus Ace 2 Pro
- Vivo iQOO 11S
- Red Magic 8S Pro+
- iQOO 11 Pro
- Vivo X90 Pro+
- Realme GT5
- Oppo Find X6 Pro
- OnePlus 11
- Xiaomi 13 Ultra
- iQOO Neo 8 Pro
Eylül ayının en güçlü bütçe telefonları
- Realme GT Neo5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- iQOO Z8
- iQOO Neo 7 SE
- Vivo S17 Pro
- Oppo Reno 10 Pro 5G
- OnePlus Ace Racing edition
- Redmi K60E
- Xiaomi Civi 3
- Redmi Note 12T Pro
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.