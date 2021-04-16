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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    F1 2021'in hakları EA'ye geçince Türkiye dahil birçok ülkede fiyatlar birkaç katına çıktı

    Dün akşam saatlerinde duyurulan F1 2021, ne yazık ki fiyatıyla birçok ülkeden oyuncuyu üzdü. Fiyat artışının ana sebebi ise Electornic Arts'ın geliştirici stüdyoyu satın alış olması.
    16 Nisan 2021, 15:00 (12 sa.)
    1,9b
    7
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    F1 2021'in hakları EA'ye geçince Türkiye dahil birçok ülkede fiyatlar birkaç katına çıktı
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    Yayıncılığını Electornic Arts'ın, geliştiriciliğini ise Codemasters'ın yaptığı F1 serisinin yeni oyunu dün akşam saatlerinde duyuruldu ancak oyunun kendisinden daha çok fiyatı dikkat çekti.

    Ayrıca Bkz. "Yarış simülasyonu oyunu F1 2021 duyuruldu, Türkiye fiyatı belli oldu: 500 TL"

    İlginizi Çekebilir Avatar Yarış simülasyonu oyunu F1 2021 duyuruldu, Türkiye fiyatı belli oldu: 500 TL

    Oyunun standart sürümü Steam'de 420 TL'yken konsollarda 500 TL. Konsol fiyatı çok şaşırtıcı olmasa da Steam fiyatı bir hayli şaşırtıcı. Çünkü Steam, yayıncı kuruluş onayladığı durumda fiyatları yerelleştiriyor. Bu yüzden ülkemizde genelde büyük çaplı oyunlar son yıllardaki artan döviz sebebiyle 250 TL civarında satılıyor. 

    Ancak son habere göre yalnızca bizim ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde fiyatlar birkaç kat artmış durumda. Bir önceki oyun F1 2020 ülkemizde 92 TL'ye satışa çıkmıştı ancak ikinci oyun %357'lik bir artış ile 420 TL'ye satışa sunuldu. Artışın en çok olduğu ülke ise Arjantin ve orada da %454'lük bir artış olmuş.

    Oyunlar normalde 60 dolardan satışa sunuluyor Amerika'da ve bu yüzden aslında hala bizim gibi ülkelerdeki fiyatlar, yurt dışındaki oyuncular için ucuz durumda. İlk oyun ülkemizde 11 dolardan satılırken şu anda 51 dolardan satılıyor. Bölgesel satın alma kilitlerinden dolayı yurt dışındaki oyuncular ülkemizden oyun alamıyor. 

    Bu artışın en büyük sebebi ise elbette EA'nin yayıncılığını yapması. RobotBrush isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı grafiği aşağıda bulabilirsiniz.

    F1 2021'in hakları EA'ye geçince Türkiye dahil birçok ülkede fiyatlar birkaç katına çıktı
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    https://www.videogameschronicle.com/news/ea-has-more-than-doubled-the-price-of-f1-2021-in-half-of-the-regional-stores-on-steam/
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    B bulduren (Süleyman Konur) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    EA gene yapmış EA'liğini şaşırmadık.
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    xamaximax 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    şaşıran var mı EA bu ama ticari zeka sıfır 419 liraya 1 kişi alırsa 90 liraya 5 kişi alır en kötü yine kardasın kafanı seveyim 419 kim verecek bu oyuna 2017den beri her sene aldım bu sene almam ben şahsen
    şaşıran var mı EA bu ama ticari zeka sıfır 419 liraya 1 kişi alırsa 90 liraya 5 kişi alır en kötü yine kardasın kafanı seveyim 419 kim verecek bu oyuna 2017den ...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında oyunun asıl fiyatı değişmemiş. 60$'ken yine 60$. Sadece bölgesel satın alma fiyatları %85 aşağı %15 yukarı iken daha merkeze yaklaşmış, %36 aşağı %33 yukarı olmuş. Yani herkes ana fiyatına yakın alsın denmiş. Bizim gibi fakir ülkeler oyunu aslında bedavaya yakın alırken bize tabi çok pahalı gibi gelmiş oluyor. Yoksa ortalama 2500$ civarı maaş alan insanlar için 60$ AAA oyun için normal.
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    joven ( joven) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Okadar parayı hayrına verip satın almadı oyunun fiyatından ziyade oyun nasıl olacak asıl önemli olan o olmalı beklentileri karşılayan iyi bir oyun olursa fiyat çokda önemli değil
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    F fırcasızressam 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    EA ya geçtiği gibi zaten herkes böyle fiyatlar bekliyordu
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    U UnsDmrl (Ünal Demiral) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel oyundu.
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    B bulduren (Süleyman Konur) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    EA gene yapmış EA'liğini şaşırmadık.
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evet fiyatlar uçmuş ama 8 ay sonra EA Play’e eklenip bedava oynayama imkanımız var artık bunada şükür
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    EA farkını konuşturmuş... Diğer firmanın yapmayıpta senin yaptığın ne var bu yapılan düpedüz soygundur.
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    xamaximax 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    şaşıran var mı EA bu ama ticari zeka sıfır 419 liraya 1 kişi alırsa 90 liraya 5 kişi alır en kötü yine kardasın kafanı seveyim 419 kim verecek bu oyuna 2017den beri her sene aldım bu sene almam ben şahsen
    Yanıtla +9
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    addidas_85 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buradan da asıl kimlerin bu soygunu yaptığını anlamış olduk
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    canguler917 (can guler) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    satışları tr'de %90 düşer o zaman. fiyat artışıyla kazanacaklarından çok daha fazlasını kaybedecekler
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    1904 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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