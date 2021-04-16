F1 2021'in hakları EA'ye geçince Türkiye dahil birçok ülkede fiyatlar birkaç katına çıktı

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Yayıncılığını Electornic Arts'ın, geliştiriciliğini ise Codemasters'ın yaptığı F1 serisinin yeni oyunu dün akşam saatlerinde duyuruldu ancak oyunun kendisinden daha çok fiyatı dikkat çekti.

Ayrıca Bkz. "Yarış simülasyonu oyunu F1 2021 duyuruldu, Türkiye fiyatı belli oldu: 500 TL"

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Yarış simülasyonu oyunu F1 2021 duyuruldu, Türkiye fiyatı belli oldu: 500 TL

Oyunun standart sürümü Steam'de 420 TL'yken konsollarda 500 TL. Konsol fiyatı çok şaşırtıcı olmasa da Steam fiyatı bir hayli şaşırtıcı. Çünkü Steam, yayıncı kuruluş onayladığı durumda fiyatları yerelleştiriyor. Bu yüzden ülkemizde genelde büyük çaplı oyunlar son yıllardaki artan döviz sebebiyle 250 TL civarında satılıyor.

Ancak son habere göre yalnızca bizim ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde fiyatlar birkaç kat artmış durumda. Bir önceki oyun F1 2020 ülkemizde 92 TL'ye satışa çıkmıştı ancak ikinci oyun %357'lik bir artış ile 420 TL'ye satışa sunuldu. Artışın en çok olduğu ülke ise Arjantin ve orada da %454'lük bir artış olmuş.

Oyunlar normalde 60 dolardan satışa sunuluyor Amerika'da ve bu yüzden aslında hala bizim gibi ülkelerdeki fiyatlar, yurt dışındaki oyuncular için ucuz durumda. İlk oyun ülkemizde 11 dolardan satılırken şu anda 51 dolardan satılıyor. Bölgesel satın alma kilitlerinden dolayı yurt dışındaki oyuncular ülkemizden oyun alamıyor.

Bu artışın en büyük sebebi ise elbette EA'nin yayıncılığını yapması. RobotBrush isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı grafiği aşağıda bulabilirsiniz.

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https://www.videogameschronicle.com/news/ea-has-more-than-doubled-the-price-of-f1-2021-in-half-of-the-regional-stores-on-steam/

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