F1 22 için özel driver, 2X üzerinden DLSS performans yükseltmesi ile RTX adaptasyonu geliyor

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F1® 22 için yeni hizmete alınan GeForce Game Ready Driver (Oyuna Özel Sürücü) sayesinde, GeForce oyuncuları, Codemasters tarafından geliştirilen, çok beğenilen F1® Serisinin en son sürümüne bugün erken erişimle kavuşuyorlar. F1® 22, birçok ray-traced efekti ve 2 kattan fazla performans yükseltmesi sağlayan NVIDIA DLSS'i de destekliyor. DLSS etkinken performansı ikiye katlayan GeForce RTX 3060 Ti ve üzeri GPU'ya sahip oyuncular, F1® 22'de etkinleştirilen her ray-tracing efekti ve maksimum ayarlarla, 4K'da 60 FPS veya daha yüksek kare hızlarına ulaşabiliyorlar.

Yeni Driver ayrıca DLSS ve ray-tracing yansımalarla 13 Temmuz'da piyasaya sürülecek Loopmancer'ı da destekleyecek. Buna ek olarak Driver, beş oyun için GeForce Experience Optimal Oyun ayarlarına uyumlu çalışıyor, Monster Hunter Rise ve Monster Hunter Rise: Sunbreak'te en iyi oyun deneyimini sunuyor ve yeni GeForce GTX 1630 GPU'yu da destekliyor. Böylece, Jurassic World, Resident Evil ve Warhammmer gibi sevilen oyun serilerinin RTX teknolojilerine sahip oyunlar listesine katıldığı güzel bir ay kapanışı oluyor.

DLSS, F1® 22'de Performansı İki Katına Çıkarıyor

F1® 22'ye gelen yenilikler arasında ray-tracing opak yansımalar, ray-tracing şeffaf yansımalar, ray-tracing ortam oklüsyonu ve oyunun görsel sürükleyiciliğine katkıda bulunmak için ray-tracing gölgelendirmeler yer alıyor. Ray-tracing aydınlatma ile oyuncular, doğru yansımalara sahip mükemmel şekilde parlatılmış Formula 1 yarış arabalarına sahip oluyorlar ve F1 pistinde yarışırken her şeyi benzersiz ayrıntılarla gölgelendirilmiş şekilde görebiliyorlar.

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NVIDIA DLSS tarafından sağlanan performansla GeForce RTX oyuncuları, görüntü kalitesinden ödün vermeden F1® 22'nin sürükleyici ray-tracing efektlerini etkinleştirmek için yeterli kapasiteye de sahip oluyor.

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Oyuna NVIDIA DLSS ve ray-tracing desteği, GeForce RTX tabanlı grafik kartı, masaüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayarın en üst düzeyde performansıyla, en akıcı oyun ve en yüksek kalitede grafiklerle en üst düzey F1® 22 deneyiminin sunulacağı anlamına geliyor.

DLSS ve Ray-Tracing Yansımalarla Loopmancer Duyuruluyor

Yeni Driver aynı zamanda oyunculara 13 Temmuz 2022'de lansmanı yapılacak, merakla beklenen roguelite platform, aksiyon oyunu Loopmancer için oyun zenginleştirme desteği sağlıyor. Oyun NVIDIA DLSS ve ray-tracing yansımalar desteğiyle başlayacak ve GeForce RTX oyuncularına mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunacak.

RTX Hızlandırması Her Zamankinden Daha Güçlü

Haziran ayında, DLSS performans yükseltmeleri, Reflex gecikme azaltması ve sürükleyici ray-traced aydınlatma efektlerinden yararlanan heyecan verici oyunlar listesine yenileri katıldı:

Jurassic World Evolution 2, artık NVIDIA DLSS ve ray-traced ortam oklüsyonunu (RTAO) destekliyor.

Resident Evil 2, Resident Evil 3 ve Resident Evil 7 Biohazard artık ray-traced global aydınlatmayı (RTGI) ve ray-traced yansımaları destekliyor.

Warhammer 40,000: Darktide , birçok yeni nesil oyun teknolojisinin desteğiyle piyasaya sürülecek. Listede NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ve ray-tracing bulunuyor.

, birçok yeni nesil oyun teknolojisinin desteğiyle piyasaya sürülecek. Listede NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ve ray-tracing bulunuyor. ICARUS şimdi NVIDIA Reflex’i destekliyor.

A Plaque Tale: Requiem'in ray-tracing ve NVIDIA DLSS desteği ile piyasaya sürülmesi planlandı.

Daha Fazla Game Ready Hediyeleri ve YükseltmeleriF1® 22 için hizmete alınan NVIDIA Game Ready Driver, aşağıdaki özellikleri sağlıyor:

Yeni GeForce GTX 1630 GPU desteği:

Eski bir sistem için kolay bir yükseltme arayanlar için yeni GeForce GTX 1630, ASUS, Colorful, EVGA, Galaxy, GIGABYTE, Inno, MSI, Palit, PNY ve Zotac ortaklıklarıyla dünya çapında piyasaya çıkıyor.

GeForce deneyimi için aşağıdaki oyunlar için tek tıkla optimum ayarlama:

Hydroneer

LEAP

Poppy Playtime

Propnight

The Cycle: Frontier

Oyunculara Monster Hunter Rise ve Monster Hunter Rise: Sunbreak genişletme paketleri için 30 Haziran'da 'Game Ready' hizmeti sunuluyor.

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F1 22 için 2X üzerinden DLSS performans yükseltmesi geliyor