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    GeForce Now kütüphanesine bu ay 13 yeni oyun eklenecek

    Bu hafta altı yeni oyun kütüphaneye katılırken, Samsung Akıllı televizyonlarda bulunan Oyun Merkezlerine GeForce NOW özelliği ekleniyor.                              
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    GeForce Now kütüphanesine bu ay 13 yeni oyun eklenecek
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    Bu Perşembe gününün ilk haberi, GeForce NOW kütüphanesine bu hafta katılan 6 oyun ve Temmuz süresince gelecek toplam 13 oyunun duyurulması oluyor. Bununla birlikte oyun deneyimini geliştiren yeni özellikler içeren GeForce NOW 2.0.42 hizmet güncellemesi akış çözünürlüklerini ağ koşullarına en uygun şekilde ayarlayan optimizasyonlar sunuyor.

    Bir diğer önemli haber de GeForce NOW'un Samsung Akıllı TV'lerde bulunan Samsung Oyun Merkezi’nde (Gaming Hub) artık yüklenmiş şekilde kullanıma sunulacak olması. Samsung Oyun Merkezi, daha iyi bir oyuncu deneyimi sağlamak için donanım ve yazılım arasında köprü kuran yeni bir oyun aktarma keşif platformu. Oyuncular, indirme, depolama sınırı veya konsol gerektirmeyen GeForce NOW ve diğer oyun platformlarında yer alan büyük oyunları anında oynayabiliyor. Samsung Smart TV'lerin en iyi yanı, en yeni oyun akışı teknolojisini akıllı TV teknolojisiyle birleştirip görüntü ve ses kalitesi için, konsol benzeri bir performans sunması. Böylece indirme zorluğu ortadan kaldırılıyor ve değerli depolama alanı ya da gecikme ile ilgili endişeler gideriliyor.

    GeForce Now'da Bu Hafta

    GeForce Now'da Bu Ay

    • Matchpoint-Tennis Championships (7 Temmuz’da Steam’de Yeni Sürüm)
    • Sword and Fairy Inn 2 (8 Temmuz’da Steam’de Yeni Sürüm)
    • Loopmancer (14 Temmuz’da Steam’de Yeni Sürüm)
    • Stones Keeper: King Aurelius (14 Temmuz’da Steam’de Yeni Sürüm)
    • Endling- Extinction is Forever (19 Temmuz’da Steam ve Epic Games Store’da Yeni Sürüm)
    • Grimstar: Welcome to the Savage Planet (19 Temmuz’da Steam’de Yeni Sürüm)
    • Sweet Transit (28 Temmuz’da Steam’de Yeni Sürüm)
    • Panzer Arena: Prologue (20 Temmuz’da Steam’de Yeni Sürüm)
    • Hell Pie (21 Temmuz’da Steam’de Yeni Sürüm)
    • Turbo Sloths (27 Temmuz’da Steam’de Yeni Sürüm)
    • Arma Reforger (Steam)
    • Dungeon Defenders: Going Rogue (Steam)
    • rFactor 2 (Steam)
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