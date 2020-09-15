F1 Türkiye GP biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa çıktı

Formula 1, 9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye geliyor. 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek yarışın biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa çıktı.
F1 biletleri 90 TL’den başlıyor. 90 TL'lik bilet, dünyanın en ucuz F1 bileti olma özelliği taşıyor. Yüzde 50 indirim kampanyası 16 Eylül saat 12.00’a kadar devam edecek. Günlük bilet satışı yapılmayacak, tüm biletler 3 günlük kombine olarak satılıyor. Biletix'ten satın alabilirsiniz.
https://www.biletix.com/etkinlik-grup/259584812/TURKIYE/tr
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Tribün kapasitesi 100 bin kişi olarak belirlendi. Bu sayıya ek olarak açık alanlara da seyirci alınacak. Bilet sayfasında belirtilenlere göre etkinlikte sosyal mesafe kuralına uyulacak. Maske takmak zorunlu olacak. Girişte herkesin ateş ölçümü yapılacak.
Organizasyon takvimi:
- 13 Kasım 2020
1.Antrenman Turu 11:00
2.Antrenman Turu 15:00
- 14 Kasım 2020:
3.Antrenman Turu 12:00
Sıralama Turları 15:00
- 15 Kasım 2020:
Yarış 13:10
Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin fiyatları şu şekilde;
|
Tribün
|
İndirimli Fiyat
|
Normal Fiyat
|
Platinum
|
1.900TL
|
2.750TL
|
Gold 1
|
1.500TL
|
2.200TL
|
Gold 2
|
1.500TL
|
2.200TL
|
Gold 3
|
1.300TL
|
1.900TL
|
Gold Açık
|
1.100TL
|
1.600TL
|
Silver 1İlginizi Çekebilir F1 Türkiye GP biletleri indirimli olarak satışa çıkıyor
|
850TL
|
1.200TL
|
Silver 2
|
550TL
|
750TL
|
Silver 3
|
750TL
|
1.050TL
|
Silver 4
|
750TL
|
1.050TL
|
Silver 5
|
350TL
|
475TL
|
Silver 6
|
250TL
|
350TL
|
Silver 7
|
850TL
|
1.200TL
|
Silver 8
|
850TL
|
1.200TL
|
Açık Alan
|
90TL
|
120TL
Güncelleme: İndirimli biletler bitti. Normal fiyattan satış yapılıyor.
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