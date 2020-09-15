F1 Türkiye GP biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa çıktı

Tam Boyutta Gör

Formula 1, 9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye geliyor. 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek yarışın biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa çıktı.

F1 biletleri 90 TL’den başlıyor. 90 TL'lik bilet, dünyanın en ucuz F1 bileti olma özelliği taşıyor. Yüzde 50 indirim kampanyası 16 Eylül saat 12.00’a kadar devam edecek. Günlük bilet satışı yapılmayacak, tüm biletler 3 günlük kombine olarak satılıyor. Biletix'ten satın alabilirsiniz.

https://www.biletix.com/etkinlik-grup/259584812/TURKIYE/tr

Ayrıca Bkz. "Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!"

Tribün kapasitesi 100 bin kişi olarak belirlendi. Bu sayıya ek olarak açık alanlara da seyirci alınacak. Bilet sayfasında belirtilenlere göre etkinlikte sosyal mesafe kuralına uyulacak. Maske takmak zorunlu olacak. Girişte herkesin ateş ölçümü yapılacak.

Organizasyon takvimi:

13 Kasım 2020

1.Antrenman Turu 11:00

2.Antrenman Turu 15:00

1.Antrenman Turu 11:00 2.Antrenman Turu 15:00 14 Kasım 2020:

3.Antrenman Turu 12:00

Sıralama Turları 15:00

3.Antrenman Turu 12:00 Sıralama Turları 15:00 15 Kasım 2020:

Yarış 13:10

Tam Boyutta Gör

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin fiyatları şu şekilde;

Tribün İndirimli Fiyat Normal Fiyat Platinum 1.900TL 2.750TL Gold 1 1.500TL 2.200TL Gold 2 1.500TL 2.200TL Gold 3 1.300TL 1.900TL Gold Açık 1.100TL 1.600TL Silver 1 İlginizi Çekebilir F1 Türkiye GP biletleri indirimli olarak satışa çıkıyor 850TL 1.200TL Silver 2 550TL 750TL Silver 3 750TL 1.050TL Silver 4 750TL 1.050TL Silver 5 350TL 475TL Silver 6 250TL 350TL Silver 7 850TL 1.200TL Silver 8 850TL 1.200TL Açık Alan 90TL 120TL

Güncelleme: İndirimli biletler bitti. Normal fiyattan satış yapılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.