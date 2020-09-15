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    F1 Türkiye GP biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa çıktı

    Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının biletleri satışa çıktı. Etkinliğe 100 binin üzerinde seyirci alınacak. Bilet fiyatları 90 TL'den başlıyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 5 dk.)
    1,3b
    22
    18
    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    F1 Türkiye GP biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa çıktı
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    Formula 1, 9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye geliyor. 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek yarışın biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa çıktı.

    F1 biletleri 90 TL’den başlıyor. 90 TL'lik bilet, dünyanın en ucuz F1 bileti olma özelliği taşıyor. Yüzde 50 indirim kampanyası 16 Eylül saat 12.00’a kadar devam edecek. Günlük bilet satışı yapılmayacak, tüm biletler 3 günlük kombine olarak satılıyor. Biletix'ten satın alabilirsiniz.

    https://www.biletix.com/etkinlik-grup/259584812/TURKIYE/tr

    Ayrıca Bkz. "Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!"

    Tribün kapasitesi 100 bin kişi olarak belirlendi. Bu sayıya ek olarak açık alanlara da seyirci alınacak. Bilet sayfasında belirtilenlere göre etkinlikte sosyal mesafe kuralına uyulacak. Maske takmak zorunlu olacak. Girişte herkesin ateş ölçümü yapılacak.

    Organizasyon takvimi: 

    • 13 Kasım 2020
      1.Antrenman Turu 11:00
      2.Antrenman Turu 15:00 
    • 14 Kasım 2020: 
      3.Antrenman Turu 12:00
      Sıralama Turları 15:00 
    • 15 Kasım 2020: 
      Yarış 13:10

    F1 Türkiye GP biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa çıktı
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    Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin fiyatları şu şekilde;

    Tribün

    İndirimli Fiyat

    Normal Fiyat

    Platinum

    1.900TL

    2.750TL

    Gold 1

    1.500TL

    2.200TL

    Gold 2

    1.500TL

    2.200TL

    Gold 3

    1.300TL

    1.900TL

    Gold Açık

    1.100TL

    1.600TL

    Silver 1

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    850TL

    1.200TL

    Silver 2

    550TL

    750TL

    Silver 3

    750TL

    1.050TL

    Silver 4

    750TL

    1.050TL

    Silver 5

    350TL

    475TL

    Silver 6

    250TL

    350TL

    Silver 7

    850TL

    1.200TL

    Silver 8

    850TL

    1.200TL

    Açık Alan

    90TL

    120TL

    Güncelleme: İndirimli biletler bitti. Normal fiyattan satış yapılıyor.



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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    f.saricam 13 dk.
    İndirimli fiyatları göstermiyor ki . İndirim 16'sında bitmiyor muydu ?
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    eScapeeXc (Baris Yilmaz) 26 dk.
    Silver 7 ve Silver 5 aldım 1er adet. İsteyene aldığım fiyattan veririm Silver 5i.
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    SLAHS 1 sa.
    Arkadaşlar bilet satış işi tırtt..Göstermelik bilet satışı yapıldı. Şimdi pahalı biletleri görün bakın nasıl satacaklar.Bu olanlardan sonra evden yarışı yaya yaya seyretmeyi planladım.. Gitmiyorum.
    Yanıtla +2
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 1 sa.
    Yüzde 50 indirimli olan hangisi?
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    monacomen 2 sa.
    E hani virüs salgını verilen rakamlar yalandı, söylenin kat be kat üzerindeydi, turizm yasaklanmalı ve insanlar evlerinden çıkmamalı deniyordu? Bu organizatörler niye Türkiye'yi seçmiş de F1 yarışlarını burada yapıyor o zaman? Bir çok turist gelecek ülkeye, demek ki güvenli buluyorlar kendilerince. Mikrofon uzatıyorum rakamlar yalan diyenlere. Neden F1 Türkiye'de yapılıyor?
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    okayynn (Okan Ü.) 2 sa.
    Alabilen var mı cidden ? satışa çıktığından beri almaya çalışıyorum daha 1 tane alamadım
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    oozgur16 (Ömer Özgür) 2 sa.
    5 adet alabildik hiç de el altından gitmediKaraborsacı falan da değilim 5 arkadaş gideceğiz
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    ucuz bilet alabileceğinizi mi düşündünüz burası türkiye el altında gitmiştir onlar.
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 3 sa.
    saniyeler içinde bitti yaw
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    absolutelyy (eren ünal) 3 sa.
    silver 1 silver 7,8 açık alan hepsini kovaladım ama alamadım
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    HABERİN ETİKETLERİ
    formula 1, türkiye gp ve
    6 etiket daha turkish gp f1 bilet indirim sıcak fırsat Bilim ve Teknoloji
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