Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!

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Kullanıcılara özel hizmetler sunan abonelik sistemi Amazon Prime, Türkiye’ye geldi. Amazon Prime üyelerine Amazon.com.tr’de ve diğer amazon servislerinde özel ayrıcalıklar sunulacak. Amazon Prime aboneliği aylık 7,90 TL olarak ücretlendiriliyor. 30 gün boyunca ücretsiz olarak Prime'ı deneyebileceksiniz. Amazon.com.tr adresinden Amazon Prime'a abone olabilirsiniz.

Amazon Prime’ın Türkiye’deki avantajları neler?

Amazon Prime abonelerine özel indirimler yapılacak. Ayrıca “Bitmeden Yakala” kampanyalarına 30 dakika erken erişilebilecek.

Hızlı kargo seçeneklerinde de avantaj sunuluyor. Ertesi gün teslimat seçeneği ücretsiz olacak ve sınırsız olarak bu avantajdan faydalanabileceksiniz. Aynı gün (akşam) teslimat seçeneği ise bazı ürünler için ücretsiz olacak.

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Amazon Prime aboneleri; Netflix benzeri dizi, film platformu olan Prime Video hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Prime Video için ek ücret ödemek gerekmiyor ancak bazı dizilerin son sezonları Prime’a dahil değil.

Prime Gaming hizmeti de (eski adıyla Twitch Prime) Türkiye’deki kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor. Prime aboneleri, Amazon’un ücretsiz dağıttığı oyunları kütüphanesine ekleyebilecek. Twitch’te Prime üye seviyesine yükselecek. Bu sayede Twitch’teki kanallara ücretsiz olarak abone olabilecek.

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Amazon Prime hizmeti oldukça rekabetçi bir fiyatla Türkiye’ye geldi. İlk güne özel olarak çok sayıda üründe Prime'a özel indirim uygulanıyor. Black Friday döneminde çok daha büyük indirimler yapılacak. Amazon, diğer servislerini ve Amazon Basics ürünlerini yakında Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.

Amazon Prime'ı 30 gün boyunca ücretsiz dene

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