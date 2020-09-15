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    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!

    Amazon'un ayrıcalık hizmeti Amazon Prime, Türkiye'de devreye girdi. Amazon Prime abonelik ücreti aylık 7,90 TL olarak belirlendi. Bu fiyata Prime Video ve Prime Gaming servisleri dahil.
    7 sa.
    10,4b
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    199
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!
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    Kullanıcılara özel hizmetler sunan abonelik sistemi Amazon Prime, Türkiye’ye geldi. Amazon Prime üyelerine Amazon.com.tr’de ve diğer amazon servislerinde özel ayrıcalıklar sunulacak. Amazon Prime aboneliği aylık 7,90 TL olarak ücretlendiriliyor. 30 gün boyunca ücretsiz olarak Prime'ı deneyebileceksiniz. Amazon.com.tr adresinden Amazon Prime'a abone olabilirsiniz.

    Amazon Prime’ın Türkiye’deki avantajları neler?

    Amazon Prime abonelerine özel indirimler yapılacak. Ayrıca “Bitmeden Yakala” kampanyalarına 30 dakika erken erişilebilecek.

    Hızlı kargo seçeneklerinde de avantaj sunuluyor. Ertesi gün teslimat seçeneği ücretsiz olacak ve sınırsız olarak bu avantajdan faydalanabileceksiniz. Aynı gün (akşam) teslimat seçeneği ise bazı ürünler için ücretsiz olacak.

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    Ayrıca Bkz. "Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu"

    Amazon Prime aboneleri; Netflix benzeri dizi, film platformu olan Prime Video hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Prime Video için ek ücret ödemek gerekmiyor ancak bazı dizilerin son sezonları Prime’a dahil değil.

    Prime Gaming hizmeti de (eski adıyla Twitch Prime) Türkiye’deki kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor. Prime aboneleri, Amazon’un ücretsiz dağıttığı oyunları kütüphanesine ekleyebilecek. Twitch’te Prime üye seviyesine yükselecek. Bu sayede Twitch’teki kanallara ücretsiz olarak abone olabilecek.

    Amazon Prime hizmeti oldukça rekabetçi bir fiyatla Türkiye’ye geldi. İlk güne özel olarak çok sayıda üründe Prime'a özel indirim uygulanıyor. Black Friday döneminde çok daha büyük indirimler yapılacak. Amazon, diğer servislerini ve Amazon Basics ürünlerini yakında Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.

    Amazon Prime'ı 30 gün boyunca ücretsiz dene



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AwJeezRick (Okan Tarlığ) 5 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    "Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur." sözünün ne kadar yalan olduğunun göstergesi. Ne kadar %100 yerli ve milli şirket varsa kendi vatandaşını dürtmenin peşinde. Elin Jeff Bezos'u bile avrupada 6 Euro'ya sattığı pakedi Türkiye'de 89 Cent'e satıyor. Yerli bir şirketin yurtdışında 6 Euro'ya sattığı bir hizmeti veya malı yurtiçine getirdiğini düşünemiyorum, "Avrupa'da verilen hizmeti size getirdik" diyerek bedeli 10 Euro'ya sabitleyip üzerine muhtemelen yıl sonunda vergi affı ile kurtaracağı %18 KDV + ÖTV bindirerek 15 Euro'dan filan satışa sunardı.
    "Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur." sözünün ne kadar yalan olduğunun göstergesi. Ne kadar %100 yerli ve milli şirket varsa kendi vatandaşını dürtmenin peşind...
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    4 Yanıt Yanıtla +168
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    AwJeezRick (Okan Tarlığ) 5 sa. rrookkiiee
    Yapmayın şunu işte, adamlar iyi niyet göstermiş hiç bir şirketin koymayacağı fiyata paket koymuşlar. Hemen ölücülüğe başlamayın. 8 lira seni fakir etmez, adam gibi tek başına kullan dikkat çekme. 5 kişiye kadar kullanma olayı muhtemelen aileler içindir ve konum kontrolü yapılabilir.Markete girsen 8 liraya midene gönderebileceğin bir şey bulamazsın, nedir bu aç gözlülük yahu?
    Yapmayın şunu işte, adamlar iyi niyet göstermiş hiç bir şirketin koymayacağı fiyata paket koymuşlar. Hemen ölücülüğe başlamayın. 8 lira seni fakir etmez, adam g...
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    3 Yanıt Yanıtla +124
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    rookiecod3r (Erdem Taş) 5 sa.
    8 liralık hesabı 5 kişiyle paylaşacaksanız, Amazon kullanmayın.
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    Yorumlar (122) Yorum Yaz Forumda Gör
    25
    Afazi 7 dk.
    Prime gaming de sorun yaşayan var mı?
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    Victoriou_S 11 dk.
    amazon'a üye olamıyorum. Telefona sms yolladık diyor sms filan yok ne yapacağım?
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    Doppio (Adı Soyadı) 13 dk.
    8 TL ücret ödememek için kırk takla atan adamlar var şaka gibi, bizim neyimize prime falan. Üçkağıt, dalavere içimize işlemiş resmen.
    Yanıtla +3
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    gun (Gün Oksay) 16 dk.
    Korkunç bir fiyat ve uygulama bizim Türk şirketleri bakalım karşılık verebilecek mi ?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    White Water 8 dk. gun
    Türk Şirketinin karşılığı ekte; 3 ayda 2.000 TL alışveriş şartı.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Perturbator (Mehmetcan ) 7 dk. gun
    Sence bu fiyat böyle kalır mı abi yoksa tamamen topluluk çekme amaçlı diyemi öyle birşey yaptılar? Bu sıra ülkemizde maddi anlamda iyi birşey görünce şaşırıyorum açıkçası...
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    White Water 21 dk.
    Amazon dışında alışveriş yapmamaya dikkat ediyorum. Alternatifler indirim kuponu verirse ancak öyle ancak onun dışında normal bir alışveriş için hizmet kalitesi önceliğim.
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    ali_0017 (Can Aldemir) 22 dk.
    the grand tour izleyebilmek için 3 ay satın almıştım. her sene sezonun tamamı yayınlandığında 1 ay olacak şekilde. bu fiyata görür görmez hemen aldım. zam gelene kadar da iptal etmem.
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    srcn1905 (Sercan Çörek) 25 dk.
    Son 3 aydır, Amazon dışında yapmış olduğum tüm elektronik alışverişlerimde problem yaşadım. X firmalar zaten son demlerini oynuyorlardı, bugün bitişe geçtiler diyebiliriz.
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    dolland82TR (ugur vona) 37 dk.
    Bundan sonra netflix düşünsün 😁
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    thelastairbender 42 dk.
    Bu prime üyelikte amazon.de'den aldığımız ürünlerde geçerlimi arkadaşlar ?
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    Olgi 44 dk.
    Sabah iki kitap siparis gectim az once kargoya verildi. Konum Bursa aksama teslimat bekliyorum. Teslim edilemezse sorun degil benim icin.
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