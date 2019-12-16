Facebook çalışanlarının banka bilgileri çalındı

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Yıllardır kullanıcılara ait verilerin sızdırılması ile gündeme gelen ve milyarlarca dolarlık yaptırımlarla karşı karşıya kalan Facebook sosyal ağında bu kez çalışanların verileri çalındı. Üstelik bir arabadan.

Bu kez çalışanlar

Kısa bir süre önce yaşanan olayda Facebook sistemlerine sızılması veya sunuculardan veri çalınması gibi bir olay söz konusu değil. Bir Facebook çalışanının aracına koyduğu pek çok şifrelenmemiş sabit disk sürücüsünün bir hırsız tarafından çalındığı ifade ediliyor.

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Çalınan disk sürücülerinin içerisinde yaklaşık 29000 Facebook çalışanına ait kritik veriler yer alıyordu. Çalışanların banka hesapları, kimlik bilgileri, sosyal güvenlik numaralarının son 4 hanesi ve ne kadar maaş aldıklarına dair detaylı veriler bunlar arasında.

Facebook olay ortaya çıkar çıkmaz tüm çalışanlarına email göndererek bilgilendirme yaptı. Sürücülerde herhangi bir kullanıcıya ait verilerin olmadığı ifade ediliyor. Güvenlik güçlerince araştırılan olayın daha çok kap-kaç tarzında olduğu ve doğrudan verileri amaçlayan bir hırsızlık olmadığı tahmin ediliyor.

https://www.slashgear.com/an-opportunistic-thief-stole-unencrypted-facebook-hard-drives-13603279/