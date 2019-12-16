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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook çalışanlarının banka bilgileri çalındı

    Facebook çalışanlarına ait şifrelenmemiş haldeki finansal ve kimlik bilgilerinin olduğu pek çok sabit disk sürücüsünün hırsızlar tarafından çalındığı ifade ediliyor.
    8 sa.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook çalışanlarının banka bilgileri çalındı
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    Yıllardır kullanıcılara ait verilerin sızdırılması ile gündeme gelen ve milyarlarca dolarlık yaptırımlarla karşı karşıya kalan Facebook sosyal ağında bu kez çalışanların verileri çalındı. Üstelik bir arabadan.

    Bu kez çalışanlar

    Kısa bir süre önce yaşanan olayda Facebook sistemlerine sızılması veya sunuculardan veri çalınması gibi bir olay söz konusu değil. Bir Facebook çalışanının aracına koyduğu pek çok şifrelenmemiş sabit disk sürücüsünün bir hırsız tarafından çalındığı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Redmi K30 iki ön çentiğe sahip"

    Çalınan disk sürücülerinin içerisinde yaklaşık 29000 Facebook çalışanına ait kritik veriler yer alıyordu. Çalışanların banka hesapları, kimlik bilgileri, sosyal güvenlik numaralarının son 4 hanesi ve ne kadar maaş aldıklarına dair detaylı veriler bunlar arasında.

    Facebook olay ortaya çıkar çıkmaz tüm çalışanlarına email göndererek bilgilendirme yaptı. Sürücülerde herhangi bir kullanıcıya ait verilerin olmadığı ifade ediliyor. Güvenlik güçlerince araştırılan olayın daha çok kap-kaç tarzında olduğu ve doğrudan verileri amaçlayan bir hırsızlık olmadığı tahmin ediliyor.



    https://www.slashgear.com/an-opportunistic-thief-stole-unencrypted-facebook-hard-drives-13603279/ Yorum Yaz
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    ProfXavier 5 sa. darkaura
    Sen aydınlanmışsın yeteri kadar, bence bu ışıkla devam et.
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    interwap 6 sa.
    Bildiğin çiftlik. Giren çıkan belli değil
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    ProfXavier 7 sa.
    Facebook bu aralar istediklerini yapmıyorsa CIA ya da NSA çalmıştır.
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    darkaura 6 sa. ProfXavier
    calisanlarin sosyal guvenlik numaralari, banka hesap bilgileri, kimlik bilgileri, evet bunlar cia ve nsa'nin devlet kayitlarindan elde edemiyecekleri bilgiler degil mi.
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    rakanishu 7 sa.
    Etme bulma dünyası
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    V4LKyR 7 sa.
    :')
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    darkaura 7 sa.
    daha kendi ozelini koruyamayan adamlara gezegendeki insanlarin yarisi en ozel bilgilerini emanet ediyor. saka gibi.
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    facebook, facebook theft ve
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