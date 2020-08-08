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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook da Apple’ın mağaza kurallarından şikayetçi

    Facebook Gaming iOS uygulaması Apple’ın katı mağaza kuralları nedeniyle birkaç kez red yedikten sonra oyun yayınları bölümünü tamamen kaldırmak zorunda kaldı.
    1 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook da Apple’ın mağaza kurallarından şikayetçi

    Son dönemde katı kuralları ile bilinen App Store platformunda teknoloji devlerinin şikayetleri ön plana çıkmaya başladı. Nvidia, Google ve Microsoft derken şimdi de Facebook mağazanın işleyişinden şikayetçi oldu.

    İlerlemeyi engelliyor

    Apple’ın mağazasında uyguladığı katı kurallar nedeniyle teknoloji devlerinin yeni projeleri iOS tarafında gecikmeler yaşıyor. Örneğin Microsoft xCloud bulut oyun hizmeti; servislerin cihazda tam olarak çalışması kuralı nedeniyle halen iOS tarafına gelmiş değil.

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    Facebook da Nisan ayından bu yana Gaming uygulaması için Apple ile kavga yaşıyor. Facebook Gaming uygulaması oyun yayınları ve HTML5 oyunları nedeniyle App Store onayı alamadı. Birkaç kez Apple ile yazışan Facebook sonuç alamayınca uygulamayı sadece Go Live ve sosyal özellikler barındıracak şekilde yayınladı. Oyun yayınları ve HTML5 oyunları ise Android sürümüne özgü kaldı.

    Facebook da Apple’ın mağaza kurallarından şikayetçi
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    Facebook operasyon şefi Sheryl Sandberg; App Store platformunun katı kuralları nedeniyle Gaming uygulamasından oyun yayınlarını tamamen kaldırmak zorunda olduklarını ifade etti. Böylece iki versiyon arasında fark ortaya çıkmış oldu.

    Apple ve diğer teknoloji devleri arasında yaşanan kavga nasıl sonuçlanacak merak konusu. Microsoft xCloud, Google Stadia, Nvidia GeForce gibi hizmetler katı kurallar yüzünden sıkıntı yaşadı. Bulut oyun konseptinin yükselişe geçtiği dönemde yaşanan sıkıntılar haliyle devlerin planlarını da etkiliyor. Microsoft bir süre önce Kongreye Apple’ı şikayet etmişti.



    https://www.engadget.com/facebook-slams-apples-restrictive-policies-as-its-gaming-app-arrives-on-i-os-132148396.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nemesis1856 (Murat Güler) 1 hf. en beğenilen
    Android ve apple developerlara karşı faşist uygulamaları uygulama yükleyen bilir.
    -25 dolar ve 90 dolar yıllık geliştirici ücreti ödeyip,
    -Uygulamanızdan %30-35 pay alan ve üstüne üstün sebepsiz sorgusuz uygulamanızı kaldıran
    -Trende giren uygulamanızı haksız yere mağaza politikamıza uymuyor diye banlayan üstüne üstün karşınızda muhattap yok.
    Android ve apple developerlara karşı faşist uygulamaları uygulama yükleyen bilir. -25 dolar ve 90 dolar yıllık geliştirici ücreti ödeyip, -Uygulamanızda...
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    Yanıtla +5
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    bkaakco (Berk ) 1 hf. (düzenlendi)
    Bu tip baskıcı uygulamalar Apple’ın zararına olur, kendi bilir...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    O katı kurallar olmasa mağaza çer çöp dolmuştu. Bir yönden iyi bunları yapması. Adamlar kullanım şartlarında bunun için ayrı madde var zaten. Hala niye şikayetçisin ki anlam veremedim.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    Apple'ın tekelleşme adımları tam gaz devam
    Yanıtla +1
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    Havya Makinesi 1 hf.
    Apple Store cidden saçma sapan sebepler nedeniyle red veriyor. Uygulamaya güncelleme getirmeye korkuyoruz artık App Store sebebiyle
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    En iyisini yapıyor apple.
    Yanıtla +1
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    nemesis1856 (Murat Güler) 1 hf. en beğenilen
    Android ve apple developerlara karşı faşist uygulamaları uygulama yükleyen bilir.
    -25 dolar ve 90 dolar yıllık geliştirici ücreti ödeyip,
    -Uygulamanızdan %30-35 pay alan ve üstüne üstün sebepsiz sorgusuz uygulamanızı kaldıran
    -Trende giren uygulamanızı haksız yere mağaza politikamıza uymuyor diye banlayan üstüne üstün karşınızda muhattap yok.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf.
    Markete girince indirdiğim uygulamanın kalitesinden, güvenliğinden eminim. iOS’a uygulama yapmayıversin Facebook.
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    bkaakco (Berk ) 1 hf. (düzenlendi)
    Bu tip baskıcı uygulamalar Apple’ın zararına olur, kendi bilir...
    Yanıtla +4
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    marsk35 (mehmet kaya) 1 hf.
    Çöp olacağına kural koysunlar playstore kadar çöp olacağına her cihazda adam akıllı çalışan uygulama olsun az olsun
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    Holk (Holk Holk) 1 hf.
    İnsanlar iOS'a ve Apple'a güveniyor. Mağazası olsun,uygulamaların tasarımları olsun diğer platormlara göre daha iyi. Genelde ilk Apple'a göre tasarlanır sonra diğer platformlara verilir.
    Yanıtla +2
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    cand. 1 hf.
    İyi yapıyor az bile
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    1889 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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