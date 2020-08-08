Facebook da Apple’ın mağaza kurallarından şikayetçi

Son dönemde katı kuralları ile bilinen App Store platformunda teknoloji devlerinin şikayetleri ön plana çıkmaya başladı. Nvidia, Google ve Microsoft derken şimdi de Facebook mağazanın işleyişinden şikayetçi oldu.

İlerlemeyi engelliyor

Apple’ın mağazasında uyguladığı katı kurallar nedeniyle teknoloji devlerinin yeni projeleri iOS tarafında gecikmeler yaşıyor. Örneğin Microsoft xCloud bulut oyun hizmeti; servislerin cihazda tam olarak çalışması kuralı nedeniyle halen iOS tarafına gelmiş değil.

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Facebook da Nisan ayından bu yana Gaming uygulaması için Apple ile kavga yaşıyor. Facebook Gaming uygulaması oyun yayınları ve HTML5 oyunları nedeniyle App Store onayı alamadı. Birkaç kez Apple ile yazışan Facebook sonuç alamayınca uygulamayı sadece Go Live ve sosyal özellikler barındıracak şekilde yayınladı. Oyun yayınları ve HTML5 oyunları ise Android sürümüne özgü kaldı.

Tam Boyutta Gör

Facebook operasyon şefi Sheryl Sandberg; App Store platformunun katı kuralları nedeniyle Gaming uygulamasından oyun yayınlarını tamamen kaldırmak zorunda olduklarını ifade etti. Böylece iki versiyon arasında fark ortaya çıkmış oldu.

Apple ve diğer teknoloji devleri arasında yaşanan kavga nasıl sonuçlanacak merak konusu. Microsoft xCloud, Google Stadia, Nvidia GeForce gibi hizmetler katı kurallar yüzünden sıkıntı yaşadı. Bulut oyun konseptinin yükselişe geçtiği dönemde yaşanan sıkıntılar haliyle devlerin planlarını da etkiliyor. Microsoft bir süre önce Kongreye Apple’ı şikayet etmişti.

https://www.engadget.com/facebook-slams-apples-restrictive-policies-as-its-gaming-app-arrives-on-i-os-132148396.html

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