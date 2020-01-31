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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook durdurulamıyor, kullanıcı sayısı 2.5 milyar oldu

    Aylık aktif 2.5 milyar kullanıcı sayısına ulaşan Facebook, sahip olduğu tüm ağlar hesaba katıldığında ise 2.89 milyara yükseliyor. Firma neredeyse tüm internet kullanıcılarına ulaşmış durumda.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook durdurulamıyor, kullanıcı sayısı 2.5 milyar oldu
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    Dünyanın en büyük sosyal ağı olmasının yanı sıra en büyük mesajlaşma platformuna ve en büyük fotoğraf tabanlı sosyal ağına da sahip olan Facebook durdurulamıyor. Firma her çeyrek dönemde gelirlerini arttırmayı başarıyor.

    Facebook kullanıcı sayısı ne kadar?

    Facebook'un büyümesi elbette internete yeni katılan kullanıcı sayısı ile de ilgili. Yan hesapların bu rakamlarda payı olduğu muhakkak ancak internet kullanıcı sayısının her geçen gün giderek artması da önemli bir unsur.

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    Geçen yılın son çeyrek tablolarına göre Facebook gelirleri 21 milyar dolara ulaştı ve yıl bazında yüzde 25 civarında bir artış kaydedildi. Operasyon karı 8.8 milyar dolar, net kar ise 7.3 milyar dolar oldu.

    Bu dönemde aylık aktif Facebook kullanıcısı 2.5 milyar seviyesine yükseldi. Günlük aktif Facebook kullanıcısı ise 1.66 milyar oldu. Çatı altındaki tüm sosyal uygulamaların aylık aktif kullanıcı sayısı 2.89 milyar olurken, günlük aktif kullanıcı sayısı 2.26 milyar olarak gerçekleşti.

    Facebook durdurulamıyor, kullanıcı sayısı 2.5 milyar oldu
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    2019 yılı genelinde ise Facebook tarafından elde edilen gelir 70 milyar dolar oldu ve yüzde 27 gibi etkileyici bir yükseliş yakaladı. Bununla birlikte tazminat davaları nedeniyle faaliyet karı 23.9 milyar dolara, net kar ise 18.4 milyar dolara geriledi.

    Facebook'un tazminat davalarından kötü bir şekilde etkilendiği anlaşılıyor. Firma farklı tedbirlerle kullanıcı verilerinin gizliliğini sağlamaya çalışıyor. Bunda başarılı olursa 2020 yılında karını arttırabilir.



    https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2020/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2019-Results/default.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri (@dh misafiri) 2 sa. en beğenilen
    Bunun 500 milyonu, onlarca sahte hesap kullanan türklere aittir
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    alito 34 dk.
    Facebook kullanan var mı daha ya?
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    qoqoCAN 1 sa.
    durdurmaya çalışan mı var?
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    smart1978 1 sa.
    Facebook u aktif kullanmiyorum . En son yillar oncesi idi ... Gerci Facebook a hesabimi actigimda bile meraktandi ve Facebook un kurulustaki amacinin disinda kullanilmasi ile daha ilk uye oldugum yillardan beri bilmekteydim ... Elbette amaclar degisebilir bunu yadirgamamak lazim ama pek te hayra alemet degil... Gerci bilgi toplama acisindan da faydalidir farkli kurumlarca ;) ... . Gerci o kurumlar zaten biliyorlar erisiyorlar da olaya bir de gorunen kismi ile teyidi diyebiliriz ...

    Facebook durdurulamiyor olusuna onem verenler herhalde ona denk rakip platformlarin yoneticileri olsa gerek veya facebook a reklam vermek isteyen sirketleri ilgilendirebilir :) .

    Her birey ayni zamanda son kullanicidir tuketicidir de . Iste son kullanicilara hitap etmeyen bir haberdir.

    Aslinda bu haber KURUMSAL HABERLER kategorisinde olmalidir ve vurgulanmalidir da ... Gerci oyle birsey de yok DH de . Varsa da gozumden kacmistir :) ...
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    ilkerinanç 1 sa.
    Alında potansiyel olarak hepsinden iyi bir platform.Öyle sadece fotoğraf koyucam veya ne yazacaksam 160 karakter içine sığdırmam lazım diye bir sıkıntın yok daha özgürsün ama bütün sosyal medyaların içine ettikleri gibi Facebookunda içine ettiler maalesef.

    Ben Facebooku abone olduğum haber ve teknoloji sitelerinin(donanımhaber de var) linklerine tıklayıp direkt okumak için kullanıyorum.Ne resim ne durum paylaştığım var.Daha kolayıma geliyor haber sitelerine girmek bu şekilde.Alışkanlık sanırım.
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    mtanhu 2 sa.
    saçma bir başlık olmuş. 1 yıldan bu yana fb paylaşımım olmamış.fikir paylaştığım 2-3 grup olmasa fb hesabımı kapatırdım çoktan. saçma bir platform, nere gittiğimi ne yediğimi, hangi uçağa bindiğimi, arkadaşlarıma burdan ne diye göstereyim ki?
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    DH Misafiri 2 sa. en beğenilen
    Bunun 500 milyonu, onlarca sahte hesap kullanan türklere aittir
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    aspirin_00 2 sa.
    facebook kapattım sadece bana ulaşamıyor.....
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    mteke 2 sa.
    Yani kişi başı $3 kazanmışlar. Bizim kişisel verimizin değeri en fazla bu kadar.
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