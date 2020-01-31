Facebook durdurulamıyor, kullanıcı sayısı 2.5 milyar oldu

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Dünyanın en büyük sosyal ağı olmasının yanı sıra en büyük mesajlaşma platformuna ve en büyük fotoğraf tabanlı sosyal ağına da sahip olan Facebook durdurulamıyor. Firma her çeyrek dönemde gelirlerini arttırmayı başarıyor.

Facebook kullanıcı sayısı ne kadar?

Facebook'un büyümesi elbette internete yeni katılan kullanıcı sayısı ile de ilgili. Yan hesapların bu rakamlarda payı olduğu muhakkak ancak internet kullanıcı sayısının her geçen gün giderek artması da önemli bir unsur.

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Geçen yılın son çeyrek tablolarına göre Facebook gelirleri 21 milyar dolara ulaştı ve yıl bazında yüzde 25 civarında bir artış kaydedildi. Operasyon karı 8.8 milyar dolar, net kar ise 7.3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde aylık aktif Facebook kullanıcısı 2.5 milyar seviyesine yükseldi. Günlük aktif Facebook kullanıcısı ise 1.66 milyar oldu. Çatı altındaki tüm sosyal uygulamaların aylık aktif kullanıcı sayısı 2.89 milyar olurken, günlük aktif kullanıcı sayısı 2.26 milyar olarak gerçekleşti.

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2019 yılı genelinde ise Facebook tarafından elde edilen gelir 70 milyar dolar oldu ve yüzde 27 gibi etkileyici bir yükseliş yakaladı. Bununla birlikte tazminat davaları nedeniyle faaliyet karı 23.9 milyar dolara, net kar ise 18.4 milyar dolara geriledi.

Facebook'un tazminat davalarından kötü bir şekilde etkilendiği anlaşılıyor. Firma farklı tedbirlerle kullanıcı verilerinin gizliliğini sağlamaya çalışıyor. Bunda başarılı olursa 2020 yılında karını arttırabilir.

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2020/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2019-Results/default.aspx

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