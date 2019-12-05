Facebook fotoğrafları artık tek seferde Google Fotoğraflar’a aktarılabilecek

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Data Transfer Project kapsamında Facebook, kullanıcılarının işini kolaylaştırmak adına profillerinde yer alan tüm fotoğrafları Google Fotoğraflar’a taşıma imkanı sunuyor. Apple, Google, Microsoft ve Twitter ile ortak çalışma sonucu sunulan özellik, ekosistemler arası transferi kolaylaştırma amacı güdüyor.

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Şimdilik sadece İrlanda’daki bazı kullanıcılara sunulan bu özellik, dünyanın geri kalanına 2020 yılının başlarında sunulacak. Facebook özelliğin içerisinde ayrıca iCloud ve OneDrive senkronizasyonu gibi ekstralar da sunuyor.

https://engineering.fb.com/security/data-transfer-project/