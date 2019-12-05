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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify'da 2019'da neler dinledik?

    Spotify', 2019 yılına ait dinleme istatistiklerini açıkladı. Dünyada ve Türkiye'de bu yıl en çok neler dinledik? Ayrıca aboneliğiniz varsa kendi özetinizi de görebilirsiniz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Zamazingo
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Spotify'da 2019'da neler dinledik?
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    Dijital müzik platformu Spotify, 2019 yılının en çok dinlenenlerini paylaştı. Ayrıca Spotify Wrapped sitesi güncellendi, böylelikle kendi 2019 özetinizi de görebilirsiniz.

    Kendi özetinizi görmek için: 2019 Spotify Wrapped

    Dünyada Spotify’ın en çok dinlenen sanatçısı 6.5 milyarı aşkın dinlenme sayısı ile Post Malone oldu. Sanatçının Hollywood’s Bleeding albümü ise dünyanın en çok dinlenen ikinci albümü oldu. Dünyada en çok dinlenen şarkı ise Shawn Mendes ve Camilla Cabello düeti “Senorita” adlı şarkı oldu.

    Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçısı Ezhel olurken, Ezhel’i sırasıyla Ben Fero, Sagopa Kajmer, Sezen Aksu ve Yüzyüzeyken Konuşuruz takip etti.

    Ayrıca Bkz. "Minecraft Java versiyonuna Baby Yoda geliyor"

    Türkiye'nin en çok dinlenen yabancısı Billie Eilish

    Apple’ın ilk kez düzenlediği Apple Müzik Ödüllerinde 2019 yılının sanatçısı ödülünü kazanan Billie Eillish, Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcılar arasında 6. Sırada bulunuyor ve ilk 10’daki tek yabancı sanatçı olarak dikkat çekiyor. 17 yaşındaki Billie Eilish, Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen ikinci sanatçı olurken, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” isimli albümü ise dünydada en çok dinlenen albüm oldu.

    Türkiye’de 6. sırada bulunan ve Türkiye’nin ilk 10’undaki tek yabancı sanatçı olan Billie Eilish, 6 milyarı aşkın dinlenme ile dünyada ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise Ariana Grande yer alıyor.

    Spotify'da 2019'da neler dinledik?
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    Dünyada en çok dinlenen sanatçılar:

    • Post Malone
    • Billie Eilish
    • Ariana Grande
    • Ed Sheeran
    • Bad Bunny

    Türkiye'de en çok dinlenen albümler

    • Orman Kanunları - Ben Fero
    • Müptezhel - Ezhel
    • When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish
    • Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz
    • Sevda Gibi - Ufuk Beydemir

    Dünyada en çok dinlenen albümler:

    • When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish
    • Hollywood’s Bleeding - Post Malone
    • thank u, next - Ariana Grande
    • No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran
    • Shawn Mendes - Shawn Mendes

    Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:

    • Felaket - Ezhel
    • Mekanın Sahibi - Norm Ender
    • Biladerim İçin - Ben Fero
    • Ay Tenli Kadın - Ufuk Beydemir
    • Ela - Reynmen

    Dünyada en çok dinlenen şarkılar:

    • “Señorita” - Camila Cabello, Shawn Mendes
    • “bad guy” - Billie Eilish
    • “Sunflower” - Post Malone, Swae Lee
    • “7 Rings” - Ariana Grande
    • “Old Town Road - Remix” - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus


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    koyunsayar 1 hf. en beğenilen
    hepsi berbat, iğrenç milletin ruhi halinin ne durumda olduğunun göstergesi
    Yanıtla +19
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    rCoder 1 hf.
    hiç birini daha önce dinlemedim, ben ne kaybettim?
    Yanıtla +15
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    kucukyenici 1 hf.
    Müzikalite gitgide kötüleşiyor. Normal listeler dinlenmez durumda. Eskilere devam.


    Sabah yaptım krep krep
    Ne güzeI oIdu breh breh

    Bu ne yahu!
    Allahım aklımıza mukayyet ol. (Amin)
    Müzikalite gitgide kötüleşiyor. Normal listeler dinlenmez durumda. Eskilere devam. Sabah yaptım krep krep Ne güzeI oIdu breh breh Bu ne...
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    1 Avatar
    Arkadiusz Milik 4 gün
    Halkımızın özeti işte :) Sonra gel bu insanlarla muhatap ol. Ben Fero,Reynmen dinleyen insanı birey olarak kabul etmem bekleniyor
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    SencerSD 5 gün
    Spotify da en cok reklam dinlemişim.
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    Fashionality 5 gün
    tamam yani zevkler ve renkler tartışılmaz ama bu ne yahu... leş gibi bir müzik zevkimiz varmış...
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    Mustafa Dümen 5 gün
    Zakkum - Müsaade Senin • 40 saat boyunca dinlemişim...😍
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    VirgilSollozzo 6 gün
    Sıkı bir rock - blues dinleyicisi olarak kendi listeme hiç şaşırmadım. Kendi anam babam beni Spotify kadar iyi tanımıyor



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    FourEight 1 hf.
    Billie Eilish bence sonuna kadar hak ediyor, huzuru dramla karıştırıyor çok iyi yapıyor işini.



    Diğerleri hakkında bilgim yok ama en çok dinlenen müziklerde Low Roar'dan "I'll Keep Coming" görmek isterdim
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    Moueson 1 hf.
    Türkiye'de en çok dinlenen şarkıların(!) hepsi çöp . Demekki türk halkı olarak müzik kültürümüzde berbat!
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    Ulan Musk 1 hf.
    Benim liste %90 Dance/Electronic
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    Celonfix 1 hf.
    Şunları dinleyenler lütfen beni bloklasın, hiç muhattap olmayalım.



    Kel Fero,Müptezel,Bağcılar kekosu



    Orman Kanunları - Ben Fero



    Müptezhel - Ezhel



    Felaket - Ezhel



    Biladerim İçin - Ben Fero



    Ela - Reynmen



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    Sipihrz 1 hf.


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