Spotify'da 2019'da neler dinledik?

Dijital müzik platformu Spotify, 2019 yılının en çok dinlenenlerini paylaştı. Ayrıca Spotify Wrapped sitesi güncellendi, böylelikle kendi 2019 özetinizi de görebilirsiniz.

Kendi özetinizi görmek için: 2019 Spotify Wrapped

Dünyada Spotify’ın en çok dinlenen sanatçısı 6.5 milyarı aşkın dinlenme sayısı ile Post Malone oldu. Sanatçının Hollywood’s Bleeding albümü ise dünyanın en çok dinlenen ikinci albümü oldu. Dünyada en çok dinlenen şarkı ise Shawn Mendes ve Camilla Cabello düeti “Senorita” adlı şarkı oldu.

Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçısı Ezhel olurken, Ezhel’i sırasıyla Ben Fero, Sagopa Kajmer, Sezen Aksu ve Yüzyüzeyken Konuşuruz takip etti.

Türkiye'nin en çok dinlenen yabancısı Billie Eilish

Apple’ın ilk kez düzenlediği Apple Müzik Ödüllerinde 2019 yılının sanatçısı ödülünü kazanan Billie Eillish, Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcılar arasında 6. Sırada bulunuyor ve ilk 10’daki tek yabancı sanatçı olarak dikkat çekiyor. 17 yaşındaki Billie Eilish, Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen ikinci sanatçı olurken, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” isimli albümü ise dünydada en çok dinlenen albüm oldu.

Dünyada en çok dinlenen sanatçılar:

Post Malone

Billie Eilish

Ariana Grande

Ed Sheeran

Bad Bunny

Türkiye'de en çok dinlenen albümler

Orman Kanunları - Ben Fero

Müptezhel - Ezhel

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sevda Gibi - Ufuk Beydemir

Dünyada en çok dinlenen albümler:

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

Hollywood’s Bleeding - Post Malone

thank u, next - Ariana Grande

No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran

Shawn Mendes - Shawn Mendes

Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:

Felaket - Ezhel

Mekanın Sahibi - Norm Ender

Biladerim İçin - Ben Fero

Ay Tenli Kadın - Ufuk Beydemir

Ela - Reynmen

Dünyada en çok dinlenen şarkılar:

“Señorita” - Camila Cabello, Shawn Mendes

“bad guy” - Billie Eilish

“Sunflower” - Post Malone, Swae Lee

“7 Rings” - Ariana Grande

“Old Town Road - Remix” - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus