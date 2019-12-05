Spotify'da 2019'da neler dinledik?

Dijital müzik platformu Spotify, 2019 yılının en çok dinlenenlerini paylaştı. Ayrıca Spotify Wrapped sitesi güncellendi, böylelikle kendi 2019 özetinizi de görebilirsiniz.
Kendi özetinizi görmek için: 2019 Spotify Wrapped
Dünyada Spotify’ın en çok dinlenen sanatçısı 6.5 milyarı aşkın dinlenme sayısı ile Post Malone oldu. Sanatçının Hollywood’s Bleeding albümü ise dünyanın en çok dinlenen ikinci albümü oldu. Dünyada en çok dinlenen şarkı ise Shawn Mendes ve Camilla Cabello düeti “Senorita” adlı şarkı oldu.
Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçısı Ezhel olurken, Ezhel’i sırasıyla Ben Fero, Sagopa Kajmer, Sezen Aksu ve Yüzyüzeyken Konuşuruz takip etti.
Ayrıca Bkz. "Minecraft Java versiyonuna Baby Yoda geliyor"
Türkiye'nin en çok dinlenen yabancısı Billie Eilish
Apple’ın ilk kez düzenlediği Apple Müzik Ödüllerinde 2019 yılının sanatçısı ödülünü kazanan Billie Eillish, Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcılar arasında 6. Sırada bulunuyor ve ilk 10’daki tek yabancı sanatçı olarak dikkat çekiyor. 17 yaşındaki Billie Eilish, Spotify’da dünya genelinde en çok dinlenen ikinci sanatçı olurken, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” isimli albümü ise dünydada en çok dinlenen albüm oldu.
Türkiye’de 6. sırada bulunan ve Türkiye’nin ilk 10’undaki tek yabancı sanatçı olan Billie Eilish, 6 milyarı aşkın dinlenme ile dünyada ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise Ariana Grande yer alıyor.
Dünyada en çok dinlenen sanatçılar:
- Post Malone
- Billie Eilish
- Ariana Grande
- Ed Sheeran
- Bad Bunny
Türkiye'de en çok dinlenen albümler
- Orman Kanunları - Ben Fero
- Müptezhel - Ezhel
- When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish
- Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Sevda Gibi - Ufuk Beydemir
Dünyada en çok dinlenen albümler:
- When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish
- Hollywood’s Bleeding - Post Malone
- thank u, next - Ariana Grande
- No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran
- Shawn Mendes - Shawn Mendes
Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:
- Felaket - Ezhel
- Mekanın Sahibi - Norm Ender
- Biladerim İçin - Ben Fero
- Ay Tenli Kadın - Ufuk Beydemir
- Ela - Reynmen
Dünyada en çok dinlenen şarkılar:
- “Señorita” - Camila Cabello, Shawn Mendes
- “bad guy” - Billie Eilish
- “Sunflower” - Post Malone, Swae Lee
- “7 Rings” - Ariana Grande
- “Old Town Road - Remix” - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sabah yaptım krep krep
Ne güzeI oIdu breh breh
Bu ne yahu!
Allahım aklımıza mukayyet ol. (Amin)