Facebook Gruplarda sesli kanallar test ediliyor

Bugün hemen tüm sosyal ağ ve iletişim platformlarında sesli sohbetler kaçınılmaz hale geldi. Özellikle Clubhouse sonrasında sesli sohbetler daha farklı bir konsepte bürünmüş durumda. Facebook Gruplar yeni bir sesli sohbet özelliğini test ediyor.

Facebook Gruplar sesli kanallara kavuşuyor

Kapalı veya açık tarzda kullanıcıların bir araya gelerek paylaşımda bulunduğu Facebook Gruplar sekmesi yeni bir sesli sohbet özelliğini test ediyor. Normalde odalar şeklinde gruplarda sohbet etmek mümkündü ancak bu kez Discord tarzında bir yenilik geliyor.

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Odalar tek seferlik sohbet etme şeklinde bir mekaniğe sahipti ancak sesli kanallar herhangi bir zamanda giriş yaparak sohbete katılabildiğiniz ve sonra çıktığınız modüllerden oluşuyor. Yani sohbet her zaman açık kalıyor.

Diğer bir yenilik ise Gruplar içerisinde alt gruplar oluşturabilmek. Böylece belirli konular burada tartışılacak ve grubun geneli meşgul edilmeyecek. Yine alt sohbet kanalları oluşturmak da yenilikler arasında. Bu yeniliklere paralel olarak uygulama kenar menüsünün Grupları daha fazla öne çıkaracak şekilde hazırlandığı da belirtiliyor.

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