İddialar gerçek çıktı: Facebook Filistinlilere sansür uyguluyor

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İslam dünyasının kanayan yaralarından birisi olarak gösterilen Filistin, bir yandan İsrail baskısı ile karşılaşırken diğer yandan İsrail yanlısı tutum sergileyen sosyal medya platformları tarafından da susturuluyor.

Facebook ve Instagram’dan Filistinlilere sansür

Mayıs 2021 döneminde Gazze Şeridi’nde yaşanan büyük olaylar sonrasında Facebook ve Instagram’ın özellikle Filistinli kullanıcıların paylaşımlarını engellediği ve hesaplarını bloke ettiği iddia edilmişti. Bir sosyal sorumluluk organizasyonuna rapor hazırlamasını isteyen Meta gerçeklerle yüzleşti.

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Raporda sosyal ağların özellikle Filistinli kullanıcıları hedef alan ağır bir sansür uyguladığı, İsrailli kullanıcılara yönelik ise biraz daha yumuşak geçişi tercih ettiği belirtilmiş. Bunun sebebi ise Meta algoritmalarında Arapça içeriklere yönelik proaktif algılama oranlarının çok yüksek, İbrani içeriklere yönelik ise çok düşük olması.

Meta yayınladığı rapor sonrasında Tehlikeli Kişilik ve Organizasyon protokollerinde güncellemeler yapacağını bildirdi. İçerik engellemelerine sebep olan anahtar kelime ve listeler gözden geçirilecek. Ayrıca kullanıcıların bilgilendirilmesi konusunda da daha aydınlatıcı adımlar atılacak. Meta geçen yıl ilk savunmasında sistemlerinde bir hata olduğunu savunmuştu.

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