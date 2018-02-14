Facebook haber kaynağına “liste” özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör

Facebook haber kaynağında fotoğraf, video, GIF, çıkartma, konum ve anket paylaşılabiliyor. İçerikleri çeşitlendirmek isteyen Facebook bu defa liste paylaşma özelliği üzerinde çalışıyor.

Liste özelliği sayesinde yapılacaklar listesi oluşturabilecek veya herhangi bir konuda en iyiler sıralaması yapabileceksiniz. Listeyi haber kaynağında herkese paylaşabilir veya sadece sizin görebileceğiniz bir şekilde saklayabilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse “İstanbul’un en iyi restoranları”, “Bugüne kadar izlediğim en iyi 10 film”, “1 ay içinde yapmayı planladığım 5 şey” gibi listeler oluşturabilirsiniz.

Durum gönderilerinde olduğu gibi listelerde de renkli arka plan seçilebiliyor. Bu sayede gönderiyi daha dikkat çekici bir şekilde paylaşabilmek mümkün.

Liste özelliği bugün küçük bir kitlenin kullanıma sunuldu. İlerleyen dönemde küresel çapta kullanıma sunulacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan rapora göre Facebook’un günlük ziyaretçi sayısı yükselişini sürdürüyor ancak kullanıcıların Facebook’ta geçirdiği zaman giderek düşüyor