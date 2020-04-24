Yeni iPhone SE performansıyla şaşırttı: İşte AnTuTu sonucu

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Akıllı telefonların performanslarını ölçmek için kullanılan AnTuTu testinin yeni konuğu, geçtiğimiz günlerde duyurulan ikinci nesil iPhone SE modeli oldu.

Küçük ekranlı olsa da kas gücü yüksek olan yeni iPhone SE, Apple’ın en yeni nesil A13 Bionic (iPhone 11 modellerinde kullanılıyor) yonga setinden güç alıyor. Bakalım A13 Bionic çipi, iPhone SE'nin kasasında nasıl bir performans sergiliyor?

Yenilenen iPhone SE'nin AnTuTu skoru belli oldu

Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü çipini, en popüler iPhone boyutunda ve en uygun fiyatla karşımıza çıkardığı iPhone SE, AnTuTu testinden 492.166 puan elde ediyor.

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iPhone SE'nin AnTuTu sonucunu detaylandırdığımızda, CPU ve GPU birimlerinin A12 Bionic ile güçlendirilen iPhone XS Max ile benzer performans sergilediği görülüyor. Konu depolama birimine geldiğinde ise iPhone 11 modellerinin performansına yetişen iPhone SE, genel toplamda elde ettiği puanla iPhone 11'in hemen altına konumlanıyor.

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iPhone SE'nin AnTuTu testinden almış olduğu puanlar, performans noktasında önemli bir kıstas olsa da kağıt üzerindeki sonuçlar ile gerçek kullanım deneyiminin her zaman birbiriyle örtüşmediği durumlarda olmuyor değil.

iPhone SE neden iPhone 11'in gerisinde?

Bu noktada iPhone SE'nin iPhone 11 serisi akıllı telefonlar ile aynı yongayı (A13 Bionic) paylaşmasına rağmen, AnTuTu'dan daha düşük skorlar elde etmesinin altındaki nedenleri, kesin olarak bilememekle birlikte şu şekilde sıralayabiliriz:

iPhone SE'de daha düşük kapasiteli bir bataryaya yer verildiği için güç tüketimini azaltabilmek ve batarya süresini uzatabilmek adına CPU ve GPU birimlerinin performansı sınırılandırılmış olabilir.

iPhone SE'nin iPhone 11 modellerine kıyasla 1 GB daha düşük RAM kapasitesine sahip olması.

iPhone SE, iPhone 11 modellerine nazaran daha küçük ebatlarda bir kasa üzerine inşa edildiği için işlemcinin termal ısı başarımı daha zayıf kalıyor olabilir. Bu da biriken ısının, çekirdek performansı üzerindeki etkisini biraz daha fazla hissetirmesine neden oluyor olabilir.

Yenilenen iPhone SE, iPhone 11 serisi akıllı telefonlara kıyasla daha düşük skorlar kaydetse de performans noktasında eline su döktürmüyor.

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A13 Bionic neler sunuyor?

7nm+ fabrikasyon süreciyle üretilen A13 Bionic; 2.66GHz frekans hızında çalışan iki adet yüksek performans ve dört tane de güç verimliği çekirdeğinden beslenen işlemciyle birlikte, dört çekirdekli grafik birimine ev sahipliği yapıyor. İçerisinde barındırdığı 8,5 milyar transistörle birlikte, saniyede 1 trilyon işlem yapabilen yonga setinde; fotoğraf işlemeye yardımcı olan 8 çekirdekli bir yapay sinir ağı motoru da bulunuyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/apple-iphone-se-2020-antutu-benchmark-score/

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