Galaxy Tab S7 ve S7 + kullanıcıları, Fortnite'ı artık 90 fps oynayabilecek

Epic Games, bu yılın başlarında Android'de Fortnite için yüksek yenileme hızı seçeneği ekledi ancak bu özellik yalnızca OnePlus'ın bazı cihazlarında mevcuttu. Samsung ve Epic arasında yapılan yeni bir anlaşma ile 13 Ekim'den itibaren, Fortnite oyuncuları Galaxy Tab S7 ve S7 +'da oyunu saniyede 90 kare hızında oynayabilecekler.

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Samsung bu duyuruyu: " Samsung Electronics, 13 Ekim 2020'den itibaren Galaxy Tab S7 ve Tab S7 Plus sahiplerinin Fortnite oyun deneyimlerini saniyede 90 kareye (fps) kadar inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yükseltebileceklerini duyurdu. Bu gelişmiş kare hızı, Galaxy Tab S7 ve S7 + Fortnite oyuncularına şimdiye kadarki en akıcı mobil oyun performansını sağlayacak." ifadelerini kullanarak yaptı.

Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 + kullanıcıları, Fortnite'ı 90 fps oynamak istiyorsa oyunu güncellemeleri gerekiyor. Oyunu kurmak ya da güncellemek isteyen kullanıclar ya Epic Games üzerinden ya da Galaxy Store'dan yapabilirler.

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Bu durum şüphesiz Samsung kadar Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games için de önemli bir atılım. Samsung, kullanıcılarına oyun performansı için iyileştirmeler sunup, potansiyel müşterilerine tablet satımı konusunda elini güçlendirmek isterken, Epic Games de Fortnite'ın App Store ve Play Store'dan kaldırılmasından dolayı kaybettiği kullanıcılarını tekrar kazanmak istiyor.

https://www.engadget.com/fortnite-90fps-samsung-galaxy-tab-s7-plus-141903838.html

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