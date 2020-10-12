Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Tab S7 ve S7 + kullanıcıları, Fortnite'ı artık 90 fps oynayabilecek

    Teknoloji devi Samsung Electronics, Galaxy Tab S7 ve Tab S7 + sahiplerinin 13 Ekim'den itibaren Fortnite oyun deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyabileceklerini duyurdu.
    1 hf.
    2,3b
    1
    3
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Galaxy Tab S7 ve S7 + kullanıcıları, Fortnite'ı artık 90 fps oynayabilecek

    Epic Games, bu yılın başlarında Android'de Fortnite için yüksek yenileme hızı seçeneği ekledi ancak bu özellik yalnızca OnePlus'ın bazı cihazlarında mevcuttu. Samsung ve Epic arasında yapılan yeni bir anlaşma ile 13 Ekim'den itibaren, Fortnite oyuncuları Galaxy Tab S7 ve S7 +'da oyunu saniyede 90 kare hızında oynayabilecekler.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple; Epic Games’den tazminat istiyor

    Karşılıklı fayda

    Samsung bu duyuruyu: " Samsung Electronics, 13 Ekim 2020'den itibaren Galaxy Tab S7 ve Tab S7 Plus sahiplerinin Fortnite oyun deneyimlerini saniyede 90 kareye (fps) kadar inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yükseltebileceklerini duyurdu. Bu gelişmiş kare hızı, Galaxy Tab S7 ve S7 + Fortnite oyuncularına şimdiye kadarki en akıcı mobil oyun performansını sağlayacak." ifadelerini kullanarak yaptı.

    Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 + kullanıcıları, Fortnite'ı 90 fps oynamak istiyorsa oyunu güncellemeleri gerekiyor. Oyunu kurmak ya da güncellemek isteyen kullanıclar ya Epic Games üzerinden ya  da Galaxy Store'dan yapabilirler.

    Ayrıca Bkz. "Oppo'nun ilk akıllı TV'sinin tanıtım tarihi resmileşti"

    Bu durum şüphesiz Samsung kadar Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games için de önemli bir atılım. Samsung, kullanıcılarına oyun performansı için iyileştirmeler sunup, potansiyel müşterilerine tablet satımı konusunda elini güçlendirmek isterken, Epic Games de Fortnite'ın App Store ve Play Store'dan kaldırılmasından dolayı kaybettiği kullanıcılarını tekrar kazanmak istiyor.



    https://www.engadget.com/fortnite-90fps-samsung-galaxy-tab-s7-plus-141903838.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    55 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    4gb VRAM GTX 750ti i3 9100f 8gb ram oynatirmi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Murat Burç (Murat Burç) 1 hf.
    "Galaxy Tab S7 ve S7 + Fortnite oyuncularına şimdiye kadarki en akıcı mobil oyun performansını sağlayacak."
    iPad Pro 2020 medium ayarda 120 FPS oynatıyordu.
    Demekki 865 Plus'un nefesi o kadarına yetmemiş. Muhtemelen en düşük ayarda 90 FPS'dir. OnePlus 8 Proda olduğu gibi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf.
    Peki ya pil performansı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Tesla'nın tam otomatik pilotu, önümüzdeki hafta ilk kullanıcılara sunulacak 1 hf. Yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı açıklandı 1 hf. Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G 1 hf. ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme] 1 hf. Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor 1 hf. AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı 1 hf. Lansmanı yaklaşan Huawei Mate 40 Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı 1 hf. Googstick ile kitabınızdaki terimi internette arayın 1 hf. Spotify; listeleri başka uygulamaya taşımanıza izin vermiyor 1 hf. Alphabet’in Mineral adlı moonshot projesi, sürdürülebilir tarım için robotlardan faydalanacak 1 hf. Genç girişimci Emre Ergül; 1 milyon TL yatırım aldı 1 hf. Kovid-19 aşısı geliştiren Johnson & Johnson, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle testleri durdurdu 1 hf. Çin'in Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı 1 hf. Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar! 1 hf. Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü Bursa'da açılıyor 1 hf. Oppo Reno 4 nasıl bir telefon? video inceleme 1 hf. 2021 Honda Accord tanıtıldı: Manuel şanzımana veda 1 hf. RTÜK üyesi İlhan Taşçı: "Spotify'ın engellenmesi kaçınılmaz hale geliyor" 1 hf. Watch Dogs: Legion RTX sistem gereksinimleri yayınlandı 1 hf. Blancpain firması Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna Gold modelini duyurdu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Tab S7 ve S7 + kullanıcıları, Fortnite'ı artık 90 fps oynayabilecek Sonraki Trickbot zararlı yazılım ağı çökertildi 1 hf. Yerli otomobil için önemli gelişme: Türkiye'de ilk kez lityum üretimi yapılacak 1 hf. ABD Savunma Bakanlığı, nükleer silah sevkiyatında kullanacağı yeni tır römorkunu test etti 1 hf. Windows Spotlight masaüstü duvar kağıdınızı otomatik değiştirecek 1 hf. Xiaomi yeni yakın alan iletişim teknolojisini gösterdi 1 hf. Ryzen 5000 işlemcileri Cinebench R20’de ortaya çıktı: Tek çekirdekte hepsi 600 puanın üzerinde 1 hf. RTÜK, Spotify'a 72 saat süre verdi: Erişim engeli başvurusu yapılacak 1 hf. Oppo'nun ilk akıllı TV'sinin tanıtım tarihi resmileşti 1 hf. Elektrikli scooter düzenlemesi mecliste: Yaş sınırı geliyor 1 hf. Amazon Prime Day’de ilk fırsatlar bu gece 00.00 itibariyle kullanılabilir olacak 1 hf. PC parçalarında stok sıkıntısı ne zaman bitecek? Özel röportaj 1 hf. Range Rover Evoque'un şarj edilebilir hibrit seçeneği Türkiye'de 1 hf. Harmony OS yakın zamanda araç bilgi sistemlerine girecek 1 hf. Akıllı komidin projesi rekor bağışla fonlandı 1 hf. DeFi rüzgarı Etherum madencilerine servet kazandırdı 1 hf. AMD Radeon RX 6000 geliyor | Yeni ekran kartları için tüm bilinenler 1 hf. Koronavirüs’ün 28 gün süreyle bazı yüzeylerde kalabildiğini gösteren bir araştırma yayınlandı 1 hf. iPhone 12 serisi yüzde 10 daha büyük bataryaya sahip olacak 1 hf. Koronavirüs salgınında semptomsuz vakaların sayısı kaç, aşı ne kadar koruyacak? 1 hf. Tesla Model S’ten sökülen pil hücreleri ile bir yolcu teknesi elektrikli hale getirilecek Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız