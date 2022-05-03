Facebook, podcast hizmetini kapatıyor

Facebook, geçtiğimiz yıl Nisan ayında girdiği podcast pazarından çekiliyor. Çatı şirketi Meta'dan bir sözcü tarafından yapılan açıklamada özelliğin kullanıma sunulmasından bu yana geçen süre içerisinde yeterli kullanıcı tarafından ilgi görmeyen özellik, 3 Haziran'dan itibaren platformdan kaldırılacak.

Instagram Reels'e odaklanılacak

Bloomberg'e açıklamalarda bulunan bir Meta sözcüsü, podcast hizmetiyle beraber Soundbites ve audio hub hizmetlerinin de kapanacağını açıkladı.

Kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilen özelliklerle daha fazla ilgilenmek için sunulan tüm özellikleri düzenli olarak değerlendirdiklerini belirten sözcü, Soundbites ve audio hub'ın ne zaman kapanacağı konusunda kesin bir tarih vermedi ancak erişimin önümüzdeki haftalarda kesileceğini söyledi.

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Podcast pazarında güçlü rakiplerle rekabet etmek zorunda kalan Facebook, istediği başarıya ulaşamamış görünüyor. Şirket, kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilen Facebook Ana Sayfa'ya ve Instagram Reels'e daha fazla odaklanacak.

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