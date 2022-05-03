Facebook, podcast hizmetini kapatıyor

Facebook, geçtiğimiz yıl Nisan ayında girdiği podcast pazarından çekiliyor. Çatı şirketi Meta'dan bir sözcü tarafından yapılan açıklamada özelliğin kullanıma sunulmasından bu yana geçen süre içerisinde yeterli kullanıcı tarafından ilgi görmeyen özellik, 3 Haziran'dan itibaren platformdan kaldırılacak.
Instagram Reels'e odaklanılacak
Bloomberg'e açıklamalarda bulunan bir Meta sözcüsü, podcast hizmetiyle beraber Soundbites ve audio hub hizmetlerinin de kapanacağını açıkladı.
Kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilen özelliklerle daha fazla ilgilenmek için sunulan tüm özellikleri düzenli olarak değerlendirdiklerini belirten sözcü, Soundbites ve audio hub'ın ne zaman kapanacağı konusunda kesin bir tarih vermedi ancak erişimin önümüzdeki haftalarda kesileceğini söyledi.
Podcast pazarında güçlü rakiplerle rekabet etmek zorunda kalan Facebook, istediği başarıya ulaşamamış görünüyor. Şirket, kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilen Facebook Ana Sayfa'ya ve Instagram Reels'e daha fazla odaklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.