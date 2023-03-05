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    Facebook Reels videoları 90 saniyeye uzuyor

    Facebook Reels cephesinde aktif olan ancak video sürelerinin kısalığından şikâyet edenler varsa bu haftadan itibaren 30 saniye daha uzun videolar hazırlayabilecekler. 
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    Facebook Reels Tam Boyutta Gör
    TikTok ile başlayan dikey video paylaşım konsepti ilk dönemlerinde 15 saniye gibi kısa sürelere yer verirken, rekabetin artması ile birlikte giderek yükseldi. TikTok hali hazırda 10 dakikaya kadar video yükleme imkânı tanıyor. Facebook da Reels sürelerini uzattı.

    Facebook Reels video sürelerinde yeni dönem

    Instagram platformunda olduğu gibi Facebook platformunda da Reels kısa video sekmesi kullanıcı tecrübesinin önemli bir parçası haline geldi. Yapılan açıklamaya göre Facebook Reels videoları 60 saniyeden 90 saniyeye uzatıldı.

    Böylece kullanıcılar biraz daha fazla içerik ekleyebilecek. Diğer taraftan Grooves görsel ritim teknolojisi ile bir klipteki hareket ile şarkıdaki ritmin dengelenmesi sağlanıyor. Bu özellik TikTok ve Instagram Reels sekmelerinde de kullanılıyor.

    Diğer taraftan mevcut bir şablondan oluşturulmuş klipleri kendi şablonlarınız ile değiştirebileceksiniz. Böylece trend şablonların avantajlarını kullanabileceksiniz. Yeni özellikler bu haftadan itibaren kullanıcılara sunulmaya başladı.

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    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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