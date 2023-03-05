Facebook Reels videoları 90 saniyeye uzuyor

Facebook Reels video sürelerinde yeni dönem
Instagram platformunda olduğu gibi Facebook platformunda da Reels kısa video sekmesi kullanıcı tecrübesinin önemli bir parçası haline geldi. Yapılan açıklamaya göre Facebook Reels videoları 60 saniyeden 90 saniyeye uzatıldı.
Böylece kullanıcılar biraz daha fazla içerik ekleyebilecek. Diğer taraftan Grooves görsel ritim teknolojisi ile bir klipteki hareket ile şarkıdaki ritmin dengelenmesi sağlanıyor. Bu özellik TikTok ve Instagram Reels sekmelerinde de kullanılıyor.
Diğer taraftan mevcut bir şablondan oluşturulmuş klipleri kendi şablonlarınız ile değiştirebileceksiniz. Böylece trend şablonların avantajlarını kullanabileceksiniz. Yeni özellikler bu haftadan itibaren kullanıcılara sunulmaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez