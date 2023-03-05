Facebook Reels videoları 90 saniyeye uzuyor

Tam Boyutta Gör TikTok ile başlayan dikey video paylaşım konsepti ilk dönemlerinde 15 saniye gibi kısa sürelere yer verirken, rekabetin artması ile birlikte giderek yükseldi. TikTok hali hazırda 10 dakikaya kadar video yükleme imkânı tanıyor. Facebook da Reels sürelerini uzattı.

Facebook Reels video sürelerinde yeni dönem

Instagram platformunda olduğu gibi Facebook platformunda da Reels kısa video sekmesi kullanıcı tecrübesinin önemli bir parçası haline geldi. Yapılan açıklamaya göre Facebook Reels videoları 60 saniyeden 90 saniyeye uzatıldı.

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Böylece kullanıcılar biraz daha fazla içerik ekleyebilecek. Diğer taraftan Grooves görsel ritim teknolojisi ile bir klipteki hareket ile şarkıdaki ritmin dengelenmesi sağlanıyor. Bu özellik TikTok ve Instagram Reels sekmelerinde de kullanılıyor.

Diğer taraftan mevcut bir şablondan oluşturulmuş klipleri kendi şablonlarınız ile değiştirebileceksiniz. Böylece trend şablonların avantajlarını kullanabileceksiniz. Yeni özellikler bu haftadan itibaren kullanıcılara sunulmaya başladı.

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Facebook Reels daha uzun videolar sunacak