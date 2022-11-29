Facebook veri sızıntısına 265 milyon Avro ceza

Tam Boyutta Gör Meta’ya bağlı Facebook ve Instagram platformlarının bir türlü kullanıcı verilerini koruyamaması pahalıya patlıyor. Sadece İrlanda’da Meta’nın ödediği tazminat cezası 1 milyar doları geçti.

Meta’ya rekor ceza

Geçtiğimiz yıl İrlanda Veri Koruma Kurulu, Facebook ağının Avrupalı kullanıcıların verilerini nasıl kullandığını net bir şekilde açıklamadığı için Meta’ya 267 milyon dolar tazminat cezası kesmişti. Sonrasında Instagram ağının çocuk kullanıcılara yönelik politikaları nedeniyle 410 milyon dolarlık bir ceza daha kesildi.

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Şimdi ise geçen yıl Nisan ayında 533 milyon kullanıcının telefon numaraları, doğum tarihleri, email adresleri, konumları gibi verileri sızdırdığı için de 277 milyon dolarlık bir tazminat cezasına daha hükmedildi. Küçük tutarlı tazminatlar da hesaba katıldığında 1 milyar doları geçmiş oldu.

Meta, siber saldırganların suiistimaline uğradığı ve açığı yamadığı savunmasını yapsa da sonrasında kurulun verdiği tazminata razı oldu. Henüz firmanın davayı temyize götürüp götürmeyeceği bilinmiyor.

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Meta toplamda 1 milyar dolar ceza ödeyecek