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    Facebook rekorlara doymuyor

    Sürekli verileri çaldırmasına rağmen Facebook son çeyrekte de kullanıcı sayısını ve etkileşimini arttırdı. Gelirler ise adeta patlama yaparak en yüksek seviyeye çıktı.
    30 Nisan 2021, 13:00 (31 dk.)
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook rekorlara doymuyor
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    Pandemi döneminin en iyi kazananlarından birisi şüphesiz Facebook. Her yıl mütemadiyen kullanıcı verilerini sızdırsa da sürekli olarak kullanıcı kazanmaya devam ediyor. Son çeyrekte ise gelirler adeta patlama yaptı.

    Facebook kullanıcısı ne kadar?

    Firmanın yeni yıl ilk çeyrek raporlarına göre toplam gelir 26.1 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yüzde 48 artış gözlendi. Faaliyet karı 11.3 milyar dolar ile yüzde 93 gibi etkileyici bir artış gösterdi. Artışın dev veri sızıntısının olduğu döneme denk gelmesi şaşırtıcı.

    Ayrıca Bkz. "Nokia X10 ve X20 karşınızda"

    Facebook kullanıcı konusunda da mutlu. Son çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısı 1.88 milyar oldu ve yüzde 8 artış gösterdi. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise 2.85 milyar ile yüzde 10 büyüdü. Facebook ürünlerini kullanan günlük aktif kullanıcı sayısı ise 2.72 milyar ile yüzde 15 büyüdü. Aylık aktif olarak ise bu rakam 3.45 milyar gibi etkileyici bir seviyede.

    Her sosyal ağ gibi Facebook da evde zaman geçirenlerden çok iyi faydalanıyor. Yeni kullanıcı kazanmasının yanı sıra mevcut kullanıcıların etkileşiminin arttığı da reklam gelirlerinden gözlemlenebiliyor. Muhtemelen pandemi sonuna kadar da Facebook bu artışı koruyacak. 
     



    https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2021/Facebook-Reports-First-Quarter-2021-Results/default.aspx
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 2 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 10 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    F Firatkaptan 22 sn. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kullanan kim kaldı facebooku
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    BekirHan (Bekir Han) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bazen babamın teleonunu temizlemek ve güncellemeleri yapmak için elime alıyorum. FBook' u açık şöyle bir bakıyorum. Leşşş. Kim kullanıyor lan bu platformu derken böyle haberleri görünce cidden şaşırıyorum.
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    -Mardinli 29 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ne zaman doydu ki
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