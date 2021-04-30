Facebook rekorlara doymuyor

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Pandemi döneminin en iyi kazananlarından birisi şüphesiz Facebook. Her yıl mütemadiyen kullanıcı verilerini sızdırsa da sürekli olarak kullanıcı kazanmaya devam ediyor. Son çeyrekte ise gelirler adeta patlama yaptı.

Facebook kullanıcısı ne kadar?

Firmanın yeni yıl ilk çeyrek raporlarına göre toplam gelir 26.1 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yüzde 48 artış gözlendi. Faaliyet karı 11.3 milyar dolar ile yüzde 93 gibi etkileyici bir artış gösterdi. Artışın dev veri sızıntısının olduğu döneme denk gelmesi şaşırtıcı.

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Facebook kullanıcı konusunda da mutlu. Son çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısı 1.88 milyar oldu ve yüzde 8 artış gösterdi. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise 2.85 milyar ile yüzde 10 büyüdü. Facebook ürünlerini kullanan günlük aktif kullanıcı sayısı ise 2.72 milyar ile yüzde 15 büyüdü. Aylık aktif olarak ise bu rakam 3.45 milyar gibi etkileyici bir seviyede.

Her sosyal ağ gibi Facebook da evde zaman geçirenlerden çok iyi faydalanıyor. Yeni kullanıcı kazanmasının yanı sıra mevcut kullanıcıların etkileşiminin arttığı da reklam gelirlerinden gözlemlenebiliyor. Muhtemelen pandemi sonuna kadar da Facebook bu artışı koruyacak.



https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2021/Facebook-Reports-First-Quarter-2021-Results/default.aspx

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