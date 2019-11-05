Facebook şirket logosunu değiştirdi

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Facebook günümüzden 15 sene önce tek bir uygulamayla başladı. Geçtiğimiz yıllarda ise Instagram ve Whatsapp gibi şirketleri de bünyesine katarak kurumsal olarak büyük atılımlar yaptı. Şirketler grubu haline gelen Facebook'un, özellikle haber paylaşımlarımda büyük karışıklıklar çıkıyordu. Bu sorunları dikkate alan Facebook, Facebook şirketini Facebook'tan ayırıp yeni bir logoyla görsel kimliğinde büyük bir değişiklik yapıyor. Şirket, uygulama portföyünde kullanılacak basit, koyu ve büyük harflerle yazılmış yeni bir logo ortaya koydu.

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Facebook kelimesini yeni bir fontta tüm büyük harflerle gösteren logoda; mavi, yeşil, mor, kırmızı ve turuncu tonları diğer markalarını temsil edecek (Facebook için Mavi, WhatsApp için yeşil ve Instagram için mor, kırmızı ve turuncu).

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Facebook, şirketi bir bütün olarak temsil etmek için her zaman sosyal ağının kelime işaretini kullandı. Ancak kuruluşundan 15 yıl sonra, Facebook artık bir ana marka olarak çok daha geniş alanlarda sorunsuz boy göstermek için şirket, kendini üzerinde kurulu olduğu sosyal ağdan ayırmanın gerekli olduğunu düşünüyordu.

https://www.theverge.com/2019/11/4/20947854/facebook-new-logo-design-change-parent-company-instagram-whatsapp