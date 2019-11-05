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    Facebook şirket logosunu değiştirdi

    Facebook, Instagram, WhatsApp ve daha pek çok şirketin sahibi olan Facebook ana şirketini temsil etmek için yeni bir logo yayınlandı. Sosyal medya olan Facebook'ta ise logo değişmeyecek.
    2 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook şirket logosunu değiştirdi
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    Facebook günümüzden 15 sene önce tek bir uygulamayla başladı. Geçtiğimiz yıllarda ise Instagram ve Whatsapp gibi şirketleri de bünyesine katarak kurumsal olarak büyük atılımlar yaptı. Şirketler grubu haline gelen Facebook'un, özellikle haber paylaşımlarımda büyük karışıklıklar çıkıyordu. Bu sorunları dikkate alan Facebook, Facebook şirketini Facebook'tan ayırıp yeni bir logoyla görsel kimliğinde büyük bir değişiklik yapıyor. Şirket, uygulama portföyünde kullanılacak basit, koyu ve büyük harflerle yazılmış yeni bir logo ortaya koydu.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Project Cortext'i duyurdu"

    Facebook kelimesini yeni bir fontta tüm büyük harflerle gösteren logoda; mavi, yeşil, mor, kırmızı ve turuncu tonları diğer markalarını temsil edecek (Facebook için Mavi, WhatsApp için yeşil ve Instagram için mor, kırmızı ve turuncu).

    Facebook şirket logosunu değiştirdi
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    Facebook, şirketi bir bütün olarak temsil etmek için her zaman sosyal ağının kelime işaretini kullandı. Ancak kuruluşundan 15 yıl sonra, Facebook artık bir ana marka olarak çok daha geniş alanlarda sorunsuz boy göstermek için şirket, kendini üzerinde kurulu olduğu sosyal ağdan ayırmanın gerekli olduğunu düşünüyordu.



    https://www.theverge.com/2019/11/4/20947854/facebook-new-logo-design-change-parent-company-instagram-whatsapp Yorum Yaz
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    Celeste 2 hf. en beğenilen
    Haber niteliği bunun neresinde zaten kendiniz üretmiyorsunuz bari gidin güzel makaleleri çevirin, paylaşın.
    Yanıtla +6
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    Daysgone 2 hf.
    "Bu sorunları dikkate alan Facebook, Facebook şirketini Facebook'tan ayırıp yeni bir logoyla görsel kimliğinde büyük bir değişiklik yapıyor"

    Neler oluyor abi ?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Celeste 2 hf. en beğenilen
    Haber niteliği bunun neresinde zaten kendiniz üretmiyorsunuz bari gidin güzel makaleleri çevirin, paylaşın.
    Yanıtla +6
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