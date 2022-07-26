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    Facebook'tan devrimsel özellik: Lisanslı müziklerden gelir elde edilecek

    Facebook’un yeni Müzik Gelir Paylaşımı modeli, içerik üreticilerine videolardan para kazanmanın yeni bir yolunu sunuyor. Özellik sayesinde lisanlı müzik kullanılan videolardan gelir elde edilecek.
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    Facebook'tan devrimsel özellik: Lisanslı müziklerden gelir elde edilecek
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    Facebook, içerik üreticileri için Müzik Gelir Paylaşımı (Music Revenue Sharing) adlı yeni bir para kazanma yöntemini tanıttı. Özellik sayesinde içerik üreticicler lisanlı müzikleri uzun süreli videolarda kullanarak gelir elde edebilecek. Videolardan elde edilen gelirin diğer kısımları lisans sahiplerine ve Meta’ya gidecek. 

    İçerik üreticilerin bu özelliği kullanabilmesi için Facebook’un para kazanmaya uygunluk standartlarını karşılaması ve videonun reklamlara uygun olması gerekiyor. Dolayısıyla video içeriğinin para kazanma politikalarına, topluluk standartlarına ve müzik kurallarına uyması gerekiyor.

    Devrimsel bir gelir modeli

    Halihazırda diğer sosyal medya platformlarında üreticilerin içeriklerinde lisanslı müzik kullanması ya yasak ya da para kazanma özelliği içerik için devre dışı bırakılıyor. Facebook’un tanıttığı yeni gelir modeli ise bunun tamamen tersini gerçekleştiriyor. 

    Facebook Müzik Gelir Paylaşımı nasıl çalışır?

    Facebook'tan devrimsel özellik: Lisanslı müziklerden gelir elde edilecek
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    Müzik Gelir Paylaşımı, oluşturulan videodan ödeme alınabilmesi için birtakım gereksinimlerin karşılanmasını şart koşuyor. Yukarıda bahsettiğimiz gerekliliklerin dışında içerikte kullanılan şarkının Müzik Gelir Paylaşımı için uygun olması gerekiyor.

    Facebook, bunun için Post Malone, Tove Lo gibi isimlerin yer aldığı lisanslı müzik kütüphanesini İçerik Stüdyosu’nda kullanıma sunuyor. Burada yer alan lisanslı müzikler içerikte kullanılabilecek. Bir dakikadan uzun olması gereken video tüm bu şartları karşılarsa içerik üreticiler yüzde 20 gelir payı alacak. Gelirin kalan kısmı ise Meta ve diğer hak sahiplerine giderecek.

    Duyurulan yeni özellik şimdilik Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma girmiş durumda. Önümüzdeki aylarda ise yeni gelir modeli diğer ülkelerde ve ülkemizde devreye girecek.

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