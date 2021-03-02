Facebook’tan Türkiye’ye özel fotoğraf yarışması

Sosyal medya devi Facebook, ülkemize özel bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmayla birlikte Anadolu’nun 4 mevsim güzelliğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Beğenilen fotoğraflar, Facebook Türkiye’nin Facebook sayfasında kapak resmi olarak kullanılacak.
FOTON (Fotoğraf Organizasyonları Derneği) iş birliği ile başlatılan Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’na başvurular alınmaya başlandı. Amatör ve profesyonel ayrımı yapılmadan herkes ücretsiz olarak başvurabiliyor. Yarışmanın kazananları 15 Nisan’da açıklanacak.İlginizi Çekebilir Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı
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Yarışmaya başvururken çektiğiniz fotoğrafın hangi mevsimi yansıttığını seçmeniz gerekiyor. Aynı kişi, farklı fotoğraflarla farklı kategorilere aynı anda başvurabiliyor. Yarışmanın fotoğraf jürisinde Savaş Fotoğrafçısı Coşkun Aral, Küratör Merih Akoğul, Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Fotoğraf Editörü Murat Gür ve Fotoğrafçı Tanın Helvacı gibi fotoğrafçılık alanının tanınmış isimleri yer alıyor.
Yarışmanın kazanan fotoğraflarına ödül olarak maddi bir ödül verilmiyor. Kazanan fotoğraflar https://www.facebook.com/facebookappTurkiye sayfasının kapak fotoğrafı olacak.
Başvuru şartları ve katılım için: https://fotondernegi.com/facebookturkiye/
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...