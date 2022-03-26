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    Meta, Facebook ve Instagram'a üç boyutlu reklamlar ekleyecek

    Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, metaverse'e olan yatırımlarını sürdürüyor. Vntana ile ortaklığa giden şirket, platformlara üç boyutlu reklamların eklenmesine izin verecek.
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    Facebook ve Instagram'a üç boyutlu reklamlar geliyor

    Metaverse planları doğrultusunda ismini Meta olarak değiştiren Facebook, sosyal medya platformlara üç boyutlu reklamların eklenmesini içeren yeni bir ortaklık anlaşması imzaladı.

    Metaverse'e olan yatırımlar devam ediyor

    Routers tarafından bildirilenlere göre ABD merkezli bir arttırılmış gerçeklik şirketi olan Vntana ile yapılan yeni anlaşma, markaların kendi ürünlerini üç boyutlu olarak Instagram ve Facebook’a yüklemelerine izin verecek. Bununla birlikte Vntana entegrasyonu ile reklama dönüştürülecek bu ürünler, masaüstü veya mobil uygulamalar üzerinden etkileşimli olarak incelenebilecek.

    Yeni ortaklığın ''metaverse'' evreninde gösterilecek reklamlar için ilk adım olma niteliği taşıdığını söyleyen Vntana CEO’su Ashley Crowder, "Çevrimiçi reklamlardaki 3D ve AR teknolojisi, dijital tüketicilerle bağlantı kurmak isteyen markalar için bir sonraki sınırdır ve meta veri dünyasına atılan harika bir ilk adımdır" sözlerini dile getirdi.  

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    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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