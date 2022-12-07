Meta’dan tehdit: Facebook ve Instagram’dan tüm haberleri kaldırırız

Tam Boyutta Gör Facebook, WhatsApp ve Instagram’in ana şirketi Meta, ABD Kongresi'nin haber kuruluşlarının Google ve Meta gibi şirketlerle toplu olarak müzakere etmesini kolaylaştırmayı amaçlayan bir teklifi kabul etmesi halinde haberleri platformundan kaldırmakla tehdit etti.

Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, Kongre’nin zor durumdaki yerel haber endüstrisine yardımcı olmak için Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasasını zorunlu olarak geçmesi gereken yıllık savunma yasa tasarısına eklemeyi düşündüklerini söyledi.

Meta, haberleri yasaklayabilir

Tam Boyutta Gör Meta sözcüsü Andy Stone, Kongre'nin yasayı eklemeyi düşündüğüne dair raporların ortaya çıkmasının ardından Pazartesi günü bir tweet'te Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasası'na (JCPA) şiddetle karşı çıktı. Stone, halihazırda Meta ve platformlarının haber kuruluşlarına trafik sağladığının altını çizerken “yasa çıkarsa boyun eğmek yerine haberleri kaldırmayı düşünmek zorunda kalacaklarını” belirtti.

Bu arada belirtmeliyiz ki, üçüncü çeyrekte Facebook'ta en çok görüntülenen bağlantıların neredeyse tamamı, toplamda 180 milyondan fazla kişiye ulaşan haber makaleleriydi.

Andy Stone ayrıca, “Hiçbir şirket, kullanıcıların görmek istemediği içerik için ödeme yapmaya zorlanmamalı ve bu anlamlı bir gelir kaynağı değil. Basitçe söylemek gerekirse, bir özel şirketin diğer özel kuruluşları sübvanse etmesini gerektiren kartel benzeri bir varlık yaratan hükümet, tüm Amerikan işletmeleri için korkunç bir emsaldir" dedi.

Benzer bir yasa Avustralya’da uygulandı

Avustralya, Facebook ve Google'ın haberler için ödeme yapmasını sağlayan yasanın işe yaradığını kısa bir süre önce duyurmuştu. Avustralya yürürlükte olan yasa kapsamında Meta ve Alphabet gibi teknoloji firmaları, medya kuruluşlarıyla 30'dan fazla anlaşma imzaladı. Anlaşmalar gereği Meta ve Alphabet, tıklama ve reklam üreten bu içerikler için haber kaynaklarına ödeme yaptı.

Amerika’da böyle bir yasanın Kongre’den geçmesi zincirleme reaksiyona neden olabilir. JCPA olarak bildirilen Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasası, CNN’e göre yıllık savunma yasa tasarısına eklendi ancak henüz bu durum doğrulanamadı. Bununla birlikte yasanın dijital reklam gelirlerinden en çok etkilenen küçük, yerel ve bağımsız kanalları daha da zayıf bir konuma sürükleyeceği belirtiliyor.

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