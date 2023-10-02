Tam Boyutta Gör Meta geçtiğimiz günlerde Facebook, Instagram ve WhatsAppiçin bir dizi yapay zeka özelliği duyurdu. Meta’nın platformları yapay zeka ile daha zengin bir yer haline doğru ilerlerken görünüşe göre şirket, yeni yapay zeka asistanlarının bazı bölümlerini eğitmek için herkese açık Instagram ve Facebook gönderilerini kullandı.

Facebook ve Instagram gönderileri artık yapay zekanın

Reuters'in haberine göre Meta, eğitim için herkese açık gönderileri kullanırken aile ve arkadaşlarla yapılan özel gönderiler ile mesajlaşma hizmetindeki özel sohbetleri kullanmaktan kaçındı. Meta Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg, Meta Connect konferansında “Kişisel bilgilerin ağır bastığı veri kümelerini hariç tutmaya çalıştık” demişti. Clegg, Meta'nın yapay zeka asistanlarını eğitmek için kullandığı verilerin "büyük çoğunluğunun" kamuya açık olduğunu da sözlerine eklemişti.

WhatsApp ve Instagram’a 28 ünlü yapay zeka asistanı geliyor 3 gün önce eklendi

Geçtiğimiz hafta Meta, WhatsApp, Instagram ve Messenger dahil olmak üzere mesajlaşma platformlarında bir dizi yapay zeka sohbet botunu duyurdu. Sohbet robotu soruları yanıtlamak, seyahatleri planlamak ve metin istemlerinden görüntüler oluşturmak gibi konularda yardımcı olabiliyor. Asistan ayrıca Microsoft'un Bing aramasından gerçek zamanlı sonuçlar da sağlayabilecek. Meta'nın modelleri kısmen temmuz ayında piyasaya sürülen LLaMA 2 dil modeline dayanıyor.

Şirket, genel asistanına ek olarak, Snoop Dogg, Kendall Jenner ve Tom Brady gibi ünlülerin model alındığı birkaç karakter de dahil olmak üzere, mesajlaşma platformlarında 28 yapay zeka destekli karakteri kullanıma sunuyor. Sohbet robotları geçtiğimiz günlerde beta olarak kullanıma sunuldu, ancak henüz genel kullanıma açılmadı.

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Facebook ve Instagram gönderileriniz yapay zeka için kullanıldı!