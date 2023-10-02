Facebook ve Instagram gönderileriniz yapay zeka için kullanıldı!

Facebook ve Instagram gönderileri artık yapay zekanın
Reuters'in haberine göre Meta, eğitim için herkese açık gönderileri kullanırken aile ve arkadaşlarla yapılan özel gönderiler ile mesajlaşma hizmetindeki özel sohbetleri kullanmaktan kaçındı. Meta Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg, Meta Connect konferansında “Kişisel bilgilerin ağır bastığı veri kümelerini hariç tutmaya çalıştık” demişti. Clegg, Meta'nın yapay zeka asistanlarını eğitmek için kullandığı verilerin "büyük çoğunluğunun" kamuya açık olduğunu da sözlerine eklemişti.
Geçtiğimiz hafta Meta, WhatsApp, Instagram ve Messenger dahil olmak üzere mesajlaşma platformlarında bir dizi yapay zeka sohbet botunu duyurdu. Sohbet robotu soruları yanıtlamak, seyahatleri planlamak ve metin istemlerinden görüntüler oluşturmak gibi konularda yardımcı olabiliyor. Asistan ayrıca Microsoft'un Bing aramasından gerçek zamanlı sonuçlar da sağlayabilecek. Meta'nın modelleri kısmen temmuz ayında piyasaya sürülen LLaMA 2 dil modeline dayanıyor.
Şirket, genel asistanına ek olarak, Snoop Dogg, Kendall Jenner ve Tom Brady gibi ünlülerin model alındığı birkaç karakter de dahil olmak üzere, mesajlaşma platformlarında 28 yapay zeka destekli karakteri kullanıma sunuyor. Sohbet robotları geçtiğimiz günlerde beta olarak kullanıma sunuldu, ancak henüz genel kullanıma açılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.