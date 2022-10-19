En popüler ebeveyn kontrol uygulaması Family Link önemli bir güncelleme aldı

Family Link güncellendi
Family Link ebeveynlere pek çok kontrol sunarken tüm içeriklerin tek bri sayfada olması gezintiyi zorlaştırıyordu. Yeni tasarımda en alta 3 sekme yerleştirilmiş. Buradan kullanım özetlerine, kontrollere ve konum verilerine erişilebiliyor.
Diğer bir kolaylık ise Sadece Bugün özelliği. Bu özellik tek gün için sınırlama koyabiliyor ve genel sınırlama ayarlarını etkilemiyor. Normalde genel sınırlama ayarlarına girerek o gün için esneklik sağlamak gerekiyordu.
Her cihaz için ekran süresi belirlemenin yanı sıra artık çocuk belirli bir lokasyona giriş yaptığında ebeveyn uyarı alabilecek. Bildirim menüsü ise çocuğun yaptığı talepleri ve ebeveynin engellemelerini de gösterecek.
Son olarak Family Link artık web üzerinden de ulaşılabilecek. Microsoft ebeveyn kontrolünde olduğu gibi farklı platformlar için ebeveynler tek bir cihazdan erişim sağlayabilecek. Son olarak Google TV çocuk profillerinde artık ebeveyn kontrollü öneri listeleri sunulacak ve ebeveyn isterse önerileri saklayabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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