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    En popüler ebeveyn kontrol uygulaması Family Link önemli bir güncelleme aldı

    Family Link mobil uygulaması daha kolay verilere erişim için sekmeli bir yapıya geçiş yaparken daha fazla cihazdan ulaşmak adına web sürümünü de kullanıma sundu. 
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    Family Link Tam Boyutta Gör
    Android tarafında ebeveyn kontrolü olarak en çok tercih edilen Google Family Link uygulaması bu hafta önemli bir güncelleme aldı. Tasarım baştan aşağı değişirken web sürümü de kullanıma açıldı.

    Family Link güncellendi

    Family Link ebeveynlere pek çok kontrol sunarken tüm içeriklerin tek bri sayfada olması gezintiyi zorlaştırıyordu. Yeni tasarımda en alta 3 sekme yerleştirilmiş. Buradan kullanım özetlerine, kontrollere ve konum verilerine erişilebiliyor.

    Diğer bir kolaylık ise Sadece Bugün özelliği. Bu özellik tek gün için sınırlama koyabiliyor ve genel sınırlama ayarlarını etkilemiyor. Normalde genel sınırlama ayarlarına girerek o gün için esneklik sağlamak gerekiyordu.

    Her cihaz için ekran süresi belirlemenin yanı sıra artık çocuk belirli bir lokasyona giriş yaptığında ebeveyn uyarı alabilecek. Bildirim menüsü ise çocuğun yaptığı talepleri ve ebeveynin engellemelerini de gösterecek.

    Son olarak Family Link artık web üzerinden de ulaşılabilecek. Microsoft ebeveyn kontrolünde olduğu gibi farklı platformlar için ebeveynler tek bir cihazdan erişim sağlayabilecek. Son olarak Google TV çocuk profillerinde artık ebeveyn kontrollü öneri listeleri sunulacak ve ebeveyn isterse önerileri saklayabilecek.

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