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Harry Potter markası şu anda şüphesiz dünyanın en büyük markalarından birisi. Harry Potter serisinin bitmesiyle birlikte de aynı evrende geçen Fantastic Beasts isimli bir seri başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de bu serinin yeni filmi Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore vizyona girdi ancak gişe açılışı çok da iyi olmadı.

Fantastic Beasts 3 Seride Sonuncu

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore filmi Amerika'daki ilk hafta sonu gişesinde 43 milyon dolarlık bir hasılata ulaştı. Bu sayı haftanın lideri olmasına yetti ancak seriye baktığımızda serinin en kötü açılış yapan filmi olduğunu görebiliyoruz.. Fantastic Beasts serisinin ilk filmi 74, ikinci filmi 62 milyon dolarlık bir hasılat yapmıştı ilk haftasında. Fantastic Beasts serisi zaten Harry Potter serisine göre bir düşüşteydi ancak son film ile düşüş iyice arttı.

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Fantastic Beasts serisi ne yazık ki Harry Potter hayranlarının çok da kabul edebildiği bir seri olmadı. Özellikle ikinci film ile birçok eleştiri almıştı ancak sorun üçüncü filmde de çözülmüş gibi durmuyor. Son olarak geride bıraktığımız haftayla birlikte de The Batman filmi globalde 750 milyon dolarlık bir hasılatı geride bıraktı ve bugün itibarıyla HBO Max'te erişilebilir hale geldi.

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Fantastic Beasts 3 gişede Harry Potter serisinin en kötüsü oldu