FC24'teki tüm futbolcuların reytingleri açıklandı!

- Trendyol Süper Lig'in En Yüksek Reytingli Futbolcuları:
- En Yüksek Reytingli Türk Futbolcular
- FC24 fiyatı ve çıkış tarihi
- FC24 PlayStation ve Xbox fiyatı
- FC24 PC fiyatı (Steam ve Epic Games)
- Yorumlar
17 bini aşkın futbolcunun bulunduğu oyunda en yüksek reytingli olarak 91 puan ile 4 farklı futbolcu yer alıyor. Oyunun en yetenekli futbolcuları; Kylian Mbappe, Erling Haaland, Kevin De Bruyne ve kadın futbolundan Alexia Putellas Segura olacak. Trendyol Süper Lig'in en yetenekli futbolcusu ise 83 reytingile Edin Dzeko olacak.
Aşağıdaki bağlantıdan tüm futbolcuların reytinglerine, pas, şut, orta gibi yeteneklerine ve oyuna bu sene eklenen Play Styles yetenek kartlarına bakabilirsiniz:
https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/ratings
Trendyol Süper Lig'in En Yüksek Reytingli Futbolcuları:
En Yüksek Reytingli Türk Futbolcular
FC24 fiyatı ve çıkış tarihi
FC24 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarına 29 Eylül'deçıkış yapacak. EA Play aboneleri ve Ultimate Edition sahipleri 22 Eylül'de oynamaya başlayacak.
FC24 PlayStation ve Xbox fiyatı
- FC24 Standart Edition: 1399 TL
- FC24 Ultimate Edition: 1999 TL
FC24 PC fiyatı (Steam ve Epic Games)
- FC24 Standart Edition: 1199 TL
- FC24 Ultimate Edition: 1699 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.