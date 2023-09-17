Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FC24'teki tüm futbolcuların reytingleri açıklandı!

    22 Eylül'de çıkış yapacak EA Sports FC 24'te bulunan tüm futbolcuların reytingleri açıklandı. EA Sports tarafından yayınlanan sayfada, oyundaki tüm futbolcuların yetenek puanları görüntülenebiliyor.
    FC24'teki tüm futbolcuların reytingleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    FIFA 23'ün devam oyunu FC 24'ün çıkışına sayılı günler kaldı. Bugüne kadar çeşitli liglerdeki en yüksek reytingli futbolcuları açıklayan EA Sports, şimdi de tüm futbolcuların reytinglerini duyurdu.

    17 bini aşkın futbolcunun bulunduğu oyunda en yüksek reytingli olarak 91 puan ile 4 farklı futbolcu yer alıyor. Oyunun en yetenekli futbolcuları; Kylian Mbappe, Erling Haaland, Kevin De Bruyne ve kadın futbolundan Alexia Putellas Segura olacak. Trendyol Süper Lig'in en yetenekli futbolcusu ise 83 reytingile Edin Dzeko olacak.

    Aşağıdaki bağlantıdan tüm futbolcuların reytinglerine, pas, şut, orta gibi yeteneklerine ve oyuna bu sene eklenen Play Styles yetenek kartlarına bakabilirsiniz:

    https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/ratings

    Trendyol Süper Lig'in En Yüksek Reytingli Futbolcuları:

    FC24'teki tüm futbolcuların reytingleri açıklandı! Tam Boyutta Gör

    En Yüksek Reytingli Türk Futbolcular

    FC24'teki tüm futbolcuların reytingleri açıklandı! Tam Boyutta Gör

    FC24 fiyatı ve çıkış tarihi

    FC24 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarına 29 Eylül'deçıkış yapacak. EA Play aboneleri ve Ultimate Edition sahipleri 22 Eylül'de oynamaya başlayacak.

    FC24 PlayStation ve Xbox fiyatı

    • FC24 Standart Edition: 1399 TL
    • FC24 Ultimate Edition: 1999 TL

    FC24 PC fiyatı (Steam ve Epic Games)

    • FC24 Standart Edition: 1199 TL
    • FC24 Ultimate Edition: 1699 TL
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    paligis 3 mg kullanıcı yorumları hattuşa devremülk dolandırıcılığı kara piyade astsubay yorumları stajyer ehliyet kaza yaparsa visa kart hangi banka

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10A
    Xiaomi Redmi 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 &#231;ipli MacBook Pro
    Apple 2022 M2 çipli MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız