Tam Boyutta Gör FIFA 23'ün devam oyunu FC 24'ün çıkışına sayılı günler kaldı. Bugüne kadar çeşitli liglerdeki en yüksek reytingli futbolcuları açıklayan EA Sports, şimdi de tüm futbolcuların reytinglerini duyurdu.

17 bini aşkın futbolcunun bulunduğu oyunda en yüksek reytingli olarak 91 puan ile 4 farklı futbolcu yer alıyor. Oyunun en yetenekli futbolcuları; Kylian Mbappe, Erling Haaland, Kevin De Bruyne ve kadın futbolundan Alexia Putellas Segura olacak. Trendyol Süper Lig'in en yetenekli futbolcusu ise 83 reytingile Edin Dzeko olacak.

Aşağıdaki bağlantıdan tüm futbolcuların reytinglerine, pas, şut, orta gibi yeteneklerine ve oyuna bu sene eklenen Play Styles yetenek kartlarına bakabilirsiniz:

https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/ratings

Trendyol Süper Lig'in En Yüksek Reytingli Futbolcuları:

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En Yüksek Reytingli Türk Futbolcular

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FC24 fiyatı ve çıkış tarihi

FC24 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarına 29 Eylül'deçıkış yapacak. EA Play aboneleri ve Ultimate Edition sahipleri 22 Eylül'de oynamaya başlayacak.

FC24 PlayStation ve Xbox fiyatı

FC24 Standart Edition: 1399 TL

FC24 Ultimate Edition: 1999 TL

FC24 PC fiyatı (Steam ve Epic Games)

FC24 Standart Edition: 1199 TL

FC24 Ultimate Edition: 1699 TL

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FC24'teki tüm futbolcuların reytingleri açıklandı!