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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fenomenlere çekiliş soruşturması

    Sosyal medyada çekiliş düzenleyen bazı fenomen hesaplara soruşturma başlatıldı. Çekilişlerin Milli Piyango İdaresi yönetmeliğine uygun bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği incelenecek.
    3 sa.
    1,1b
    21
    13
    sosyal medya
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Fenomenlere çekiliş soruşturması
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    Sosyal medya fenomenleri, hesaplarını büyütmek veya hediyeleri adil bir şekilde dağıtmak için hesaplarında çekilişler düzenliyor. Bu çekilişler Milli Piyango’dan izin almadan ve istisnai usüllere uyulmadan yapıldığında idari suç teşkil edebiliyor.

    Günaydın’dan Dilek Yaman Demir’in haberine göre 10 sosyal medya ünlüsünün çekiliş paylaşımlarına yönelik idari ve adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önceki çekilişlerin uygulanış biçimleri incelenecek ve yönetmeliğe aykırı olması durumunda ceza uygulanmasına karar verilecek.

    Milli Piyango İdaresi yönetmeliğine göre dağıtılan ürünün miktarı veya dağıtılış biçimine göre bazı istisnai durumlar söz konusu. Bu istisnai durumların dışındaki çekilişler için Milli Piyango’dan izin almak zorunlu.

    Hakkında soruşturma başlatılan kişiler kim?

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemal Can Parlak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç, Tamer Yeşildağ'ın aralarında bulunduğu 10 fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in 2021 yılı takviminden fragman: Leonardo DiCaprio'lu film geliyor"

    Milli Piyango’dan izin alınması gerekmeyen çekilişler neler?

    Milli Piyango İdaresi'nin Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik'te yer alan ifadelerine göre

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    "a) Kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları ve cemaatlerin eğlence, anma, kutlama gibi amaçlarla düzenledikleri toplantılarda, münhasıran toplantıya katılanlar arasında düzenlenen ve toplantı süresi içinde başlatılıp sonuçlandırılan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler,

    b) Firmaların münhasıran başbayi ve bayileri arasında, mal ve hizmet satışlarını artırmak amacıyla, ciro primi niteliğinde vereceği ikramiye ve hediyelerin tespitine yönelik yapacağı çekilişler,

    c) Çekiliş yapılmaksızın önceden belirlenen ve ilan edilen şartları taşıyanların tamamına ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler,

    ç) Katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla bu Yönetmeliğin yarışma olarak tanımladığı düzenlemeler,

    d) Yarışma veya bu mahiyetteki düzenlemelere katılacak olanların çekiliş ya da kura yöntemine başvurulmaksızın, önceden ilan edilen şartlara göre seçildiği düzenlemeler ile aday olanların huzurunda sadece bunlar arasından çekiliş veya kura yöntemiyle belirlendiği düzenlemeler,

    e) Bir hak, hizmet veya imkândan yararlanacak olanların seçimine veya öncelik sıralarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan ve ikramiye taahhüdü içermeyen düzenlemeler,

    f) Bir kişinin kazanabileceği ikramiyenin rayiç bedelinin 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen istisna tutarının % 2 sinin altında kaldığı düzenlemeler,

    g) Sosyal amaçlı piyangolar için Milli Piyango’dan izin almak gerekmez."

    Buna göre sosyal medya fenomenleri tarafından dağıtılan ürünler düşük fiyatlıysa veya yarışma formatındaysa suç teşkil etmiyor.



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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
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    hazarRS (hazar RS) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu gönderiyi beğen, bilmemne hesabının takip ettiği 100küsür sayfayı takip et, 3 arkadaşını etiketle... Ödül yüzlerce iphone, lüks araba, ps4 vs vs.
    Çekiliş olur, ne kazanan bellidir ne ödül verilen kişiler.
    İyi olmuş, kökünü kazısınlar.
    Bu gönderiyi beğen, bilmemne hesabının takip ettiği 100küsür sayfayı takip et, 3 arkadaşını etiketle... Ödül yüzlerce iphone, lüks araba, ps4 vs vs. Çekiliş...
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    Yanıtla +13
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    interwap (Volkan ) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Forumda da iki DonanımHaber kupası veriliyordu.. :))))
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Meşajımı beğenen sevgili ölücü kardeşlerime son model bir Ferrari veriyorum. Çekilişsiz kurasız.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    "Sosyal medya fenomenleri, hesaplarını büyütmek veya hediyeleri adil bir şekilde dağıtmak için hesaplarında çekilişler düzenliyor. "

    Kim demiş onu! Neye kime göre yapıldığı bile belli değil. Hele bir eleman var instagram' da. Adını vermeyeceğim şimdi. Sözde yüzlerce hediye veriyor ama baktığında 0 paylaşım, 1 paylaşım vs gizli hesaplara gidiyor hepsi nedense...
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    emir_sezer (emir sezer) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    nie 10 kişi hediye vermeyen mi kaldı çekiliş düzenlemeyen kalmadı bu 0n kişi kurban sadece diğerlerine göz dağı
    bu 10 kişi ile kalmamalı emniyet ihbar edin diye teşvik etmeli

    fenomen diye bişe yok kazan kazan politikası ile şişiriyorlar takipçileri
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    3qzotix (bekir yıldız) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir karşılık beklemeden yapılan çekilişlerde sıkıntı yokta, bazıları abonelere özel çekilişi yaparak bundan maddi gelir sağlatıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    6s 1 sa. ( Mesaj Silindi ) 3qzotix
    Aynen öyle. Böyle bir yasak olmasa, sokaktan geçen herkes kendi şans oyununu kurar. Gelip bunu eleştirecekler bile var.
    Yanıtla +1
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi de Mpi'yi kim denetleyecek, zaten özelleşti, daha önce mpi müdürü vuruldu. Kaç kere ne oyunlar ortaya çıktı. Bana kalırsa çok uzun bir süredir, güvence hiç kalmadı diye bir tek yıl sonunda göstermelik bir çeyrek çıkarttılar gerçek bir kişiye. Onda da kıyamadılar paracıkllarına 3 ü satılmayan bir çeyreği seçtiler. Hani artık büyük ödül 500 milyar katiryal falan da olsa oynamam, almam. Çok uzun süredir herhalde ilk kez yılbaşında formaliteden bile 1 bilet almadım.
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cüneyt Özdemir'in maşallah dediği 40 gün yaşamıyor.
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne yapacaklarını şaşırmışlar daha
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çekiliş adı altında çekilişte takipte kalacakları insanlardan 20-30 bin TL para istiyorlardı. Ayrıca çekilişin kime nasıl çıktığıda belli belirsizdi. Yine yeni farkına varıldı bazı şeylerin.
    Yanıtla +1
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Meşajımı beğenen sevgili ölücü kardeşlerime son model bir Ferrari veriyorum. Çekilişsiz kurasız.
    Yanıtla +5
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    hazarRS (hazar RS) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu gönderiyi beğen, bilmemne hesabının takip ettiği 100küsür sayfayı takip et, 3 arkadaşını etiketle... Ödül yüzlerce iphone, lüks araba, ps4 vs vs.
    Çekiliş olur, ne kazanan bellidir ne ödül verilen kişiler.
    İyi olmuş, kökünü kazısınlar.
    Yanıtla +13
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    interwap (Volkan ) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Forumda da iki DonanımHaber kupası veriliyordu.. :))))
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) interwap
    şşşşşş

    sessiz ol, çaktırma.
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    1085 kez okundu.
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    sosyal medya fenomenleri, çekiliş ve
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