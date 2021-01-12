Fenomenlere çekiliş soruşturması

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Sosyal medya fenomenleri, hesaplarını büyütmek veya hediyeleri adil bir şekilde dağıtmak için hesaplarında çekilişler düzenliyor. Bu çekilişler Milli Piyango’dan izin almadan ve istisnai usüllere uyulmadan yapıldığında idari suç teşkil edebiliyor.

Günaydın’dan Dilek Yaman Demir’in haberine göre 10 sosyal medya ünlüsünün çekiliş paylaşımlarına yönelik idari ve adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önceki çekilişlerin uygulanış biçimleri incelenecek ve yönetmeliğe aykırı olması durumunda ceza uygulanmasına karar verilecek.

Milli Piyango İdaresi yönetmeliğine göre dağıtılan ürünün miktarı veya dağıtılış biçimine göre bazı istisnai durumlar söz konusu. Bu istisnai durumların dışındaki çekilişler için Milli Piyango’dan izin almak zorunlu.

Hakkında soruşturma başlatılan kişiler kim?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemal Can Parlak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç, Tamer Yeşildağ'ın aralarında bulunduğu 10 fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.

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Milli Piyango’dan izin alınması gerekmeyen çekilişler neler?

Milli Piyango İdaresi'nin Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik'te yer alan ifadelerine göre

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"a) Kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları ve cemaatlerin eğlence, anma, kutlama gibi amaçlarla düzenledikleri toplantılarda, münhasıran toplantıya katılanlar arasında düzenlenen ve toplantı süresi içinde başlatılıp sonuçlandırılan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler,

b) Firmaların münhasıran başbayi ve bayileri arasında, mal ve hizmet satışlarını artırmak amacıyla, ciro primi niteliğinde vereceği ikramiye ve hediyelerin tespitine yönelik yapacağı çekilişler,

c) Çekiliş yapılmaksızın önceden belirlenen ve ilan edilen şartları taşıyanların tamamına ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler,

ç) Katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla bu Yönetmeliğin yarışma olarak tanımladığı düzenlemeler,

d) Yarışma veya bu mahiyetteki düzenlemelere katılacak olanların çekiliş ya da kura yöntemine başvurulmaksızın, önceden ilan edilen şartlara göre seçildiği düzenlemeler ile aday olanların huzurunda sadece bunlar arasından çekiliş veya kura yöntemiyle belirlendiği düzenlemeler,

e) Bir hak, hizmet veya imkândan yararlanacak olanların seçimine veya öncelik sıralarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan ve ikramiye taahhüdü içermeyen düzenlemeler,

f) Bir kişinin kazanabileceği ikramiyenin rayiç bedelinin 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen istisna tutarının % 2 sinin altında kaldığı düzenlemeler,

g) Sosyal amaçlı piyangolar için Milli Piyango’dan izin almak gerekmez."

Buna göre sosyal medya fenomenleri tarafından dağıtılan ürünler düşük fiyatlıysa veya yarışma formatındaysa suç teşkil etmiyor.

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