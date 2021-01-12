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    Netflix'in 2021 yılı takviminden fragman: Leonardo DiCaprio'lu film geliyor

    Netflix 2021 yılında rekor sayıda filmle karşımıza çıkacak. Bu yılın film takviminde Leonardo DiCaprio, Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Sandra Bullock ve çok daha fazlasını içeren büyük yapımlar var.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    3,3b
    31
    14
    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    13

    Netflix'in 2021 yılı takviminden fragman: Leonardo DiCaprio'lu film geliyor
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    Orijinai içerik kütüphanesini hızla genişletmeye devam eden Netflix, 2021 yılında yeni bir rekora imza atmayı planlıyor. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamaya göre 2021'de Netflix'te 70'ten fazla orijinal film yayınlanacak. Netflix her hafta en az 1 yeni film sözü veriyor.

    Netflix'in 2021 takviminde yüksek bütçeli epey bir film yer alıyor. Örneğin başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın yer aldığı Don't Look Up filmi bu yıl Netflix'te yayınlanacak. Ayrıca Ryan Reynolds, Gal Gadot ve Dwayne Johnson'lı Red Notice filmi ve Zack Snyder'ın merakla beklenen bilim kurgu yapımı Army of the Dead de yine 2021'de Netflix abonelerine sunulacak olan filmlerden bazıları.

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    Streaming dünyasında rekabet son yıllarda iyice kızıştı, dolayısıyla Netflix orijinal içerik yatırımlarını her yıl önemli ölçüde artıyor. Netflix bu yıl Disney ve Warner Bros'un toplamından daha fazla sayıda film yayınlayacak. 

    Netflix'in 2021 film takviminden ön gösteri fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz..

    Netflix'in 2021 takvimindeki filmlerde yer alan aktörlerden bazıları şöyle: Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington ve Octavia Spencer.

    2021 takvimindeki film yapımcıları ise şöyle: Zack Snyder, Nora Fingscheidt, Joe Wright, Antoine Fuqua, Shawn Levy, Robert Pulcini ve Shari Springer Berman ve ilk kez yönetmenlik yapacak olan Halle Berry ve Lin-Manuel Miranda



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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ooo her hafta en az 1 yeni film sözü vermiş.

    Netflix'e helal olsun. Parasını sonuna kadar hak ediyor.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kötü olsun iyi olsun fazla film göz çıkarmaz, en azından kütüphane dolu olacak, biz televizyonda daha leş şeyler izlemiştik
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cstlevania ( Caner Şimşek) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Herzaman netflix
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Salonlar kapanınca aç kaldılar hepsi dijitale geçiş yapmış oyuncuların
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    -Rusher- (eren ballı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    kuruşuna kadar hak ediyor netflix.
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu yabancı rekabet ortamını seviyorum. Firmaları gerçekten silkip atıyor. Ama genede 10 filmden sadece 4'ü kaliteli olucak gibi duruyor.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rekabete devam
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    haQQo (hakkı haQQo) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    80’ler 90’lar’da TV Filmi kategorisinde değerlendirilecek filmleri şimdi Netflix yayınlıyor işte.

    Ucuz ucuz filmler.
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kötü olsun iyi olsun fazla film göz çıkarmaz, en azından kütüphane dolu olacak, biz televizyonda daha leş şeyler izlemiştik
    Yanıtla +4
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    runeterra (Rune Terra) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Orta kalite mi :) neyse ya.
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    Formani 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sinemacıların hepsi dijitale kayacak bu gidişle ve orta kalite işler göreceğiz bundan sonra.
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    Outrageous2344 (on ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Desene kalite iyice düşecek amazona içerik yok az geliyor diye kiziyoruz bunlarda tam tersi 😄
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    3329 kez okundu.
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