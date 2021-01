Netflix'in 2021 yılı takviminden fragman: Leonardo DiCaprio'lu film geliyor

Tam Boyutta Gör

Orijinai içerik kütüphanesini hızla genişletmeye devam eden Netflix, 2021 yılında yeni bir rekora imza atmayı planlıyor. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamaya göre 2021'de Netflix'te 70'ten fazla orijinal film yayınlanacak. Netflix her hafta en az 1 yeni film sözü veriyor.

Netflix'in 2021 takviminde yüksek bütçeli epey bir film yer alıyor. Örneğin başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın yer aldığı Don't Look Up filmi bu yıl Netflix'te yayınlanacak. Ayrıca Ryan Reynolds, Gal Gadot ve Dwayne Johnson'lı Red Notice filmi ve Zack Snyder'ın merakla beklenen bilim kurgu yapımı Army of the Dead de yine 2021'de Netflix abonelerine sunulacak olan filmlerden bazıları.

Streaming dünyasında rekabet son yıllarda iyice kızıştı, dolayısıyla Netflix orijinal içerik yatırımlarını her yıl önemli ölçüde artıyor. Netflix bu yıl Disney ve Warner Bros'un toplamından daha fazla sayıda film yayınlayacak.

Netflix'in 2021 film takviminden ön gösteri fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz..

Netflix'in 2021 takvimindeki filmlerde yer alan aktörlerden bazıları şöyle: Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington ve Octavia Spencer.

2021 takvimindeki film yapımcıları ise şöyle: Zack Snyder, Nora Fingscheidt, Joe Wright, Antoine Fuqua, Shawn Levy, Robert Pulcini ve Shari Springer Berman ve ilk kez yönetmenlik yapacak olan Halle Berry ve Lin-Manuel Miranda

