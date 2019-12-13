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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Galaxy Fold'u bile geçemedi

    Akıllı telefon pazarında istediği ivmeyi yakalayamayan ve dibe doğru inişe geçen Sony, toplam akıllı telefon satışında iki aylık Galaxy Fold'u bile geçmeyi başaramadı.
    10 sa.
    4,4b
    10
    57
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Galaxy Fold'u bile geçemedi
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    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, sorunlarıyla gündemden düşmeyen ve revize edilerek yeniden piyasaya sürülen ilk akıllı telefon modeli Galaxy Fold'un 1 milyon satış rakamına ulaştığını açıklamıştı. Sony ise toplam akıllı telefon satışlarında bu rakama bile ulaşamadı.

    Ayrıca Bkz. "Chrome artık, şifrenizin çalınıp çalınmadığını size söyleyecek"

    Galaxy Fold satışları son 3 ayda Sony akıllı telefonları geçti

    Fiyatı yaklaşık 2 bin dolar olan ve ortalama iki aydır satışa sunulmuş Galaxy Fold için bu satış rakamının oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün. Sony'nin açıkladığı satış verilerine göre konuşacak olursak da şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 900 bin adet olan satış rakamlarının, üçüncü çeyrekte 600 bin adete gerilediği belirtiliyor.

    Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Galaxy Fold'u bile geçemedi
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    Bu verilere orta sınıf Sony Xperia 1 ve Xperia 5'in yanı sıra Xperia 10 ve Xperia 10 Plus gibi üst sınıf cihazların da dahil olması, şirketin beklenen satış rakamlarının çok uzağında olduğunu gösteriyor. Tüm bu bilgiler ışığında Samsung Galaxy Fold'un son üç ayda, Sony'nin tüm akıllı telefonlarından daha fazla sattığını söyleyebiliriz. Sony'nin bu dibe vuruşunun daha ne kadar devam edeceği ise meçhul. Ancak şirket eğer bu gidişata son verecek radikal karar ve değişikliklere imza atmazsa, Sony için akıllı telefon rüyası tamamen bitebilir.



    https://www.gizchina.com/2019/12/12/samsung-has-sold-more-galaxy-fold-than-sony-smartphones-in-general/ Yorum Yaz
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    smart1978 9 sa. en beğenilen
    Cokus filan yok. Sony zaten bircok ulkeden cekildi. Plani bir sonuctur. Adamlar, az olsun oz olsun ama kaliteli olsun mantalitesini icraa etmekteler ki cok az ulkelerde marketlerde satmaktalar. Olay bu ... Kaynaktaki Abdullah adli kisi de nasil ele almissa absurt yaklasmakta ve donanimhaber de ucuz gazete mansetlerindeki gibi dikkat cekmek istemis cokus ifadesi ile ...

    Cokus olabilmesi icin tum dunyada tum modelleri yani bol bol bir suru modelleri olacak ve o halde iken satislari dusuk ise o zaman cokuste denilirdi . Lakin ortada cokus filan yok planli kuculmenin beklenen sonuclaridir sasirmamak gerek. Sony yoneticileri bile sasirmadi editor kardes sasirtma algisi ile ne yapacak merak ettim. Daha cok sayfa acma reklam geliri DH vs ... Bos isler ...
    Cokus filan yok. Sony zaten bircok ulkeden cekildi. Plani bir sonuctur. Adamlar, az olsun oz olsun ama kaliteli olsun mantalitesini icraa etmekteler ki cok az u...
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    3 Yanıt Yanıtla +39
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    Nike 9 sa.
    Çok bile satıyor adamlar nato mermer nato kafa.
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    yigit1044 6 sa.
    Sony mobil sektöründe liderliğe oynamak istemiyor.

    Oynayan firmaların en büyük özelliği her segmente uygun,geniş fiyat yelpazesine sahip olmasıdır.

    Sony'nin yıllardır izlediği şu politakayı samsung,lg izliyor olsaydı telefon bölümü tamamen kapanmıştı.Xiaomi,Huawei gibi çin şirketlerine hiç girmiyorum bile, bu telefonlar f/p olduğu için satar.Fiyatları üst seviyeye çeksinler 2 seneye kalmaz iflası açıklarlar.

    Sony bir teknoloji devidir,2005 li yıllara kadar sürekli dünyanın en büyük ilk 15 markası arasındaydı.Teknolojik devrim demek Sony demektir.Yaşı 30 dan büyük insanların çoğu bilir ki Sony markadır,kalitedir,ağırlığı vardır.Yeni yetme ergenler bilmez tabi ki de bunları çünkü samsunglla,apple ile büyüdüler.

    Samsung,LG hatta Apple bile Sonynin yanına yaklaşabilecek şirketler olmadı.Steve Jobs 90 lı yıllarda Sonynin kapısında finans desteği dileniyordu.Sony yeni jenerasyona ayak uydurmadı(uyduramadı değil)Sürekli ben Sony yim her türlü satarım ürünümü yüksek fiyattan dedi.Bu tutmadı,satış politikasını değiştirirlerse mobilde 5 yıla kalmadan liderliği alırlar.

    Aynı özelliklerle fiyatları yakın sony-lg-samsung varken insanlar sony tercih eder mesela.Gerçi fiyatını aşağı çekmesine de pek gerek yok,çağ dışı ekranlı telefonlarda inat etmeseydiler yüksek fiyattan yine satarlardı.

    Sony ses,ekran,pil,görünteleme ve lens dehası bir firma.Hala birçok büyük marka Sony yi tercih ediyor bu konularda.Yani altyapısı çok güçlü sony nin,yapacakları şey uzmanlaştıkları alanlardaki malzemeleri mobil cihazlarına monte edecekler.

    Yani düşünün ki a dan z ye neredeyse bütün telefon markaları apple samsung dahil sony lensi kullanıyor fakat bu adamların kendi üretim telefonlarının çekim kalitesi appledan daha kötü.Bunun adı aptallık,sen hakim olduğun konuda bile rakibin gerisinde kalıyorsun.Pil konusu rezaletine girmiyorum bile, sen pil çözümleri konusunda aşmış bir şirketsin ama telefonlarında bunu göremiyoruz.

    Bu japonların çok değişik kafa yapısı var.Bu kafa yapısıyla Sony nasıl liderliğe oynadı onlarca yıl dünyada o da şaşılacak durum.
    Sony mobil sektöründe liderliğe oynamak istemiyor. Oynayan firmaların en büyük özelliği her segmente uygun,geniş fiyat yelpazesine sahip olmasıdır. ...
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    Sphygmus 1 sa.
    Hee planlıolarak çekildi,isteyerek telefon satmıyor he canım . Oyun mu oynuyor adamlar, satamıyor da ondan çekildiler
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    theasus 3 sa.
    Hak ettiler bu sonucu.

    Müşteriyi dinlemeyen her firmanın sonu böyle olur
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    slymngbs48 3 sa.
    Mesut çeviğin bu konu hakkında güzel bir videosu var içinde bulunduğu durumu çok iyi açıklıyor Sony’nin,adamlar satmak istese satarlar ama bir anlayış var ve bu anlayışı değiştirmek Japon kültüründe başarısızlık kabul ediliyor bunu Japon otomobillerinde bile görüyoruz dünya devi şirketler hala belli bir konuda diretiyor(turbo benzin motor) üretmiyorlar yada Avrupalı rakipleri kadar çeşit yok benim gözümde hala kaliteli bir şirket adı bile güven veriyor farklı bir havaları var bugün çıkıp fp cihazlar üretip piyasaya girseler xioami falan hikaye tekrar liderliğe oynayacaklardır ama dertleri liderlik değil bence xperia serisi en karizmatik telefonların başında gelir herzaman not Apple kullanıcısı

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    berkcombil 4 sa.
    Hiç unutmam sene 2011.Sony'nin akıllı telefon sektöründe Xperia Arc/Arc S ile temsil edildiği zamanlar.Forumda o zamanlarda da tartışmalar gırla.Rakip Samsung'un Galaxy S/S2'si.Super Amoled ekranın büyüsü ve Samsung'un daha performanslı donanımlarının yanında Sony severlerin elindeki en büyük övünç kaynağı Sony'nin şanlı tarihi idi.Hele Super Amoled'e karşı sisli TFT ekranı '' daha gerçekçi '' gibisinden komik yorumları saymıyorum bile.Herneyse böyle böyle geldik 2019'a.Her firma telefonlarına birşeyler kattı.Çinliler büyük bir çıkış yakaladı.Ama gel gelelim Sony bunlara cevap verebilecek ürünler ortaya koyamadı.Gerçi 2011'de de böyleydi.Hep rakiplerinin donanım olarak gerisinde ama fiyat çoğu zaman önünde.O yıllarda Sony alan markanın geçmişine binaen Sony'yi tercih ediyordu.Günümüzde bunun da bir önemi kalmadı.Ve sonuç Nokia.Bir arkadaş da Sony az olsun öz olsun kaliteli olsun stratejisi falan izliyor demiş.Kusura bakmasın gülemedim.
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    Türküdiyar 4 sa.
    Yorumlara bak komedi. Çoğu ülkeden geri çekildi ondanbu rakamlar , planlı vs. demişler. ADAMLAR bu ülkelerden neden ÇEKİLDİ? Hİç mi düşünmeden fancılık yapılır yav? Telefonları satıp kar ettirseydi o ülkelerden niye çekilsin adamlar?



    Olayı fan gözlüğüyle bakmayın . gerçeği kabuş edin. Avrupa rakamları bile acaip düşük. Bu gidişle kapanır telefon bölümü. Telefonlara sensör yap ama kendi yazılımın çöp olsun. Sonu hüsran
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    mc191 4 sa.
    Sony ile Apple ı karşılaştırmışsınız, ahraz mısınız diye düşünüyorum bazen. Çünkü fanı olmadığım bir marka olmasına rağmen Sony Apple in eline su dökemez. Gerek yenilik gerekse trendi takip etme konusunda Sony en kötü markalardan birisidir. Son 5 6 yılı komple kaçırdı hala kaçırıyor. Planlı küçülme falan yazan arkadaşa sormak lazım: neden? Çok iyi satış yaparken böyle bir karar mı aldı sence Sony? Seve seve küçültmek zorunda kaldı cunku ürettiği kadar satamadi. Zarardan kar etmek için küçüldü. Pazar payını kaybettiği için yani. Planlı bir gelişme falan yazan fanboy arkadaşlar ekonomi dinamikleri öyle işlemiyor malesef arz talep diye bir şey var. Kimse tuğla istemiyor artık.
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    yigit1044 4 sa. mc191
    Şu anda Sony nin Apple ile kıyaslanacak bir tarafı yok.

    Sony, şu Apple ın şu anda sürdüğü krallığı 30 yıl civarı falan sürdü.Yani eski krala saygıyı bırakmak zor olmuyor.

    Sony'nin başkan yardımcısının 96 yılındaki bir muhabbeti: Apple sahibi, Sony'nin Hawai ye golf oynamaya geleceğini öğrenir.Elinde mac os yüklü sony vaio vardır ve sony başkanını bekler ayakta.Görüşmeler kabul olmaz,buna rağmen
    Apple ın yazılımcıları vaio laptoplara mac os yükleyip marketlerinde sergilemekte ısrar eder. Steve Jobs küçüklüğünden beri Sony hayranıdır çünkü,ısrarla Sony nin altyapısına girmek ister.Sony bunu reddetti,şu anda da küçük çocuk büyük abiyi kovdu.

    Nokia falan demiş üstteki arkadaş.

    Nokia dediğin mobil sektörün oyuncusudur,Sony nin rakibi olabilecek seviyeye asla çıkamamıştır,sikletinde değildir.
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    felekman 4 sa.
    Beş para etmez sony xa1 aldım 3 kere ekran değişti. Telefon rezalet keşke o zamanlar Huawei yada Xiaomi almış olsaydım. Hem fiyatları uygundu hemde telefonları güzeldi. 1700 tl param boşa gitti. Beter ol Sony
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    young_rock 4 sa.
    Sony tasarım harikasıdır, ülkemizde tutunamamıştır. İnsanlar kaliteden anlamazlar. Apple a ödeyin o paraları. Reklam konusunda eksik kaldığının etkisi olduğunu düşünüyorum.
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    quxall 4 sa.
    Sony tarafında ileri kötüye götüren xperia z gibi başarılı tasarımı stabil yazılımı olan bir cihazın o dönemki rakiplerinin karşısında ıps lcd olmayan parlaklık olarak çok kötü bir ekranla gelmesiydi. Her xperia z serisinde muhakkak birşeyleri eksik yaptı, kamera lensini millete sony satıyor ama sattığı rakipleri kadar iyi fotoğraf çekemiyordu derken ince çerçeve modasına inatla ayak uyduramaması şimdilik sonunu getirdi. Sony tasarımını bugün düzeltsin yine çok satar emin olun, insanların gözünde itibarı yerinde henüz.
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    Dr.Danger 5 sa.
    500 dolara snapdragon660 lı cihaz satmaya devam etsin
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