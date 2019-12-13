Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Galaxy Fold'u bile geçemedi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, sorunlarıyla gündemden düşmeyen ve revize edilerek yeniden piyasaya sürülen ilk akıllı telefon modeli Galaxy Fold'un 1 milyon satış rakamına ulaştığını açıklamıştı. Sony ise toplam akıllı telefon satışlarında bu rakama bile ulaşamadı.
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Galaxy Fold satışları son 3 ayda Sony akıllı telefonları geçti
Fiyatı yaklaşık 2 bin dolar olan ve ortalama iki aydır satışa sunulmuş Galaxy Fold için bu satış rakamının oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün. Sony'nin açıkladığı satış verilerine göre konuşacak olursak da şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 900 bin adet olan satış rakamlarının, üçüncü çeyrekte 600 bin adete gerilediği belirtiliyor.
Bu verilere orta sınıf Sony Xperia 1 ve Xperia 5'in yanı sıra Xperia 10 ve Xperia 10 Plus gibi üst sınıf cihazların da dahil olması, şirketin beklenen satış rakamlarının çok uzağında olduğunu gösteriyor. Tüm bu bilgiler ışığında Samsung Galaxy Fold'un son üç ayda, Sony'nin tüm akıllı telefonlarından daha fazla sattığını söyleyebiliriz. Sony'nin bu dibe vuruşunun daha ne kadar devam edeceği ise meçhul. Ancak şirket eğer bu gidişata son verecek radikal karar ve değişikliklere imza atmazsa, Sony için akıllı telefon rüyası tamamen bitebilir.
https://www.gizchina.com/2019/12/12/samsung-has-sold-more-galaxy-fold-than-sony-smartphones-in-general/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cokus olabilmesi icin tum dunyada tum modelleri yani bol bol bir suru modelleri olacak ve o halde iken satislari dusuk ise o zaman cokuste denilirdi . Lakin ortada cokus filan yok planli kuculmenin beklenen sonuclaridir sasirmamak gerek. Sony yoneticileri bile sasirmadi editor kardes sasirtma algisi ile ne yapacak merak ettim. Daha cok sayfa acma reklam geliri DH vs ... Bos isler ...
Oynayan firmaların en büyük özelliği her segmente uygun,geniş fiyat yelpazesine sahip olmasıdır.
Sony'nin yıllardır izlediği şu politakayı samsung,lg izliyor olsaydı telefon bölümü tamamen kapanmıştı.Xiaomi,Huawei gibi çin şirketlerine hiç girmiyorum bile, bu telefonlar f/p olduğu için satar.Fiyatları üst seviyeye çeksinler 2 seneye kalmaz iflası açıklarlar.
Sony bir teknoloji devidir,2005 li yıllara kadar sürekli dünyanın en büyük ilk 15 markası arasındaydı.Teknolojik devrim demek Sony demektir.Yaşı 30 dan büyük insanların çoğu bilir ki Sony markadır,kalitedir,ağırlığı vardır.Yeni yetme ergenler bilmez tabi ki de bunları çünkü samsunglla,apple ile büyüdüler.
Samsung,LG hatta Apple bile Sonynin yanına yaklaşabilecek şirketler olmadı.Steve Jobs 90 lı yıllarda Sonynin kapısında finans desteği dileniyordu.Sony yeni jenerasyona ayak uydurmadı(uyduramadı değil)Sürekli ben Sony yim her türlü satarım ürünümü yüksek fiyattan dedi.Bu tutmadı,satış politikasını değiştirirlerse mobilde 5 yıla kalmadan liderliği alırlar.
Aynı özelliklerle fiyatları yakın sony-lg-samsung varken insanlar sony tercih eder mesela.Gerçi fiyatını aşağı çekmesine de pek gerek yok,çağ dışı ekranlı telefonlarda inat etmeseydiler yüksek fiyattan yine satarlardı.
Sony ses,ekran,pil,görünteleme ve lens dehası bir firma.Hala birçok büyük marka Sony yi tercih ediyor bu konularda.Yani altyapısı çok güçlü sony nin,yapacakları şey uzmanlaştıkları alanlardaki malzemeleri mobil cihazlarına monte edecekler.
Yani düşünün ki a dan z ye neredeyse bütün telefon markaları apple samsung dahil sony lensi kullanıyor fakat bu adamların kendi üretim telefonlarının çekim kalitesi appledan daha kötü.Bunun adı aptallık,sen hakim olduğun konuda bile rakibin gerisinde kalıyorsun.Pil konusu rezaletine girmiyorum bile, sen pil çözümleri konusunda aşmış bir şirketsin ama telefonlarında bunu göremiyoruz.
Bu japonların çok değişik kafa yapısı var.Bu kafa yapısıyla Sony nasıl liderliğe oynadı onlarca yıl dünyada o da şaşılacak durum.