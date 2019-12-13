Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Galaxy Fold'u bile geçemedi

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, sorunlarıyla gündemden düşmeyen ve revize edilerek yeniden piyasaya sürülen ilk akıllı telefon modeli Galaxy Fold'un 1 milyon satış rakamına ulaştığını açıklamıştı. Sony ise toplam akıllı telefon satışlarında bu rakama bile ulaşamadı.

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Galaxy Fold satışları son 3 ayda Sony akıllı telefonları geçti

Fiyatı yaklaşık 2 bin dolar olan ve ortalama iki aydır satışa sunulmuş Galaxy Fold için bu satış rakamının oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün. Sony'nin açıkladığı satış verilerine göre konuşacak olursak da şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 900 bin adet olan satış rakamlarının, üçüncü çeyrekte 600 bin adete gerilediği belirtiliyor.

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Bu verilere orta sınıf Sony Xperia 1 ve Xperia 5'in yanı sıra Xperia 10 ve Xperia 10 Plus gibi üst sınıf cihazların da dahil olması, şirketin beklenen satış rakamlarının çok uzağında olduğunu gösteriyor. Tüm bu bilgiler ışığında Samsung Galaxy Fold'un son üç ayda, Sony'nin tüm akıllı telefonlarından daha fazla sattığını söyleyebiliriz. Sony'nin bu dibe vuruşunun daha ne kadar devam edeceği ise meçhul. Ancak şirket eğer bu gidişata son verecek radikal karar ve değişikliklere imza atmazsa, Sony için akıllı telefon rüyası tamamen bitebilir.

https://www.gizchina.com/2019/12/12/samsung-has-sold-more-galaxy-fold-than-sony-smartphones-in-general/