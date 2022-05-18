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    Anlık Bildirim

    Fiat Yol Arkadaşım Connect'e araç içinden yakıt ödeme özelliği eklendi

    Fiat ve Mastercard ile yapılan iş birliği kapsamında Fiat Yol Arkadaşım Connect'e akaryakıt ve yetkili servis ödemesi özelliği eklendi. Araçtan çıkmadan yakıt ödemesi yapılabilecek.
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    Fiat Yol Arkadaşım Connect'e yakıt ödeme özelliği geldi
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    Fiat otomobillere bağlanabilirlik özellliği kazandıran Fiat Yol Arkadaşım uygulamasına mobil ödeme özelliği eklendi. Fiat ve Mastercard ile yapılan iş birliği sayesinde Yol Arkadaşım Connect kullanıcıları, Opet istasyonları ve Fiat servislerindeki ödemelerini Masterpass altyapısıyla uygulama üzerinden yapabilecek.

    Mobil ödeme hizmetinden faydalanmak için Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcısı olmanız gerekiyor. Ücretli olarak sunulan Yol Arkadaşım Connect, üzerindeki sensörler ve internet bağlantısı ile arabanın pek çok bilgisini anlık olarak Yol Arkadaşım mobil uygulamasına aktarıyor. Bu sayede yakıt dolumu hakkındaki bilgileri mobil uygulamadan takip edebileceksiniz.

    Fiat Yol Arkadaşım ile yakıt ödemesi nasıl yapılır?

    Yakıt alımından önce akaryakıt görevlisine mobil ödeme yapmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Yakıt dolumunu Yol Arkadaşım uygulaması anlık olarak takip edebilecek ve dolum tamamlandığında ödeme aşamasına geçebileceksiniz. Masterpass şifrenizi girdiğinizde ödeme işlemi tamamlanacak. Böylece pos cihazı kullanmadan ve araçtan inmeden ödemenizi kolaylıkla yapmış olacaksınız.

    Masterpass ödeme altyapısını kullanmak için Mastercard logolu kartları kullanmak zorunlu değil. Tüm banka ve kredi kartları Masterpass’e eklenebiliyor. Dilerseniz birden fazla kart ekleyip, ödeme ekranındayken hangi karttan çekim yapılacağını da seçebilirsiniz.

    Fiat Yol Arkadaşım Connect özellikleri

    Tofaş tarafından geliştirilen Fiat Yol Arkadaşım Connect ile otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini uzaktan açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip etme, arıza uyarılarını görüntüleme, park edildiği yeri görüntüleme, çekilme uyarısı alma, servis işlemlerini görüntüleme ve Connect Kasko özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Connect Kasko, aracı sürüş stilinizi analiz ederek iyi sürücülere ekstra indirim sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni iş birlikleri ile Yol Arkadaşım’a daha fazla özellik eklenmesi hedefleniyor.

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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