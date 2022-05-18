Fiat Yol Arkadaşım Connect'e araç içinden yakıt ödeme özelliği eklendi

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Fiat otomobillere bağlanabilirlik özellliği kazandıran Fiat Yol Arkadaşım uygulamasına mobil ödeme özelliği eklendi. Fiat ve Mastercard ile yapılan iş birliği sayesinde Yol Arkadaşım Connect kullanıcıları, Opet istasyonları ve Fiat servislerindeki ödemelerini Masterpass altyapısıyla uygulama üzerinden yapabilecek.

Mobil ödeme hizmetinden faydalanmak için Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcısı olmanız gerekiyor. Ücretli olarak sunulan Yol Arkadaşım Connect, üzerindeki sensörler ve internet bağlantısı ile arabanın pek çok bilgisini anlık olarak Yol Arkadaşım mobil uygulamasına aktarıyor. Bu sayede yakıt dolumu hakkındaki bilgileri mobil uygulamadan takip edebileceksiniz.

Fiat Yol Arkadaşım ile yakıt ödemesi nasıl yapılır?

Yakıt alımından önce akaryakıt görevlisine mobil ödeme yapmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Yakıt dolumunu Yol Arkadaşım uygulaması anlık olarak takip edebilecek ve dolum tamamlandığında ödeme aşamasına geçebileceksiniz. Masterpass şifrenizi girdiğinizde ödeme işlemi tamamlanacak. Böylece pos cihazı kullanmadan ve araçtan inmeden ödemenizi kolaylıkla yapmış olacaksınız.

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Masterpass ödeme altyapısını kullanmak için Mastercard logolu kartları kullanmak zorunlu değil. Tüm banka ve kredi kartları Masterpass’e eklenebiliyor. Dilerseniz birden fazla kart ekleyip, ödeme ekranındayken hangi karttan çekim yapılacağını da seçebilirsiniz.

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Fiat Yol Arkadaşım Connect özellikleri

Tofaş tarafından geliştirilen Fiat Yol Arkadaşım Connect ile otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini uzaktan açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip etme, arıza uyarılarını görüntüleme, park edildiği yeri görüntüleme, çekilme uyarısı alma, servis işlemlerini görüntüleme ve Connect Kasko özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Connect Kasko, aracı sürüş stilinizi analiz ederek iyi sürücülere ekstra indirim sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni iş birlikleri ile Yol Arkadaşım’a daha fazla özellik eklenmesi hedefleniyor.

FIAT YOL ARKADAŞIM Lifestyle Ücretsiz 152,1 MB

Fiat Yol Arkadaşım Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yaşam Tarzı Ücretsiz 149M

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Fiat Yol Arkadaşım Connect'e yakıt ödeme özelliği geldi