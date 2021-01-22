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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FIFA 21, 2020'de Avrupa'nın en çok satan kutulu oyun oldu

    FIFA 21, 2020 yılında Avrupa'da en çok satan kutulu oyun oldu. FIFA serisi daha önce 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da aynı şekilde listenin ilk sırasındaydı.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    FIFA 21, 2020'de Avrupa'nın en çok satan kutulu oyun oldu
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    Electronic Arts'ın popüler futbol serisi FIFA yine Avrupa'da satış rekorları kırmaya devam ediyor. GfK Entertainment tarafından yayınlanan yeni verilere göre, serinin son oyunu olan FIFA 21, 2020 yılının en çok satan kutulu oyunu olmayı başardı.

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    GfK Entertainment, FIFA 21'in İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya gibi yüksek nüfuslu birçok Avrupa ülkesinde ilk sırada yer aldığını belirtti. FIFA 21'in liderliği alamadığı sadece üç ülke var; bunlar Fransa, Finlandiya ve Rusya şeklinde. Fransa'da Animal Crossing: New Horizons, Rusya'da The Last of Us Part II ve Finlandiya'da da Minecraft oyunları 2020'nin liderleri olmuş.

    FIFA 21'in ardından en çok satan diğer kutulu oyunlara baktığımızda ise Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us Part II, Minecraft, GTA V ve Mario Kart 8 Deluxe oyunlarının büyük başarılara ulaştığını görüyoruz. GTA 5 özellikle de Doğu Avrupa'da birçok ülkede ilk 3'te yer almayı başarmış. Mario Kart 8 Deluxe ise 2017 çıkışlı bir oyun olmasına rağmen tam 7 farklı ülkede ilk 3'e girmiş.

    FIFA serisi daha önce 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da Avrupa'da en çok satan kutulu oyun olmayı başarmıştı.

    GfK Entertainment'ın verilerinde Türkiye yer almıyor. 19 ülke şu şekilde: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, İspanya, Birleşik Krallık.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2021-01-21-fifa-21-was-europes-best-selling-boxed-game-in-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    3 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yürüyen Hoparlör 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne yazık ki rakipleri yok.Son 3 senedir berbat oyun çıkarmalarına rağmen yine satıyorlar.
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yine mi GTA V ? Alan bir daha mı alıyor anlamadım ki?
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