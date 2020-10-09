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    FIFA 21'in 'hiçbir yenilik içermeyen' Switch versiyonu 10 üzerinden 2 puan aldı

    EA'nın Switch'e çıkardığı FIFA 21 Legacy Edition, geçen yıl çıkan FIFA 20 Legacy Edition ile tıpatıp aynı. Ancak şirket hiçbir yenilik içermeyen bu oyunu yine tam fiyattan satışa sunuyor.
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    10
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    FIFA 21'in 'hiçbir yenilik içermeyen' Switch versiyonu 10 üzerinden 2 puan aldı
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    Electronic Arts'ın Nintendo Switch'e özel olarak çıkarttığı FIFA 21 Legacy Edition, IGN'den sadece 2 puan alabildi. Oyun için bir eleştiri yazısı bile yazma gereği duymayıp önceki yılın yazısını kopyalayan IGN, FIFA 21 Legacy Edition'ın spor oyunlarının son yıllardaki vahim durumunu net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

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    EA: "Bu oyun hiçbir geliştirme veya iyileştirme içermiyor"

    Electronic Arts'ın Nintendo Switch'e çıkardığı FIFA oyunlarında gerçekten de çok ilginç bir durum var. FIFA 21 Legacy Edition'ın Nintendo eShop sayfasını incelersek "FIFA 21 Legacy Edition, FIFA 20 Legacy Edition'daki aynı oynanışa sahip ve herhangi bir yeni geliştirme veya önemli bir iyileştirme içermiyor." ifadesiyle karşılaşıyoruz. 

    İşin daha da ilginç tarafı ise bu ifadenin birebir aynısı FIFA 20 Legacy Edition'ın sayfasında da yer alıyor. Yani Electronic Arts üç yıldır tıpatıp aynı oyunu piyasaya sürüyor, ancak buna rağmen her yıl aynı oyun için 50 dolar ücret istiyor.

    FIFA serisi şu anda EA'nın açık ara en çok satan ve en çok kazandıran serisi konumunda. Serinin her yıl çıkan yeni oyunları, sadece çok ufak geliştirmeler içeriyor olmasına rağmen bir yıl içerisinde 20 milyondan fazla kopya satmayı başarıyor. Nintendo Switch'teki durum gerçekten de oyunculara saygısızlık diyebileceğimiz seviyede, ancak konsol tarafında da baktığımızda aslında durum çok farklı değil. 

    FIFA 21 6 Ekim'de PC, Xbox One ve PS4 için çıkış yaptı. Oyunun Steam versiyonu 419 TL, PS4 ve Xbox One versiyonları ise 500 TL seviyesinde.



    https://www.ign.com/articles/fifa-21-legacy-edition-switch-review Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    54 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gowlet 1 hf.
    PS4 ve PC sürümlerinde de her sene kadro güncelleniyor zaten..
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 16 sa.
    Helal olsun switch e
    Yanıtla
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 1 hf.
    Gerçeği görenler...
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    KGF123 (martin garix) 1 hf.
    google
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    TearsForFears 1 hf.
    Ağır p2w dönüyor birde oyunda
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    gamerasi 1 hf.
    Klasik EA.
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    gowlet 1 hf.
    PS4 ve PC sürümlerinde de her sene kadro güncelleniyor zaten..
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf.
    Zamanında vita içinde aynısını yapmışlardı.
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    mu5tafa (mustafa kök) 1 hf.
    Klasik ea.
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    shadymarsh (Halim Samet) 1 hf.
    Umarım aynı dürüstlüğü pc, ps ve xbox tarafındaki incelemelerinde de gösterirler :)
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