FIFA 21'in 'hiçbir yenilik içermeyen' Switch versiyonu 10 üzerinden 2 puan aldı

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Electronic Arts'ın Nintendo Switch'e özel olarak çıkarttığı FIFA 21 Legacy Edition, IGN'den sadece 2 puan alabildi. Oyun için bir eleştiri yazısı bile yazma gereği duymayıp önceki yılın yazısını kopyalayan IGN, FIFA 21 Legacy Edition'ın spor oyunlarının son yıllardaki vahim durumunu net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

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EA: "Bu oyun hiçbir geliştirme veya iyileştirme içermiyor"

Electronic Arts'ın Nintendo Switch'e çıkardığı FIFA oyunlarında gerçekten de çok ilginç bir durum var. FIFA 21 Legacy Edition'ın Nintendo eShop sayfasını incelersek "FIFA 21 Legacy Edition, FIFA 20 Legacy Edition'daki aynı oynanışa sahip ve herhangi bir yeni geliştirme veya önemli bir iyileştirme içermiyor." ifadesiyle karşılaşıyoruz.

İşin daha da ilginç tarafı ise bu ifadenin birebir aynısı FIFA 20 Legacy Edition'ın sayfasında da yer alıyor. Yani Electronic Arts üç yıldır tıpatıp aynı oyunu piyasaya sürüyor, ancak buna rağmen her yıl aynı oyun için 50 dolar ücret istiyor.

FIFA serisi şu anda EA'nın açık ara en çok satan ve en çok kazandıran serisi konumunda. Serinin her yıl çıkan yeni oyunları, sadece çok ufak geliştirmeler içeriyor olmasına rağmen bir yıl içerisinde 20 milyondan fazla kopya satmayı başarıyor. Nintendo Switch'teki durum gerçekten de oyunculara saygısızlık diyebileceğimiz seviyede, ancak konsol tarafında da baktığımızda aslında durum çok farklı değil.

FIFA 21 6 Ekim'de PC, Xbox One ve PS4 için çıkış yaptı. Oyunun Steam versiyonu 419 TL, PS4 ve Xbox One versiyonları ise 500 TL seviyesinde.

https://www.ign.com/articles/fifa-21-legacy-edition-switch-review

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