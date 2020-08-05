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    FIFA 21’in yeni özelliklerini gösteren oynanış videosu yayınlandı

    FIFA 2021'in gameplay videosu yayınlandı. FIFA 21'e gelecek oynanış özellikleri anlatılıyor. Yeni çalım hareketleri, yapay zeka özellikleri vs. gösteriliyor.
    2 hf.
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    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    FIFA 21’in yeni özelliklerini gösteren oynanış videosu yayınlandı
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    EA Sports, FIFA 21’in oynanış videosunu ilk kez yayınladı. Videoda oyundaki yeni oynanış özellikleri ve yeni çalım stilleri gösteriliyor.

    Videodaki anlatıma göre oyuncular topsuz alanlara alanlara koşu yapıyor. Agüero gibi oyuncular ofsayta yakalanmadan boşa kaçıyor. De Bruyne gibi oyuncular üçgen tuşuyla daha isabetli ara paslar atıyor. Fabinho gibi oyuncular daha iyi top kesiyor.

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    Ayrıca Bkz. "FIFA 21'den fragman geldi! Yeni özellikler duyuruldu"

    Yetenekli oyuncuları dribbling özellikleri geliştirilmiş. Daha çevik hareketler yapabiliyorlar. Ayırca kontrolcünün R1 tuşuna basıp sol analoğu oynatarak hem topu sakalıp hem de çalım hareketini aynı anda yapıyor. Yapması oldukça kolay olan bu çalım özelliği Ultimate Team’de çok can yakacak gibi görünüyor.

    FIFA 21, 9 Ekim 2020’de çıkacak. PC için Steam’de 420 TL, PlayStation için 499 TL ve Xbox One için 497 TL fiyat etiketine sahip. FIFA geçtiğimiz günlerde Roma takımının lisansını kaybetti. Oyunda İtalya liginde Roma ve Juventus takımları farklı isimler, farklı logolarla gözükecek. Oyunda VAR özelliği olmayacak.

    FIFA 21'in oynanış videosunu aşağıdaki YouTube oynatıcısından seyredebilirsiniz. Altyazı seçenekleri arasında Türkçe seçeneği bulunuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    VoLTySoN (Volkan İşcan) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Tek adam rejimi gibisin fifa aynı oyuna yeni diyorsun evet abi diyoruz.
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    Myth61 2 hf.
    Kariyer moduna adam gibi bir güncelleme gelmesi lazım artık.

    Her maç tıklım tıklım stadyum yerine takımın durumuna bağlı olarak dolu/boş ya da ceza alıp seyircisiz oynama vs özellikler gelmeli.
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    armyoflovers (şükrü ışık) 2 hf.
    Yıllardır motion capture kullanıyorlar ama bir türlü Pes' teki hareket pürüzsüzlüğünü (top futbolcudayken ki) yakalayamadılar! Hep bir şeyler sırıtıyor oyunculara dair.
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    Jilet43 2 hf. yeni yorumcu
    Hep aynı şey değil mi zaten grafik farklıdır belki
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    Mr.Neverdies (Hakan Ölmez) 2 hf.
    Buz pateni yapmak için birebir.
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    WienerWald (Arda ) 2 hf.
    Eskiden bir tadı vardı online'da yenilsen de yensen de keyif alıyordun. Şimdi oyunu sen mi oynuyorsun yazılım mı belli değil.
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    VoLTySoN (Volkan İşcan) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Tek adam rejimi gibisin fifa aynı oyuna yeni diyorsun evet abi diyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    emre50900 (ç u) 2 hf. VoLTySoN
    pesin o 2010lardaki sasali gunleri olsaydi boyle olmazdi
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