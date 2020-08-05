FIFA 21’in yeni özelliklerini gösteren oynanış videosu yayınlandı

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EA Sports, FIFA 21’in oynanış videosunu ilk kez yayınladı. Videoda oyundaki yeni oynanış özellikleri ve yeni çalım stilleri gösteriliyor.

Videodaki anlatıma göre oyuncular topsuz alanlara alanlara koşu yapıyor. Agüero gibi oyuncular ofsayta yakalanmadan boşa kaçıyor. De Bruyne gibi oyuncular üçgen tuşuyla daha isabetli ara paslar atıyor. Fabinho gibi oyuncular daha iyi top kesiyor.

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Yetenekli oyuncuları dribbling özellikleri geliştirilmiş. Daha çevik hareketler yapabiliyorlar. Ayırca kontrolcünün R1 tuşuna basıp sol analoğu oynatarak hem topu sakalıp hem de çalım hareketini aynı anda yapıyor. Yapması oldukça kolay olan bu çalım özelliği Ultimate Team’de çok can yakacak gibi görünüyor.

FIFA 21, 9 Ekim 2020’de çıkacak. PC için Steam’de 420 TL, PlayStation için 499 TL ve Xbox One için 497 TL fiyat etiketine sahip. FIFA geçtiğimiz günlerde Roma takımının lisansını kaybetti. Oyunda İtalya liginde Roma ve Juventus takımları farklı isimler, farklı logolarla gözükecek. Oyunda VAR özelliği olmayacak.

FIFA 21'in oynanış videosunu aşağıdaki YouTube oynatıcısından seyredebilirsiniz. Altyazı seçenekleri arasında Türkçe seçeneği bulunuyor.

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