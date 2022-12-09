Tam Boyutta Gör EA Sports, FIFA 23’e bu senenin en büyük indirimini yaptı. Oyunun PC sürümü yüzde 60 indirimle 279,99 TL’ye düştü.

Fifa 23 indirimli fiyatı

FIFA 23’ün PC için Standart sürümü Steam, EA App ve Epic Games Store’da yüzde 60 indirimle 279,99 TL’ye satılıyor.

EA Play aboneleri yüzde 60 indirime ek olarak yüzde 10 ek indirimle oyunu 252 TL’ye satın alabilecek. FIFA 23 Ultimate Edition sürümü ise 359,99 TL’ye düştü.

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Oyunun PS4/Xbox One versiyonu yüzde 50 indirimle 350 TL’ye, PS5/Xbox Series X-S versiyonu ise 400 TL’ye satılıyor.

FIFA 23’ün PC versiyonuna ilk kez yüzde 60 oranında indirim yapıldı. Daha önce Black Friday ve Steam Sonbahar İndirimleri’nde yüzde 40 indirimle 419,99 TL’ye indiğini görmüştük. Şimdi 2022 bitmeden büyük oranda indirime girdi. Oyunun çıkış fiyatı 699 TL idi.

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Fifa 23 yüzde 60 indirimle 300 TL’nin altına indi!