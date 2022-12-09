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    Anlık Bildirim

    FIFA 23 yüzde 60 indirimle 300 TL’nin altına indi!

    FIFA 23'e büyük indirim geldi. Oyunun PC versiyonuna yüzde 60, konsol versiyonuna ise yüzde 50 oranında indirim yapıldı. Fifa 23 indirimle 279,99 TL'ye satılıyor. 
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    Fifa 23 yüzde 60 indirimle 300 TL’nin altına indi! Tam Boyutta Gör
    EA Sports, FIFA 23’e bu senenin en büyük indirimini yaptı. Oyunun PC sürümü yüzde 60 indirimle 279,99 TL’ye düştü.

    Fifa 23 indirimli fiyatı

    EA Play aboneleri yüzde 60 indirime ek olarak yüzde 10 ek indirimle oyunu 252 TL’ye satın alabilecek. FIFA 23 Ultimate Edition sürümü ise 359,99 TL’ye düştü.

    Oyunun PS4/Xbox One versiyonu yüzde 50 indirimle 350 TL’ye, PS5/Xbox Series X-S versiyonu ise 400 TL’ye satılıyor.

    FIFA 23’ün PC versiyonuna ilk kez yüzde 60 oranında indirim yapıldı. Daha önce Black Friday ve Steam Sonbahar İndirimleri’nde yüzde 40 indirimle 419,99 TL’ye indiğini görmüştük. Şimdi 2022 bitmeden büyük oranda indirime girdi. Oyunun çıkış fiyatı 699 TL idi.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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