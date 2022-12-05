FIFA+ uygulaması ile Dünya Kupası oldukça etkileyici

Tam Boyutta Gör Katar’da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, teknolojik gelişmelerin futbolu nereye kadar götürdüğünü göstermesi açısından önemliydi. Hem yardımcı teknolojiler hem de seyir teknolojileri zirve yaptı.

FIFA+ uygulaması stadyumda çok farklı

Onlarca kamera, sensör barındıran futbol topu, belirli noktalarda algılayıcı sensörler Dünya Kupası’nı farklı noktalara taşıdı. Yarı otomatik ofsayt çizgisi, VAR, anlık futbolcu ve maç istatistikleri seyir zevkini daha da arttırdı.

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FIFA+ uygulaması ise bu zevki bir adım daha öteye taşıyor. Stadyumda iken uygulamada ortaya çıkan bir özellik gerçek zamanlı oyuncuların bilgilerini ve ısı haritasını saha üzerinde görme imkânı sunuyor.

Paylaşılan videoda kullanıcının sahadaki oyunculara tıkladığında o anki performansını görebildiği anlaşılıyor. Bu özellik ayrıca VAR kararlarını yeniden izleyebilmenizi ve golleri farklı kamera açılarından görebilmenizi sağlıyor. Kısaca televizyon başında iken göremediklerinizi uygulamada görebiliyorsunuz. FIFA+ uygulaması hali hazırda kullanımda ancak AR özellikleri sadece stadyumda veya belirli kullanıcılara aktifmiş gibi görünüyor.







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