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    Anlık Bildirim

    FIFA+ uygulaması ile Dünya Kupası oldukça etkileyici

    FIFA+ uygulamasını Dünya Kupası stadyumlarında kullandığınız zaman futbolcuların saha üzerindeki anlık performanslarını ve ısı haritalarını görebiliyorsunuz.    
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    FIFA+ Tam Boyutta Gör
    Katar’da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, teknolojik gelişmelerin futbolu nereye kadar götürdüğünü göstermesi açısından önemliydi. Hem yardımcı teknolojiler hem de seyir teknolojileri zirve yaptı.

    FIFA+ uygulaması stadyumda çok farklı

    Onlarca kamera, sensör barındıran futbol topu, belirli noktalarda algılayıcı sensörler Dünya Kupası’nı farklı noktalara taşıdı. Yarı otomatik ofsayt çizgisi, VAR, anlık futbolcu ve maç istatistikleri seyir zevkini daha da arttırdı.

    FIFA+ uygulaması ise bu zevki bir adım daha öteye taşıyor. Stadyumda iken uygulamada ortaya çıkan bir özellik gerçek zamanlı oyuncuların bilgilerini ve ısı haritasını saha üzerinde görme imkânı sunuyor.

    Paylaşılan videoda kullanıcının sahadaki oyunculara tıkladığında o anki performansını görebildiği anlaşılıyor. Bu özellik ayrıca VAR kararlarını yeniden izleyebilmenizi ve golleri farklı kamera açılarından görebilmenizi sağlıyor. Kısaca televizyon başında iken göremediklerinizi uygulamada görebiliyorsunuz. FIFA+ uygulaması hali hazırda kullanımda ancak AR özellikleri sadece stadyumda veya belirli kullanıcılara aktifmiş gibi görünüyor.



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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 53 dakika önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 8 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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