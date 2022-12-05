FIFA+ uygulaması ile Dünya Kupası oldukça etkileyici

FIFA+ uygulaması stadyumda çok farklı
Onlarca kamera, sensör barındıran futbol topu, belirli noktalarda algılayıcı sensörler Dünya Kupası’nı farklı noktalara taşıdı. Yarı otomatik ofsayt çizgisi, VAR, anlık futbolcu ve maç istatistikleri seyir zevkini daha da arttırdı.
FIFA+ uygulaması ise bu zevki bir adım daha öteye taşıyor. Stadyumda iken uygulamada ortaya çıkan bir özellik gerçek zamanlı oyuncuların bilgilerini ve ısı haritasını saha üzerinde görme imkânı sunuyor.
Paylaşılan videoda kullanıcının sahadaki oyunculara tıkladığında o anki performansını görebildiği anlaşılıyor. Bu özellik ayrıca VAR kararlarını yeniden izleyebilmenizi ve golleri farklı kamera açılarından görebilmenizi sağlıyor. Kısaca televizyon başında iken göremediklerinizi uygulamada görebiliyorsunuz. FIFA+ uygulaması hali hazırda kullanımda ancak AR özellikleri sadece stadyumda veya belirli kullanıcılara aktifmiş gibi görünüyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım