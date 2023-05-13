Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Final Fantasy XVI'dan yeni trailer geldi

    Square Enix, Final Fantasy XVI'nın oyun içi görüntülerinin olduğu 1 dakikalık trailer yayınladı. 22 Haziran'da piyasaya çıkacak olan oyunda hikaye modu da olacak. 
    Oy Ver
    Final Fantasy XVI'nın yeni trailer'ı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    22 Haziran'da PlayStation 5 için çıkacak olan Final Fantasy XVI, yeni yayınlanan trailer'ı ile birçok oyuncuyu heyecanlandırdı. Bu oyunda da Final Fantasy XV'te olduğu gibi sinematik aksiyona vurgu yapan, gerçek zamanlı dövüş sistemi öne çıkıyor.

    Hikaye odaklı mod ile daha çok eğlence

    Square Enix, gerçek zamanlı savaşlara daha az aşina olan "hikaye odaklı modu" da sunuyor. Videoda da göreceğiniz üzere birden fazla erişebilirlik seçeneğinin özelleştirileceği ve her seviyeden oyuncunun Clive'ın (karakter) hikayesini eğlenceden ödün vermeden deneyimlemesine olanak tanımakta.

    Final Fantasy XVI, oyuncuların savaş deneyimlerini kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanıyarak erişilebilirliği bir adım daha ileri taşıyor. Bu yeni özelliklerin yanı sıra Final Fantasy XVI'da oyuncular, oyunu belirli şekillerde kolaylaştıran aksesuarlar takabilecek.

    Şu an ön siparişe açık olan oyunun fiyatı 799 TL, Digital Deluxe Edition fiyatı ise 999 TL. Final Fantasy XVI'nın yeni trailer'ını aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 20 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hoparlör watt nedir araba vitese geçmiyor peltier ile elektrik üretimi ps4 internete bağlanmıyor 1 dal sigara vücuttan ne kadar sürede atılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız