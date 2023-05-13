Final Fantasy XVI'dan yeni trailer geldi

Hikaye odaklı mod ile daha çok eğlence
Square Enix, gerçek zamanlı savaşlara daha az aşina olan "hikaye odaklı modu" da sunuyor. Videoda da göreceğiniz üzere birden fazla erişebilirlik seçeneğinin özelleştirileceği ve her seviyeden oyuncunun Clive'ın (karakter) hikayesini eğlenceden ödün vermeden deneyimlemesine olanak tanımakta.
Final Fantasy XVI, oyuncuların savaş deneyimlerini kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanıyarak erişilebilirliği bir adım daha ileri taşıyor. Bu yeni özelliklerin yanı sıra Final Fantasy XVI'da oyuncular, oyunu belirli şekillerde kolaylaştıran aksesuarlar takabilecek.
Şu an ön siparişe açık olan oyunun fiyatı 799 TL, Digital Deluxe Edition fiyatı ise 999 TL. Final Fantasy XVI'nın yeni trailer'ını aşağıdan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.