Final Fantasy XVI'dan yeni trailer geldi

Tam Boyutta Gör 22 Haziran'da PlayStation 5 için çıkacak olan Final Fantasy XVI, yeni yayınlanan trailer'ı ile birçok oyuncuyu heyecanlandırdı. Bu oyunda da Final Fantasy XV'te olduğu gibi sinematik aksiyona vurgu yapan, gerçek zamanlı dövüş sistemi öne çıkıyor.

Hikaye odaklı mod ile daha çok eğlence

Square Enix, gerçek zamanlı savaşlara daha az aşina olan "hikaye odaklı modu" da sunuyor. Videoda da göreceğiniz üzere birden fazla erişebilirlik seçeneğinin özelleştirileceği ve her seviyeden oyuncunun Clive'ın (karakter) hikayesini eğlenceden ödün vermeden deneyimlemesine olanak tanımakta.

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Final Fantasy XVI, oyuncuların savaş deneyimlerini kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanıyarak erişilebilirliği bir adım daha ileri taşıyor. Bu yeni özelliklerin yanı sıra Final Fantasy XVI'da oyuncular, oyunu belirli şekillerde kolaylaştıran aksesuarlar takabilecek.

Şu an ön siparişe açık olan oyunun fiyatı 799 TL, Digital Deluxe Edition fiyatı ise 999 TL. Final Fantasy XVI'nın yeni trailer'ını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Final Fantasy XVI'nın yeni trailer'ı yayınlandı