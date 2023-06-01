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    Resmi: Final Fantasy XVI, PC platformuna gelecek

    Final Fantasy XVI'nın PlayStation 5'e özel kalacağı pek beklenilmiyordu. Serinin hayranları için sevindiren haber ise Square Enix’ten geldi. Firma, oyunun PC platformuna geleceğini onayladı.
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    Final Fantasy XVI, PC platformuna gelecek Tam Boyutta Gör
    Final Fantasy XVI'nın sonsuza dek PlayStation 5'e özel kalacağını kimse düşünmemişti. İlk söylentiler, serinin diğer oyunları gibi konsol lansmanından bir süre sonra PC'ye geleceğini öne sürüyordu. Açıkçası, bu gerçekleşmeyecek ancak Square Enix bir PC portu üzerinde çalıştığını kesin bir dille doğruladı.

    Final Fantasy XVI, PC'ye geliyor

    Yapılan açıklamada, Final Fantasy XVI’nın PC versiyonunun geliştirilmesine PlayStation 5 versiyonunun 22 Haziran'daki lansmanından sonra başlanacağı belirtildi. Final Fantasy XVI'nın PlayStation dışı platformlara tam olarak ne zaman geleceği ise belirsiz. Öte yandan diğer Final Fantasy oyunlarının konsoldan PC'ye geçişi oldukça uzun sürmüştü.

    Final Fantasy XVI, PC platformuna gelecek Tam Boyutta Gör
    Final Fantasy XV, 2016'da PlayStation 4 ve Xbox One'da piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra 2018'de PC'ye geldi. Final Fantasy VII'nin yeniden yapımı, Nisan 2020'de PS4'te piyasaya sürülmesinden bir buçuk yıl sonra, Aralık 2021'de Epic Games Store'da piyasaya sürüldü. Yakın zamanda Steam'e de katıldı. Dolayısıyla Final Fantasy XVI’in PC sürümünün 2024’ün ikinci yarısında çıkması muhtemel görünüyor.

    Bunlarla birlikte Final Fantasy serisi, her yeni oyunla birlikte büyük ölçüde farklı hikaye ve oynanış benimsemeleriyle bilinse de, Final Fantasy XVI ile değişim daha köklü olacak. Serideki çoğu oyunda oyuncular geleneksel RPG'lerdeki gibi komut tabanlı bir savaş sisteminde birden fazla karakteri kontrol ederken, Final Fantasy XVI, aksiyon tabanlı bir sisteme sahip. Oyun, klasikleşmiş “JRPG” damgasından kurtuluyor gibi görünüyor. Zaten yapımcı firma dahi "JRPG" kelimesini kullanmaktan özellikle kaçınıyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/98900-square-enix-confirms-final-fantasy-xvi-eventually-come.html https://weekly.ascii.jp/elem/000/004/138/4138581
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