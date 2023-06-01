Resmi: Final Fantasy XVI, PC platformuna gelecek

Final Fantasy XVI, PC'ye geliyor
Yapılan açıklamada, Final Fantasy XVI’nın PC versiyonunun geliştirilmesine PlayStation 5 versiyonunun 22 Haziran'daki lansmanından sonra başlanacağı belirtildi. Final Fantasy XVI'nın PlayStation dışı platformlara tam olarak ne zaman geleceği ise belirsiz. Öte yandan diğer Final Fantasy oyunlarının konsoldan PC'ye geçişi oldukça uzun sürmüştü.
Bunlarla birlikte Final Fantasy serisi, her yeni oyunla birlikte büyük ölçüde farklı hikaye ve oynanış benimsemeleriyle bilinse de, Final Fantasy XVI ile değişim daha köklü olacak. Serideki çoğu oyunda oyuncular geleneksel RPG'lerdeki gibi komut tabanlı bir savaş sisteminde birden fazla karakteri kontrol ederken, Final Fantasy XVI, aksiyon tabanlı bir sisteme sahip. Oyun, klasikleşmiş “JRPG” damgasından kurtuluyor gibi görünüyor. Zaten yapımcı firma dahi "JRPG" kelimesini kullanmaktan özellikle kaçınıyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/98900-square-enix-confirms-final-fantasy-xvi-eventually-come.html https://weekly.ascii.jp/elem/000/004/138/4138581 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)