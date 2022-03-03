Fitbit Ionic ısınma sorunları nedeniyle geri çağırılıyor

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Fitbit markasının akıllı saat kategorisine ilk adımı olan Ionic modeli ısınma sorunlarıyla karşı karşıya. Kullanıcıya zarar verecek seviyede sıcaklıklara ulaşan akıllı saatin toplatılmasına karar verildi.

Fitbit Ionic hayal kırıklığı oldu

Google tarafından satın alınan Fitbit markasının ilk akıllı saati olan Ionic’de ısınma sorunları ortaya çıktı. Sorunun kullanıcıya zarar verecek derecede olduğu ifade edilirken firma ürünleri toplamaya karar verdi. Daha önce de Sense akıllı saatleri sensör problemi nedeniyle toplatılmıştı.

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Ülkemizde de oldukça yüksek bir fiyattan satılan Fitbit Ionic akıllı saatini geri iade edenlere 299$ ödeme yapılacak. Ayrıca yeni bir Fitbit akıllı saati almak isteyenler için de yüzde 40 indirim tanımlanacak.

Geri çağırma programı FB503CPBU, FB503GYBK, FB503WTGY ve FB503WTNV seri numaralı saat modelleri için geçerli. Diğer modellerde herhangi bir sıkıntı oluşmadığı belirtiliyor. help.fitbit.com/ionic adresinden geri ödeme ile ilgili bilgi alınabilir.

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