Fitbit Ionic ısınma sorunları nedeniyle geri çağırılıyor

Fitbit markasının akıllı saat kategorisine ilk adımı olan Ionic modeli ısınma sorunlarıyla karşı karşıya. Kullanıcıya zarar verecek seviyede sıcaklıklara ulaşan akıllı saatin toplatılmasına karar verildi.
Fitbit Ionic hayal kırıklığı oldu
Google tarafından satın alınan Fitbit markasının ilk akıllı saati olan Ionic’de ısınma sorunları ortaya çıktı. Sorunun kullanıcıya zarar verecek derecede olduğu ifade edilirken firma ürünleri toplamaya karar verdi. Daha önce de Sense akıllı saatleri sensör problemi nedeniyle toplatılmıştı.
Ülkemizde de oldukça yüksek bir fiyattan satılan Fitbit Ionic akıllı saatini geri iade edenlere 299$ ödeme yapılacak. Ayrıca yeni bir Fitbit akıllı saati almak isteyenler için de yüzde 40 indirim tanımlanacak.
Geri çağırma programı FB503CPBU, FB503GYBK, FB503WTGY ve FB503WTNV seri numaralı saat modelleri için geçerli. Diğer modellerde herhangi bir sıkıntı oluşmadığı belirtiliyor. help.fitbit.com/ionic adresinden geri ödeme ile ilgili bilgi alınabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..