Fiyat-performans odaklı Moto G Fast ve Moto E modelleri tanıtıldı

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Faaliyetlerine Lenovo çatısı altında devam eden Motorola markası ağırlığının olduğu orta ve giriş seviyesine yeni modeller sunmaya devam ediyor. Moto G Fast ve Moto E modelleri fiyat-performans dengesiyle öne çıkıyor.

Moto G Fast özellikleri ve fiyatı

Moto G Fast modelinde 6.4 inçlik1540x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Nokta çentik tasarımı ile agresif bir ekran-kasa oranı sunan model Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alıyor.

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3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunan modelde 4000mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile destekleniyor. USB Tip-C kullanan Moto G Fast modeli Bluetooth 5.0 desteğiyle geliyor.

Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde f/1.7 aralıklı ana sensör yer alırken ultra geniş açı için 8MP çözünürlüğünde, 2cm makro çekim için ise 2MP çözünürlüğünde bir sensör kullanılmış. Paket 4K 30fps ve Full HD 60fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamera 8MP çözünürlüğünde. Moto G Fast için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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Moto E özellikleri ve fiyatı

Moto E modeli biraz daha altına konumlanmış. 6.2 inçlik 1540x720 piksel çözünürlüğünde ekran su damlası çentiği sunuyor ve nispeten çerçevesiz bir görünüm elde ediyor. Snapdragon 632 yonga setinin yanında 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunulmuş.

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kameraya yer verilmiş. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. 3550mAh kapasiteli batarya 5W şarj ile destekleniyor. Moto E için ise 150$ isteniyor.

https://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-G-Fast-E-specs-features-price-release-date_id125114

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