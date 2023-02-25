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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro, Sony'nin ToF sensörlerini kullanacak: İşte nedeni

    Kuo’ya göre iPhone 15 Pro 15 Pro Max için LiDAR tarayıcı bileşenlerinin özel tedarikçisi değişiyor. Peki, Apple neden tedarikçiyi değiştirdi?                    
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    iPhone 15 Pro LiDAR tarayıcı Sony Tam Boyutta Gör
    Lumentum ve WIN Semiconductors, iPhone 15 Pro’ya kadar Apple’a LiDAR tarayıcı bileşenlerini sağlayan tedarikçilerdi. 2023 iPhone’larda bu değişiyor. Peki, bu değişiklik yeni iPhone'lara ne sağlayacak?

    Apple, neden Sony'i tercih etti?

    Analist Kuo, Sony’nin ToF sensörlerinin (VCSEL) daha düşük güç tüketimine sahip olduğunu söyledi. Bu, LiDAR tarayıcının iPhone 15 modellerinde daha fazla güç verimliliği sağlamasıyla sonuçlanacak. Kuo, bunun pil ömrüne katkıda bulunabileceğini veya aynı güç tüketimiyle daha iyi performans sunmasına imkan vereceğini söyledi.

    Kuo, gelişmiş LiDAR tarayıcının gece modu ve otomatik odaklama gibi kamera özelliklerinin yanı sıra artırılmış gerçeklik (AR) kullanımından faydalanabileceğini söyledi. LiDAR tarayıcı, ilk olarak 2020 iPhone 12 Pro modellerinde kullanıldı. Donanımın iPhone 15 Pro modellerine özel olarak kalması bekleniyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    Sihirli Yelpaze 3 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 3 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 4 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 4 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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