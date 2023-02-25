iPhone 15 Pro, Sony'nin ToF sensörlerini kullanacak: İşte nedeni

Apple, neden Sony'i tercih etti?
Analist Kuo, Sony’nin ToF sensörlerinin (VCSEL) daha düşük güç tüketimine sahip olduğunu söyledi. Bu, LiDAR tarayıcının iPhone 15 modellerinde daha fazla güç verimliliği sağlamasıyla sonuçlanacak. Kuo, bunun pil ömrüne katkıda bulunabileceğini veya aynı güç tüketimiyle daha iyi performans sunmasına imkan vereceğini söyledi.
Kuo, gelişmiş LiDAR tarayıcının gece modu ve otomatik odaklama gibi kamera özelliklerinin yanı sıra artırılmış gerçeklik (AR) kullanımından faydalanabileceğini söyledi. LiDAR tarayıcı, ilk olarak 2020 iPhone 12 Pro modellerinde kullanıldı. Donanımın iPhone 15 Pro modellerine özel olarak kalması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.