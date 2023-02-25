Tam Boyutta Gör Lumentum ve WIN Semiconductors, iPhone 15 Pro’ya kadar Apple’a LiDAR tarayıcı bileşenlerini sağlayan tedarikçilerdi. 2023 iPhone’larda bu değişiyor. Peki, bu değişiklik yeni iPhone'lara ne sağlayacak?

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Apple, neden Sony'i tercih etti?

Analist Kuo, Sony’nin ToF sensörlerinin (VCSEL) daha düşük güç tüketimine sahip olduğunu söyledi. Bu, LiDAR tarayıcının iPhone 15 modellerinde daha fazla güç verimliliği sağlamasıyla sonuçlanacak. Kuo, bunun pil ömrüne katkıda bulunabileceğini veya aynı güç tüketimiyle daha iyi performans sunmasına imkan vereceğini söyledi.

Kuo, gelişmiş LiDAR tarayıcının gece modu ve otomatik odaklama gibi kamera özelliklerinin yanı sıra artırılmış gerçeklik (AR) kullanımından faydalanabileceğini söyledi. LiDAR tarayıcı, ilk olarak 2020 iPhone 12 Pro modellerinde kullanıldı. Donanımın iPhone 15 Pro modellerine özel olarak kalması bekleniyor.

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iPhone 15 Pro, Sony'nin ToF sensörlerini kullanacak: İşte nedeni