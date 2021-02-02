Ford, 2023'ten itibaren araçlarında Android işletim sistemini kullanacak

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Otomotiv devi Ford, 2023 yılından itibaren milyonlarca aracının bilgi-eğlence sisteminde Google'ın Android işletim sistemini kullanacağını duyurdu.

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Amerikalı şirket Google Asistan, Google Haritalar ve diğer Google uygulamalarını akıllı telefon bağlantısına gerek kalmadan Ford sahiplerinin kullanımına sunacak.

Söz konusu özelliklerin Ford'un sahip olduğu Lincoln markasının araçlarında da yer alacağı belirtiliyor. Derin Android entegrasyonu sürücü ve yolculara büyük kolaylıklar sağlayacak.

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Çin dışındaki tüm araçlarda kullanılacak

Otomobilin klima gibi ayarları Google Asistan üzerinden kontrol edilebilecek. Ayrıca yazılım güncellemeleri sayesinde bilgi-eğlence sistemine yeni özellikler eklenebilecek.

Söz konusu işlevler Google hizmetlerinin kullanımının yasak olduğu Çin için üretilen otomobiller haricindeki tüm Ford ve Lincoln markalı araçlarda yer alacak.

https://www.theverge.com/2021/2/1/22260176/ford-google-android-infotainment-os-2023

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