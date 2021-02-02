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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford, 2023'ten itibaren araçlarında Android işletim sistemini kullanacak

    Otomotiv sektörünün dev markalarından Ford, 2023 yılından itibaren otomobillerinin bilgi-eğlence sisteminde Android işletim sistemi kullanacağını açıkladı.
    02 Şubat 2021, 14:40 (Güncellendi, 2 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Ford, 2023'ten itibaren araçlarında Android işletim sistemini kullanacak
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    Otomotiv devi Ford, 2023 yılından itibaren milyonlarca aracının bilgi-eğlence sisteminde Google'ın Android işletim sistemini kullanacağını duyurdu.

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    Amerikalı şirket Google Asistan, Google Haritalar ve diğer Google uygulamalarını akıllı telefon bağlantısına gerek kalmadan Ford sahiplerinin kullanımına sunacak.

    Söz konusu özelliklerin Ford'un sahip olduğu Lincoln markasının araçlarında da yer alacağı belirtiliyor. Derin Android entegrasyonu sürücü ve yolculara büyük kolaylıklar sağlayacak.

    Ford, 2023'ten itibaren araçlarında Android işletim sistemini kullanacak
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    Çin dışındaki tüm araçlarda kullanılacak

    Otomobilin klima gibi ayarları Google Asistan üzerinden kontrol edilebilecek. Ayrıca yazılım güncellemeleri sayesinde bilgi-eğlence sistemine yeni özellikler eklenebilecek.

    Söz konusu işlevler Google hizmetlerinin kullanımının yasak olduğu Çin için üretilen otomobiller haricindeki tüm Ford ve Lincoln markalı araçlarda yer alacak.



    https://www.theverge.com/2021/2/1/22260176/ford-google-android-infotainment-os-2023 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    R Rollersis (Yunus Pak) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Direksiyonla asphalt 8 oynayabilecek miyiz
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Facebook ta 6800 tl almayanı dövüyorlar.
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    TheShadow (The Shadow) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence bu olay iyi değil. Bu tip bileşenler (telefon, bilgisayar, işletim sistemleri vs.) çok hızlı gelişiyor. Bir süre sonra donanım yetersizliği ortaya çıkacaktır. Bunun yerine Android Auto ve Apple Car çok daha iyi bir seçenek. En azından elimizdeki telefonun gücü oranında kullanıyoruz.
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    Z Zampara1234 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple ile de anlaşsın bence. Isteyen ios isteyen android'li versiyonuna biner.

    Artık hangi araç daha stabil, hangisi kasıyor. 2 yıldan sonra araç değiştirelim mi, yenisi 6 ay sonra çıkacak alalım mı falan forumda tartışırız.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında İntel ve Microsoft’un her yere işletim sistemi ve işlemcisi ile girme planını Arm ile Nvidia ve Android ile Google başaracak.
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    Z Zampara1234 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    İntel'in koca cep telefonu piyasasını nasıl iki şirkete bıraktığına hâlâ inanamıyorum.

    ios'ta android'de daha emekliyorlarken, intel bu işin profesörlüğünü yapıyordu.

    Elinde de kamyon kamyon para, ve eminim dünyanın en iyi yazılımcıları vardı.
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    R Rollersis (Yunus Pak) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Direksiyonla asphalt 8 oynayabilecek miyiz
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