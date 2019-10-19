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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FordPass ile elektrikli araç şarj ağı genişletilecek

    Ford'un yaptığı araştırmalar ışığında elektrikli veya plug-in hybrid araçlardan satın almayı planlayan ya da alan müşteriler, en çok şarj ağının eksikliğinden endişeli.
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    Otomobil Teknolojileri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    FordPass ile elektrikli araç şarj ağı genişletilecek
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    Tüketicileri elektrikli otomobil almaya teşvik etmek için şarj istasyonu ağını genişletmeyi hedefleyen Ford, FordPass Şarj Ağını duyurdu. Sadece Kuzey Amerika’da 12 bin istasyon ve 35 binden fazla sokete sahip olacak sistem, Ford’un gelecek elektrikli araçlarından satın alanlara iki yıl boyunca aktive edilecek sistem, yine de araçları ücret karşılığı şarj edecek. 

    Araç sahipleri, FordPass abonesi olduklarında eğer araçları buna uyumluysa, yani Ford markaysa, araçlarının ekranlarında şarj istasyonlarını görebilecek. Diğer herkes ve yine Ford sahipleri de isterlerse telefonlarının ekranlarından bu konumlara sahip olacak. 

    Şimdilik Shell sahipliğindeki Greenlots elektrikli araç şarj firmasıyla birlikte çalışan Ford, bu proje kapsamında çok sayıda firmayı aynı çatı altında toplayacak. Firma şimdilik bu ortakların isimlerini açıklamasa da Volkswagen sahipliğindeki Electrify America adlı firma abonelere DC hızlı şarj hizmetini sunacak. Bu hızlı şarj sistemi, araçların pilini yüzde 10’dan yüzde 80’e 45 dakika içerisinde ulaştırabiliyor.

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    Ford’un uluslararası elektrifikasyon direktörü Ted Cannis tarafından yapılan açıklamada elektrikli araç satın almayı düşünenlerin ya da alanların en büyük endişesi şarj istasyonlarının azlığı. Bu durumu birinci sıraya yerleştirerek endişesini belirten katılımcıların oranı %48 seviyesinde.

    FordPass ile elektrikli araç şarj ağı genişletilecek
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    Ford bu hamlesiyle birlikte potansiyel müşterilerinin bir endişesini ortadan kaldırmak ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı hedefliyor. Bu süreçte aynı çatı altına giren firmalar da tecrübe kazanacak, bu tecrübeyle dünya çapında daha büyük projelere girebileceklerdir.



    https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2019/10/17/ford-introduces-north-americas-largest-electric-vehicle-charting-network.html Yorum Yaz
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