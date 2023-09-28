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    Formula 1 yarışlarında öpücüğe duyarlı kupa dönemi

    Formula 1 yarışlarının görkemli kupalarının yerini artık LED aydınlatmalı ve teknoloji ürünü kupalar alıyor. Formula 1 Japonya yarışlarında bunun ilk örneğini gördük. 
    Formula Tam Boyutta Gör
    Yıllarca geleneklere bağlı kalan pek çok alışkanlığın artık teknolojiye yenik düştüğünü görüyoruz. Tarihi çok eskilere dayanan kupa törenleri bunlardan birisi. Artık ihtişamlı kupalar yerine teknolojik kupalar geliyor.

    Formula 1 kupasına teknoloji öpücüğü

    Formula 1 Japonya yarışlarını izleyenler, Verstappen’in kupa töreninde önemli bir detayı mutlaka fark etmiştir. Verstappen’in kaldırdığı kupa geleneksel tasarımdan oldukça uzaktı ve üstelik LED aydınlatma ile donatılmıştı.

    İşte Lenovo ve Pininfarina ortaklığı bu ilginç kupayı karşımıza çıkardı. LED modüller ile donatılan bu kupa üstüne üstlük öperek aktif hale getiriliyor. Kullanıcı önce belirlenmiş olan noktadaki yüzeye dokunuyor ve sonra da kupayı öpüyor. Bu sayede ait olduğu takımın renkleri kupa üzerinde LED aydınlatma ile yansıtılıyor.

    Dünyanın ilk öpücük ile aktif edilen kupası ünvanına sahip bu yeni teknolojik oyuncak Formula 1 ABD yarışlarında da kullanılacak. Bununla birlikte organizasyonun standart kupası olacak mı net bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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