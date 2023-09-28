Formula 1 yarışlarında öpücüğe duyarlı kupa dönemi

Formula 1 kupasına teknoloji öpücüğü
Formula 1 Japonya yarışlarını izleyenler, Verstappen’in kupa töreninde önemli bir detayı mutlaka fark etmiştir. Verstappen’in kaldırdığı kupa geleneksel tasarımdan oldukça uzaktı ve üstelik LED aydınlatma ile donatılmıştı.
İşte Lenovo ve Pininfarina ortaklığı bu ilginç kupayı karşımıza çıkardı. LED modüller ile donatılan bu kupa üstüne üstlük öperek aktif hale getiriliyor. Kullanıcı önce belirlenmiş olan noktadaki yüzeye dokunuyor ve sonra da kupayı öpüyor. Bu sayede ait olduğu takımın renkleri kupa üzerinde LED aydınlatma ile yansıtılıyor.
Dünyanın ilk öpücük ile aktif edilen kupası ünvanına sahip bu yeni teknolojik oyuncak Formula 1 ABD yarışlarında da kullanılacak. Bununla birlikte organizasyonun standart kupası olacak mı net bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.