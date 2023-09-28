Formula 1 yarışlarında öpücüğe duyarlı kupa dönemi

Tam Boyutta Gör Yıllarca geleneklere bağlı kalan pek çok alışkanlığın artık teknolojiye yenik düştüğünü görüyoruz. Tarihi çok eskilere dayanan kupa törenleri bunlardan birisi. Artık ihtişamlı kupalar yerine teknolojik kupalar geliyor.

Formula 1 kupasına teknoloji öpücüğü

Formula 1 Japonya yarışlarını izleyenler, Verstappen’in kupa töreninde önemli bir detayı mutlaka fark etmiştir. Verstappen’in kaldırdığı kupa geleneksel tasarımdan oldukça uzaktı ve üstelik LED aydınlatma ile donatılmıştı.

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İşte Lenovo ve Pininfarina ortaklığı bu ilginç kupayı karşımıza çıkardı. LED modüller ile donatılan bu kupa üstüne üstlük öperek aktif hale getiriliyor. Kullanıcı önce belirlenmiş olan noktadaki yüzeye dokunuyor ve sonra da kupayı öpüyor. Bu sayede ait olduğu takımın renkleri kupa üzerinde LED aydınlatma ile yansıtılıyor.

Dünyanın ilk öpücük ile aktif edilen kupası ünvanına sahip bu yeni teknolojik oyuncak Formula 1 ABD yarışlarında da kullanılacak. Bununla birlikte organizasyonun standart kupası olacak mı net bir bilgi yok.

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