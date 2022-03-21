Fortnite yeni sezon bekleme kuyruklarıyla geldi

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Sektörün en popüler oyunlarından Fortnite yeni sezonunu oyuncuların beğenisine sundu ancak sunucu kaynaklı yaşanan bazı sıkıntılar deneyimleme tarafında biraz hayal kırıklığı oluşturmuş durumda.

Fortnite çöktü mü?

Fortnite Bölüm 3 ikinci sezon kısa süre önce güncelleme olarak dağıtıma başlamıştı. Yeni sezonu bir an evvel deneyimlemek isteyen oyuncular haliyle lobiye akın etti ancak uzun bekleme süreleri ile karşılaştı.

Fortnite iOS’a geri dönüyor 2 ay önce eklendi

Resistance adındaki yeni sezon haritalarda ve Battle Bus gibi eşyalarda bazı değişiklikler ve Dr. Strange gibi yeni karakterler ile geliyor. Bununla birlikte Epic Games giriş sunucularını tam olarak çalıştıramadığını belirtiyor.

Lobideki eşleme sunucularının çalışmaması yanında araçların da çalışmaması ve balık tutma koleksiyon kitabının sürekli sıfırlanması gibi sorunlar da yaşandı. Bununla birlikte Epic Games an itibariyle sunucu problemlerinin giderildiğini belirtiyor.

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Fortnite bekleme hatası giderildi mi?