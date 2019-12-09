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    Fortnite oyununda Rise of Skywalker heyecanı

    Star Wars: Rise of Skywalker filmi vizyona girmeden önce yoğun bir şekilde reklam faaliyetleri devam ediyor. Şimdi de Fortnite oyununda filmden bir sahnenin canlı gösterileceği duyuruldu.
    3 gün
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    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fortnite oyununda Rise of Skywalker heyecanı
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    Çok oyunculu oyunlarda artık dizi veya film gibi yapımların lansmanlarının yapıldığını sıkça görüyoruz. Ünlü Fortnite oyununda da vizyona girecek Star Wars: Rise of Skywalker filmi için bir etkinlik düzenleniyor.

    Hayranlar kaçırmasın

    Epic Games tarafından yapılan duyuruya göre 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yeni Star Wars filmi için bir etkinlik yapılıyor. Etkinliğin afişleri hali hazırda oyundaki pek çok bina ve duvara yapıştırılmış durumda.

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    Adada bulunan Risky Reels tiyatrosunda Cumartesi akşamı saat 22.00’da Star Wars: Rise of Skywalker filmine ait küçük bir sahne gösterilecek. Kapılar ise 21.00’da açılıyor. Etkinlik bir canlı gösterim olacak yani tam saatinde orada olmanız gerekiyor. Sahnenin en can alıcı bölümlerden birisini göstermesi bekleniyor.

    Afişlerde With J.J. Abrams ifadesi de görülüyor ancak canlı etkinlik olacağı için Abrams’ın sahneden önce veya sonra kendisini göstereceği tahmin ediliyor.



    https://www.slashgear.com/fortnites-risky-reels-theater-will-show-rise-of-skywalker-scene-08602561/ Yorum Yaz
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    AREryilmaz 1 gün
    reklam faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği doğru.
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