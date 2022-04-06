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    Fortnite oyunundan Ukrayna’ya rekor bağış

    Ukrayna’daki savaş mağdurlarına yardım amacıyla başlatılan kampanyada Fortnite oyuncuları yaptıkları çeşitli satın alımlarla önemli bir bağış miktarına ulaştı.  
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    Fortnite
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    Geçtiğimiz ay Epic Games tarafından başlatılan ve Fortnite oyunu içerisinde belirli satın alımların Ukrayna’daki sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacağı yardım kampanyasına büyük bir ilgi vardı. 

    Fortnite oyunundan rekor yardım

    20 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen kampanyada V-Buck paket satın alımları, Fortnite Tayfa abonelikleri, hediye biletler, gerçek paraya satılan kozmetik paketleri bağış olarak kabul edildi. 

    İlk gün 36 milyon dolar yardım toplanan oyunda kalan günlerde de 108 milyon dolar toplandı. Böylece 144 milyon dolarlık dev bir meblağ ortaya çıktı. Bu meblağda en büyük katkı Xbox tarafından geldi zira Microsoft Store üzerinden yapılan tüm Fortnite harcamaları dahil edildi. 

    Toplanan yardımlar Direct Relief, UNICEF, BM Gıda Programı gibi Ukrayna’ya yönelik çalışan sivil toplum kuruluşlarına iletildi. Kampanyanın içerik üreticilerinin gelirlerine etki etmeyeceği ancak üreticilerden gelirlerini bağışlayanlar olduğu belirtildi. 
     

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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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